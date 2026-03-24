HI-TECからミュールタイプ「EASTEND FLOAT」登場

株式会社ムーンスター

英国発のアウトドアライフスタイルブランド「HI-TEC(R)(ハイテック) 」より、「EASTEND FLOAT」

を2026年3月下旬より全国取り扱い店、ムーンスターオンラインストアにて順次発売します。

EASTEND FLOAT

HI-TECの定番スニーカー“EASTEND” をラフに履ける夏仕様のミュールタイプに仕上げています。シアー素材の1枚仕立てで透け感と軽さを追求。透け感を生かしたカラーソックスのコーディネートもおすすめです。クイックレース仕様のため、フィット感を調整可能で踵浮きも少ない設計に。

・PRICE ：\11,000 (taxin)

・SIZE ：22.0～28.0cm 29.0cm

・発売月 ：2026年3月下旬

・カラー ：OFF WHITE、GRAY

・商品詳細 ： https://www.hitec-footwear.com/product/eastendfloat/

■INTRODUCTION

HI-TECはスカッシュシューズをルーツとして、1974 年に英国で誕生しました。78年に発売したハイキングシューズ「シエラ」は、それまで重くて当たり前であったアウトドアシューズに“ 軽量” という概念を持ち込み人気に。アウトドアブームが到来しつつあった当時の日本でも大きな話題となりました。以来、ランニングシューズの開発やイギリス軍へのトレーニングシューズの支給など、創業から約半世紀に渡り世界各国のアウトドアファンに愛される名作を生み出しています。

ブランドサイト ：http://www.hitec-footwear.com

Instagram ：@hitec_japan https://www.instagram.com/hitec_japan/(https://www.instagram.com/hitec_japan/)

FACEBOOK ：https://m.facebook.com/hitecjapan

オンラインストア ：https://www.moonstar.co.jp/store/products/list?brand=HI-TEC(https://www.moonstar.co.jp/store/products/list?brand=HI-TEC)

Moonstar HP：https://www.moonstar.co.jp/

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