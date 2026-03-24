『夏目友人帳』より、伽羅行灯の「とのこ色」「すすたけ色」が登場。あみあみ含む一部流通限定でご案内中。

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大網株式会社


大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「シナプス」より、『伽羅行灯「夏目友人帳」其の弐』の「とのこ色」「すすたけ色」を、現在あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。



製品ページはこちら：


●伽羅行灯「夏目友人帳」其の弐 とのこ色(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04767295&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


●伽羅行灯「夏目友人帳」其の弐 すすたけ色(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04767296&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■伽羅行灯「夏目友人帳」其の弐




【製品情報】


□参考価格：各12,000円(税込)


□発売日：2026年5月予定


□ブランド：シナプス


【サイズ】W210、H318、D210mm


【その他】LED電球(E26口金)昼白色または昼光色、40～60W推奨。(別売り)



【セット内容一覧】


・行灯本体


・AC電源スイッチ



※4面のデザインは共通です。



※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。



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●伽羅行灯「夏目友人帳」其の弐 とのこ色(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04767295&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)














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●伽羅行灯「夏目友人帳」其の弐 すすたけ色(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04767296&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)














※画像は実際の商品とは異なる場合があります。


※各製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。


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(C)緑川ゆき・白泉社/「夏目友人帳」製作委員会



【店舗情報】


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