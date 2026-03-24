『夏目友人帳』より、伽羅行灯の「とのこ色」「すすたけ色」が登場。あみあみ含む一部流通限定でご案内中。
大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「シナプス」より、『伽羅行灯「夏目友人帳」其の弐』の「とのこ色」「すすたけ色」を、現在あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。
製品ページはこちら：
●伽羅行灯「夏目友人帳」其の弐 とのこ色(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04767295&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
●伽羅行灯「夏目友人帳」其の弐 すすたけ色(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04767296&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
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■あみあみ実店舗サイト
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■伽羅行灯「夏目友人帳」其の弐
【製品情報】
□参考価格：各12,000円(税込)
□発売日：2026年5月予定
□ブランド：シナプス
【サイズ】W210、H318、D210mm
【その他】LED電球(E26口金)昼白色または昼光色、40～60W推奨。(別売り)
【セット内容一覧】
・行灯本体
・AC電源スイッチ
※4面のデザインは共通です。
※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。
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●伽羅行灯「夏目友人帳」其の弐 とのこ色(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04767295&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
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(C)緑川ゆき・白泉社/「夏目友人帳」製作委員会
【店舗情報】
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