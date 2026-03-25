3/28開業！「OIMACHI TRACKS」に多機能ロッカー『マルチエキューブ』を新設します。

株式会社ＪＲ東日本スマートロジスティクス

○株式会社JR東日本スマートロジスティクス（東京都墨田区、代表取締役社長：市原 康史）は、予約・キャッシュレス・多言語対応可能な多機能ロッカー『マルチエキューブ』を3月28日に大井町駅最寄りに新たに開業する「OIMACHI TRACKS」の5箇所に76ボックスを設置いたします。

○マルチエキューブは、従来のロッカーが有する荷物預かり機能に加え、マルチエキューブWEBサイトから事前予約も可能のため、手荷物を預けてより快適にご移動されたいお客様のニーズに応えることができます。

○JR東日本の駅のみならず、設置エリアを日本全国へ順次拡大し、2026年度中にマルチエキューブ1000台の展開を目指します。

１ 概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/152882/table/27_1_7c5965962347b715193dc003b7a765b9.jpg?v=202603250251 ]

※1 現地での預入は14:00～順次ご利用いただけます。一部機能については準備が整い次第の開始となります。

※2 荷預けの予約をする場合、別途料金（500円）が必要です。利用料金は変更になる場合があります。金額は税込みです。

※3 「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

２ マルチエキューブの今後の展開について

「マルチエキューブ」は、JR東日本スマートロジスティクスが運営する１台４役の多機能ロッカーで、荷物の預け入れに加え、スマートフォン等を使用してロッカーの予約も可能です。さらに、ECサイトで購入した商品の受け取りや、発送にも対応しています。

マルチエキューブはJR東日本をはじめとした首都圏の主要駅に設置されているほか、東北・関西・北海道・九州などエリアを拡大しており、2026年度内に日本全国 約1,000 台を展開予定です。

今後、他のインフラ事業者や公共交通機関等との連携を強化し、さらなるサービスエリアの拡大を目指すとともに、「すべての人の心豊かな生活」の実現に寄与していきます。

（参考）多機能ロッカー「マルチエキューブ」について

１ 機能概要

マルチエキューブでは「予約」「預入」「受取」「発送」の４つの機能を一台でご利用いただけます。目的に応じロッカーを使い分けいただく必要がなくなり、お客さまの身近な駅のマルチエキューブ一台でシームレスなご利用が可能です。

また、お客さまの操作時を除いて、扉は常時施錠しているため、お客さまには安心・安全にロッカーをご利用いただけます。

2 設置場所・台数

2026年2月末時点で、首都圏・東北・関西・北海道・九州など276駅に計848台を設置しています。2026年度内に日本全国に約1,000 台を展開予定です。

３ マルチエキューブWEBサイトと発送サービスについて

マルチエキューブWEBサイトは、ダウンロード不要のWEBサービスです。空きロッカーの検索ができるほか、利用料に加えて予約料（500円）をお支払いいただくことでロッカーの予約が可能です。月額500円をお支払いいただければ、予約料が1ヶ月間不要となるプレミアム会員制度もあります。

また、マルチエキューブWEBサイトにてご予約いただき、対象のロッカーに荷物を預け入れていただくことで、ご自宅等の指定住所へお届けするサービス、ご宿泊先のホテルに当日中にお届けするサービスもご利用いただけます。※対象は一部マルチエキューブとなります。

WEBサイト https://multiecube.com