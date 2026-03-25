「WEB保険金請求」と「AIボイスボット」を導入

アイペット損害保険株式会社

アイペット損害保険株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 執行役員社長：安田敦子 以下、当社）は、顧客満足度のさらなる向上を目指し、2026年3月よりマイページ上で保険金請求が完結する「WEB保険金請求」サービスを開始いたします。また、あわせて2026年4月に音声とテキスト（チャット）を併用する対話型AIコミュニケーションツールを本格導入し、郵送での保険金請求を希望されるお客さま向けの「請求書類発送受付」の24時間化を実現します。

■ 背景：あらゆるお客さまに「安心」と「便利」を届けるためのプロセスの拡充

当社では、ペット保険をご利用いただく飼い主さまに、万が一の際にも安心してお手続きいただける環境づくりを最優先に取り組んでいます。全国のアイペット対応動物病院の窓口で当社の保険証を提示するだけで保険金請求手続きが完了する窓口精算、また従前よりご案内していた郵送による請求とあわせて、さらに便利にペット保険をご利用いただけるようお客さま一人ひとりのニーズに寄り添った手続き環境を整備いたしました。

■ 詳細

1. 【デジタルでより迅速に】「WEB保険金請求」サービスの開始（2026年3月25日より運用）

アイペット対応動物病院以外を受診された場合など、窓口精算がご利用いただけないときの利便性向上のため、ご契約者さまマイページからの保険金請求が可能になります。

- WEB（マイページ）で保険金請求が完了：請求書類の取寄せや記入の必要がなく、請求内容の入力と診療明細書等の画像をアップロードするだけで、24時間いつでも保険金請求が可能です。- お支払いまでの期間短縮：郵送によるタイムラグが解消され、よりスムーズな保険金のお支払いが可能になります。- 診療明細書等の原本保管が可能：診療明細書を郵送する必要がないため、ペットの通院記録である大切な原本をお手元に残しておくことができます。

▼各種ご請求方法

※「うちの子プラス」「うちの子キュート」は、ペットショップ代理店限定商品です。

【操作イメージ】▼ WEB保険金請求の流れ（最短数分）

※2026年4月1日の商号変更に合わせ、コーポレートロゴを刷新いたしました。こちらでは新デザインを先行して使用しております。

詳しい請求方法や手順の詳細は、こちらよりご確認いただけます。

https://www.ipet-ins.com/process/method/

※「WEB保険金請求」は、診療日より3年以内のご請求の場合にご利用可能です。

2. 【郵送手続きも24時間サポート】AIボイスボットで保険金請求書類の受付を自動化（2026年4月１日より本格導入予定）

デジタル操作に不慣れな方や、従来通り書類での手続きを希望されるお客さまが、時間や場所を問わずスムーズに書類を取り寄せられるよう、AIボイスボットとスマートフォンの画面操作を組み合わせた自動受付を導入します。

- 待機時間なしの自動応答：混雑時や営業時間外でも、AIが発送受付を即座に行います。- 確実な手続きをアシスト：音声案内に従い、スマートフォン画面で情報を入力するハイブリッド方式を採用しています。聞き取りミスを防ぎ、確実に書類をお手元へお届けします。

▼ AIボイスボットでの書類取寄せ（24時間受付）

※2026年4月1日の商号変更に合わせ、コーポレートロゴを刷新いたしました。こちらでは新デザインを先行して使用しております。- STEP 1 専用番号へ発信：お客さま総合専用ダイヤル（0800-919-1525）へ発信します。- STEP 2 SMS（メッセージ）で案内を受信：自動音声に沿って、SMSのリンクを受け取りアクセスします。- STEP 3 送付先住所と必要部数の入力：スマートフォンの画面案内と音声案内に従って情報を入力します。- STEP 4 受付完了：入力完了後、当社より速やかに請求書類を発送いたします。※受付完了後に表示されるFAQ画面から、よくある質問をご確認いただけます。

当社は、本取組みを顧客対応の品質向上における重要な一環と位置づけています。

今後もテクノロジーを活用し、お客さまの状況に合わせた最適なサポートを提供してまいります。

アイペット損害保険株式会社

■会社概要

商 号 : アイペット損害保険株式会社

代 表 者 : 代表取締役 執行役員社長 安田敦子

所 在 地 : 〒135-0061 東京都江東区豊洲5-6-15 NBF豊洲ガーデンフロント

設 立 : 2004年5月

Brand Message：うちの子に一生の愛を

U R L : https://www.ipet-ins.com