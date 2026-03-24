『夏目友人帳』より、伽羅行灯の「とのこ色」「すすたけ色」が登場。あみあみ含む一部流通限定でご案内中。

大網株式会社

大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「シナプス」より、『伽羅行灯「夏目友人帳」其の弐』の「とのこ色」「すすたけ色」を、現在あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。



製品ページはこちら：

●伽羅行灯「夏目友人帳」其の弐 とのこ色(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04767295&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

●伽羅行灯「夏目友人帳」其の弐 すすたけ色(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04767296&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■伽羅行灯「夏目友人帳」其の弐

【製品情報】

□参考価格：各12,000円(税込)

□発売日：2026年5月予定

□ブランド：シナプス

【サイズ】W210、H318、D210mm

【その他】LED電球(E26口金)昼白色または昼光色、40～60W推奨。(別売り)

【セット内容一覧】

・行灯本体

・AC電源スイッチ

※4面のデザインは共通です。

※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。



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●伽羅行灯「夏目友人帳」其の弐 とのこ色(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04767295&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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●伽羅行灯「夏目友人帳」其の弐 すすたけ色(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04767296&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

※画像は実際の商品とは異なる場合があります。

※各製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

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(C)緑川ゆき・白泉社/「夏目友人帳」製作委員会

【店舗情報】

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