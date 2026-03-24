5周年を迎える大阪のGW風物詩！鶴見緑地で、１日中楽しめる大型フードフェス「スマレジ presents はらぺこサーカス」

株式会社毎日放送

■開催期間 ：2026年5月1日（金）～5日（火・祝） 9:30～18:30 全5日間

■入場料 ：無料

■開催場所 ：花博記念公園鶴見緑地 大芝生（大阪市鶴見区）

■特設サイト：https://www.mbs.jp/harapeko/

株式会社毎日放送(大阪市北区茶屋町17番1号)は、 2026年5月1日（金）～5月5日（火・祝）の全5日間、花博記念公園鶴見緑地 大芝生（大阪市鶴見区）にて『スマレジ presents はらぺこサーカス』を開催いたします。入場無料。

今年で5周年を迎える本イベントには、関西人が本当においしいと認める飲食店が、過去最大の50店舗以上集結！メニュー被りなしのラインナップで、多彩な食をお楽しみいただけるフードフェスです。毎年大人気の毎日放送の番組オリジナルグルメの販売も予定。

そのほか、子どもから大人まで楽しめる体験コンテンツやステージイベントも充実。家族・友人・カップルで、ペットと来ても、1日中楽しめるイベントです♪ 5周年の「スマレジ presents はらぺこサーカス」が、過去最大規模の開催で大阪のゴールデンウィークを盛り上げます！

『スマレジ presents はらぺこサーカス』おすすめポイント！

１.「アノ人」考案！毎日放送の人気番組グルメが登場！

毎年大好評の番組グルメ。今年は「アノ人」たちが考えるイベント限定メニューで登場！

メニュー詳細は4月に発表予定です。

２.フードフェス初出店や関西の名店も出店！お店でしか食べることが出来なかったグルメを朝から堪能！

お肉・ラーメン・中華などのグルメからスイーツまで、お店でしか食べることのできなかった名店のグルメはもちろん、本イベント限定グルメも。今年は毎朝9時30分からオープンするので、朝から食い倒れできちゃう！

３.新設「ラーメンストリート」！人気ラーメン店が７店舗出店

毎年大人気メニューのラーメンが集まる「ラーメンストリート」を新設！今年は7店舗が軒を連ね、豊富なラインナップで食べ比べも楽しめます♪

４.毎年満員御礼のアウトドアエリアやペット同伴イートエリアも！ステージ・体験コンテンツも充実！

充実のイートスペースに加え、LOGOSのアウトドアグッズ体験エリアや、ペットと一緒に過ごせるペットエリアをご用意。緑あふれる広大な公園で、グルメをほおばりながら、1日中楽しめるイベントです。

５.待ち人数が一目瞭然だから、料理ができる直前まで遊べる！決済方法も幅広く対応！

「スマレジ presents はらぺこサーカス」最大の特徴の１つ。イベント会期中スマレジのシステムを活用して、特設サイトでモバイルオーダーを実施。もちろん、対面注文も可能です。さらに、各店の待ち人数が分かるので、料理が出来上がるまでの時間を有効に楽しめます！また、決済方法も現金・カード・電子マネーと幅広く対応。

過去最大規模！メニュー被りナシの50店舗以上の「ウマい！」グルメが集結

関西人が認める“本気でウマい”店が出店する地域密着型フードフェス『スマレジ presents はらぺこサーカス』。2022年の初開催以来、延べ150店舗以上の味を届けてきました。記念すべき5周年の今年は、過去最大規模となる50店舗以上がゴールデンウィークの鶴見緑地に集結！ラーメンや丼ぶりといったガッツリ飯から、牛・鶏・ラムなど多彩な肉料理、餃子やシュウマイといった点心、フグ唐揚げやエビフライをはじめとする揚げ物、さらに、いちごパフェやブリュレ焼き芋といったスイーツまで。食に厳しい関西人も唸る「ウマい！」を、多彩なジャンルで心ゆくまで堪能いただけます。

