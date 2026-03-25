AIとOCRで加速させる「低コスト・高効率」なPDFワークフローを実演形式で解説！『PDFelement』無料オンラインセミナーを4/3（金）に開催

株式会社ワンダーシェアーソフトウェア

株式会社ワンダーシェアーソフトウェア（東京都港区、代表：呉太兵）は、PDF編集ソフト『PDFelement（PDFエレメント）』を活用し、コストを抑えながら日々の文書業務やペーパーレス化を推進するための無料オンラインセミナーを、2026年4月3日（金）15:00より開催いたします。

本セミナーでは、多くの企業・組織が共通の課題として抱える「アナログ情報のデータ化」に焦点を当て、紙の資料を効率よくデジタルデータへ変換する具体的な手順から、セキュリティを担保した安全なペーパーレス化の運用方法までを詳しくご紹介します。

■開催概要・お申し込み方法

以下の専用ページより事前登録をお願いいたします。

▶お申込みはこちら(https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_sde6udJuQTKppLYwJRT_gg#/registration)

日時：2026年4月3日（金）15:00～15:40

参加費用：無料（事前のご登録が必要です）

配信形式：オンライン開催（Zoom）

登壇者：株式会社ワンダーシェアーソフトウェア 営業部 主任 原大悟、ソーシャルメディアマネージャー 齋藤美悠

参加者特典

【申込特典】抽選で10名様に Amazonギフトカード 2,000円分

【参加特典】「PDFelement法人版 1ヶ月無料」 または 「PDFelement AI 月間プラン」

【購入特典】 PDFelement法人版 ウェビナー限定20%OFF

■セミナーのポイント

■このような方におすすめ

- 業務の基盤となる編集・一括変換機能Microsoft Wordのような操作感でPDFを直接編集する方法や、複数の資料を一括で各種Office形式へ変換する方法など、導入後すぐに実務に活用できる基本機能を整理してご紹介します。- AI×OCRによる紙資料の迅速なデータ化と活用手入力では多くの時間を要する紙資料のテキスト化を、OCR（光学文字認識）技術で効率化。さらにAIによる「要約・翻訳」を組み合わせ、情報の整理から資料作成までの工数を削減するワークフロー実演形式でご紹介します。- 組織の要件を満たすセキュリティ保護と管理機能情報漏洩リスクを抑えるオフライン環境での処理や、機密情報を確実に保護する「墨消し」機能など、官公庁や金融機関の厳しいセキュリティ基準にも対応可能な運用方法を解説します。- IT・DX推進担当者ソフトウェアのライセンス費用を見直し、組織全体のITコストを抑えたい方- 事務・管理部門の責任者紙資料の打ち直しや転記作業の負担を軽減し、チームの書類作成を早くしたい方- 業務効率化の推進担当者蓄積された紙資料のデータ化や要約を進め、組織内での共有をスムーズにしたい方- 情報システム・セキュリティ管理者信頼できる安全な環境で、低コストかつ標準的な編集ツールを導入したい方

ウェビナーは以下の専用ページより事前登録をお願いいたします。

▶お申込みはこちら(https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_sde6udJuQTKppLYwJRT_gg#/registration)

■PDFelementについて

PDFelementは、PDFの作成・編集・変換・結合・圧縮・署名・OCRなど日常業務で求められる機能を幅広くカバーする、オールインワンのPDF編集ソフトです。

AIによる翻訳、書き換え、校正、要約や、AI生成コンテンツをチェックする機能も搭載し、よりスマートなPDF作業を実現します。

最新バージョンでは、ChatGPT・DeepSeek・Gemini など複数のAIモデルを切り替えて利用できるようになったほか、AIが文書内の個人情報や特定の語句を自動検出して黒塗り処理を行う「自動墨消し機能」など、PDF編集や文書管理を効率化する機能を強化しています。

PDFelement公式ホームページ(https://pdf.wondershare.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=2026_pdfelement_smy_prt&utm_term=2026_pdfelement_smy_prt_webinar2603&utm_content=image_25179613_2026-03-25)

■株式会社ワンダーシェアーソフトウェアについて

2003年の会社設立以来Wondershare（ワンダーシェアー）は、様々なシーンで活躍する革新的かつ、実用性が高いマルチメディアソフトの開発に取り組んでいます。Wondershareの社名の由来である

「wonderful」（素晴らしい）を「share」（共有）するという企業理念に基づき、「ソフトウェア＝知恵」を世界と共有し、人々の毎日をより楽しく便利で簡単にすることを目指し活動しています。

＜お問い合わせ先・各種SNS＞

社名：株式会社ワンダーシェアーソフトウェア

URL : 公式ホームページ(https://pdf.wondershare.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=2026_pdfelement_smy_prt&utm_term=2026_pdfelement_smy_prt_webinar2603&utm_content=image_25179613_2026-03-25)

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