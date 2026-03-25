『TO THE HERBS　渋谷店』のテラスで春風と共に愉しむ「シャンドン ロゼ」　シャンドン ロゼ×薪窯ナポリピッツァなど　桜色スパークリングで彩る大人の贅沢なひとときを

株式会社フォーシーズ画像左：TO THE HERBS 渋谷店テラス 画像右上段：CHANDON ROSE ＆ Party Set （お二人様分） 下段： CHANDON ROSE ＆ Sakura Parfait Set

株式会社フォーシーズ（東京都港区南青山 代表取締役会長 兼 CEO：淺野幸子）が展開するイタリアンレストラン『TO THE HERBS (トゥ・ザ・ハーブズ) 渋谷店』（所在地：東京都渋谷区宇田川町4-3 lyf渋谷東京2階）では、2026年3月19日（木）から期間限定でプレミアムスパークリングワイン「シャンドン ロゼ」を楽しめる「テラス限定セット」の販売を開始致しました。また、同日より 『TO THE HERBS』全店*で「シャンドン ロゼフェア」を開催しております。

※『TO THE HERBS 渋谷店』のテラス営業は雨天や強風時、クローズとさせていただく場合がございます

*鹿児島店を除く

- 渋谷PARCOの向かいの観光やショッピングの中、訪れるのに最適なロケーションにある『TO THE HERBS 渋谷店』のテラスでは、「シャンドン ロゼ」を同店ならではのお食事やスイーツと共にご堪能いただける「テラス限定セット」をご用意いたしました。- 今年はテラスに面したウィンドウにも桜のデザインが彩りを添え、店内でもお花見気分をお楽しみいただけます。- 桜モチーフのクッションやファニチャーを配した華やかでエレガントな雰囲気のテラスで過ごすお二人にぴったりな「CHANDON ROSE ＆ Party Set」は、「シャンドン ロゼ」2杯に薪窯で焼き上げる本格ナポリピッツァやラザーニャ、さらにフレッシュで味わい豊かな前菜７種までを堪能できる贅沢なセットです。他にも「シャンドン ロゼ」にナポリピッツァや春限定「桜と苺、抹茶のパフェ」などを合わせた全4種類の限定セットをラインナップいたしました。- 開放感あふれるテラス席は愛犬とご一緒にご利用いただけます。ワンちゃん専用メニューもご用意しております。- また『TO THE HERBS』全店*でも 「シャンドン ロゼ」をグラスやボトルでご用意し、お楽しみいただけるフェアを開催しております。華やかな味わいとともに、心弾むひとときをご堪能ください。ウィンドウにも桜のデザインが彩りを添える

TO THE HERBS 渋谷店 テラス限定セット 販売概要

展開期間：2026年3月19日(木)～4月19日(日)予定

店舗：TO THE HERBS 渋谷店 テラス（東京都渋谷区宇田川町4-3 lyf渋谷東京2階）

ご予約方法：ご予約はお電話にて承りいたします。

お電話番号：03-5456-0300

営業時間：11：00～23：00(L.O. 22：00)

商品・価格：

シャンドン ロゼ グラス 900円 / ボトル 6,000円

【テラス限定セット】

１.CHANDON ROSE ＆ Party Set（お二人様分） お二人様で5,500円

（シャンドン ロゼ2杯付き / アンティパスト盛り合わせ 1点 / 自家製ラザーニャ 1点 / 本格ナポリピッツァ マルゲリータ 1枚 ）

２.CHANDON ROSE ＆ Pizza Set 2,280円

（シャンドン ロゼ１杯付き / 本格ナポリピッツァ マルゲリータ 1枚 ）

３.CHANDON ROSE ＆ Antipasto Set 2,580円

（シャンドン ロゼ１杯付き /アンティパスト盛り合わせ 1点 ）

４.CHANDON ROSE ＆ Sakura Parfait Set 1,680円

（シャンドン ロゼ1杯付き / 春限定 桜と苺、抹茶のパフェ1点 ）

TO THE HERBS 全店 シャンドン ロゼフェア

展開期間：2026年3月19日(木)～4月19日(日)

開催店舗：TO THE HERBS 全店（鹿児島店を除く)

商品・価格：シャンドン ロゼ グラス 900円 / ボトル 6,000円

※実施期間は予告なく延長する場合がございます。

※税込み価格を表示しています。

※メニュー内容や価格、営業期間は予告なく変更となる場合がございます。

CHANDON ROSE (シャンドン ロゼ）

シャンパーニュと同じ伝統的製法で造られるシャンドンを代表するピノ・ノワールを主体としたスパークリングワイン。

いちごやざくろ、チェリーのアロマとフレッシュでエレガントな風味が重なり、伸びやかな酸味のあるロゼです。

TO THE HERBS (トゥ・ザ・ハーブズ）

「ハーブ・チーズ・ワインをもっと身近に、もっとおいしく」というコンセプトのもと1995年に日本で誕生したピザ&パスタ専門店です。

現在では国内に１3店舗を展開し、旬の食材を生かした前菜やパスタ、ピザに幅広いお客様からの支持を集めています。

「TO THE HERBS 渋谷店」 は2024年11月に新たな旗艦店として、オープンしました。

公式HP：https://www.to-the-herbs.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/to_the_herbs_official/

TO THE HERBS 渋谷店