▼新設！ラーメンがずらり「ラーメンストリート」

メイン会場の鶴見緑地 大芝生エリアに人気ラーメン店が軒を連ねる「ラーメンストリート」が登場！

「豊麺（大阪・豊中）」鰹だし醤油らーめん・「うまそうなラーメン屋（大阪・梅田）」脳好クリーミーラーメン醤油、イベント初出店の「麺逢KATAJIKENAI（京都・西院）」貝出汁ラーメン・「らーめん賛平（大阪・鶴橋）」賛平らーめんなど、バリエーション豊かなラーメンが一堂に会します。

▼帰り道も楽しめる！スイーツがずらり「スイーツパークinくすのき通り」

メイン会場でたくさんのグルメを楽しんだ後は、会場から大阪メトロ鶴見緑地駅の間に並ぶスイーツキッチンカーエリア「スイーツパークinくすのき通り」で、食後のデザートをお楽しみください。スイーツパークのラインナップは4月公開予定。

エンタメ盛りだくさんのステージや充実のイートスペースも

毎日放送が作り上げるフードフェスとして、食だけではなくエンタメ要素も盛り沢山！会場内のステージでは、MBSアナウンサーがMCを務め、トークや歌、ダンス、来場者参加型企画など様々なイベントを毎日開催！出演者やタイムテーブルの発表は4月を予定。お楽しみに☆

そして「はらぺこサーカス」では多くの方にご利用いただける広々としたイートスペースを設けており、LOGOSのアウトドアグッズでくつろぎながらグルメを楽しめるエリアもご用意しています。さらに、毎日先着でスマレジ特製レジャーシートを無料配布。緑あふれる公園で、ピクニック気分で楽しむグルメも格別です！また毎年大好評の「ペットエリア」も設置。お散歩ついでにペットと立ち寄っても、安心して一緒にグルメを満喫できます。お天気の良い日は、ぜひ芝生の上でレジャーシートを広げ、開放感たっぷりの食事をお楽しみください。

“ヘトヘトになるまで・楽しみながら学べる” 子どもも大満足のコンテンツ

毎年多くのお子さまにご来場いただくはらぺこサーカスは、小さなお子さまに楽しんでいただけるコンテンツも充実！

MBSのマスコットキャラクター「らいよんチャン」が毎日登場するほか、「らいよん号」の展示、スマレジの「レジ」を使ってお買い物体験ができるコンテンツも。

モバイルオーダー・メニューや待ち人数が確認できる 便利な機能も！

はらぺこサーカスでは「スマレジ」の注文・決済システムを導入。店頭決済はもちろん、スマホ1台でメニューチェックからオーダー・決済まで完結するモバイルオーダーは、このイベントならではの特徴の１つ！

イベント会期中、特設ページでは全店舗のリアルタイムな待ち人数を公開。店選びの参考にできることはもちろん、注文後は「商品受け取りまで何人待ちか」をスマホで確認できるので、待ち時間を有効活用できます。オーダーした後は受け取り列に並ぶ必要はなく、完成通知が届いたら料理を受け取りに行けばOK！の便利なシステムをぜひご活用ください。

※お支払い方法は現金・クレジットカード・電子マネーなど、各種決済に対応。

出店店舗第１弾３２店舗発表！

■イベント概要

イベント名：スマレジ presents はらぺこCIRCUS

開催期間 ：2026年5月1日（金）～5月5日（火・祝）9:30～18:30

ラストオーダーは各日18:00 ※予定

雨天決行・荒天中止

開催場所 ：花博記念公園鶴見緑地大芝生（大阪市鶴見区緑地公園2-163）

※Osaka Metro 長堀鶴見緑地線「鶴見緑地駅」徒歩すぐ

入場料 ：無料

出店店舗数：50店舗以上（予定）

主催 ：はらぺこCIRCUS制作委員会

特別協賛 ：株式会社スマレジ

協賛 ：株式会社ロゴスコーポレーション

特設サイト ht(https://www.mbs.jp/harapeko/)tps://www.mbs.jp/harapeko/(https://www.mbs.jp/harapeko/Instagram)

Instagram https://www.instagram.com/harapekocircus.gourmet/(https://www.instagram.com/harapekocircus.gourmet/)

X https://x.com/harapeko_circus(https://x.com/harapeko_circus)

公式タグ #はらぺこサーカス

※ 出店店舗やイベントの続報は2026年4月中旬に公開予定。お楽しみに！

オフィシャル画像ダウンロード :https://x.gd/oO994