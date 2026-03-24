グローバル統計データプラットフォーム「Statista」、ビジネス向け生成AIサービス「NIKKEI KAI」で提供開始～信頼性の高い統計データにより、生成AIを活用した企業の意思決定を支援～

Statista GmbH

世界150か国以上の市場データや業界統計を提供するドイツ発の統計データプラットフォーム「Statista（スタティスタ）」は、株式会社日本経済新聞社が提供する法人向け生成AIサービス「NIKKEI KAI(ニッケイ カイ)」での提供を開始しました。

NIKKEI KAIを利用する企業は、市場分析・事業戦略立案・競合調査などにおいて Statistaの統計データおよび市場インサイトがご利用いただけるようになります。

■背景

近年、企業の意思決定においては、ニュースや定性情報だけでなく、信頼性の高い定量データをもとにしたファクトベースの分析がこれまで以上に求められています。特に、グローバル市場を見据えた事業戦略立案や新規事業開発においては、国・地域・業界を横断して比較可能な統計データを、迅速かつ一貫した形で活用できる環境が不可欠となっています。

Statistaは、世界150カ国以上・170超の産業にわたる統計データを体系的に提供し、ファクトベースの意思決定を支援してきました。本提携は、日本経済新聞社の信頼性の高いニュース・記事情報とStatistaのグローバル統計データを「NIKKEI KAI」上で統合することで、国内外の情報を統合した分析基盤を強化し、企業の迅速かつ精度の高い意思決定を支援します。

■「NIKKEI KAI」について

「NIKKEI KAI」は、日本経済新聞社が提供する法人向け生成AI情報サービスです。日経本紙・電子版の記事、業界・専門情報、政府機関の統計データなどをもとに、企業・業界分析レポートや調査アウトプットを生成します。生成AIの回答は、参照元となる記事・データを明示する設計となっており、情報の裏付けを確認しながら安心して活用できる点が特長です。



これにより、経営企画、事業開発、営業企画、マーケティング、研究・調査部門など、幅広い業務において、調査・分析にかかる時間を大幅に削減し、意思決定の高度化を支援します。サイト：https://nkbb.nikkei.co.jp/kai/

■「Statista」について

Statistaは、2007年にドイツ・ハンブルクで設立されたグローバルNo.1統計データプラットフォームです。「世界中の人々のファクトベースの意思決定を支援する」をミッションに、150カ国・170産業以上における業界最大級の定量データを提供しています。現在、世界30,000社以上のクライアント（フォーチュン500企業、政府機関、研究機関、メディアなど）に利用されており、日本でも数百社社以上のお客様にサービスを提供しています。

■今後の展望

Statistaは今後も、迅速かつ高品質なデータ提供を通じて、市場分析や事業戦略立案、新規事業検討などにおける調査・分析プロセスのさらなる効率化と高度化を支援してまいります。また、生成AIと信頼性の高いデータを組み合わせた新たな活用方法の検討を進め、企業の「ファクトベースな意思決定」を支える基盤としての価値向上を目指します。

スタティスタ・ジャパン会社概要 :

会社名 ：スタティスタ・ジャパン株式会社

所在地 ：〒106-0032 東京都港区六本木2丁目3-2 VORT六本木一丁目4F

事業内容：サブスクリプション型の統計調査データベース

グローバルサイト：https://www.statista.com/

本件に関する問い合わせ

スタティスタ・ジャパン株式会社

E-mail：sales.japan@statista.com