お庭を彩る「家庭菜園」グッズから、春のおすすめ商品をご紹介！「コメリオリジナル 園芸用品体験会2026」を開催

株式会社コメリ

ホームセンターの「コメリパワー」や「コメリハード＆グリーン」を通し地域のライフラインであり続けたいと願う株式会社コメリ（所在地：新潟県 新潟市、代表取締役社長：捧雄一郎）は、園芸用品の2026年春の新商品を紹介する「コメリオリジナル 園芸用品体験会2026」を秋葉原のコメリ東京情報センターにて2026年3月13日（金）に開催いたしました。

初開催となった「コメリオリジナル園芸用品体験会2026」では、園芸ブランド「Breezy Green」に加え、園芸作業にも使えるアパレルライン「SOLVIC」の2026年春の新商品やおすすめ商品をいち早く公開。メディア・インフルエンサー様、約70名にご来場いただき、実際の使用感や性能を体験いただきました。春のガーデニングやお庭づくりを楽しく、快適にするコメリ独自の提案に、会場は大きな熱気に包まれました。

ガーデニング＆家庭菜園を支えるコメリの情熱

お庭でのガーデニングや家庭菜園を愛する方々にとって、コメリは単なる資材置き場ではなく、理想の緑を育てるための心強いパートナーです。コメリがこれほどまでに園芸に情熱を注いでいるのは、土に触れ、花を愛で、実りを楽しむという豊かな暮らしを、誰もが手軽に実現してほしいと願っているからです。

SOLVICは園芸作業シーンにも活躍

シンプルかつ機能性を兼ね備えたカジュアルギア・ブランドの「SOLVIC（ソルビック）」。トレンドを踏まえたデザインで、ガーデニングやアウトドアレジャー、タウンユースなど、使用シーンを選ばない快適なアクティブライフを提案しています。

【新商品をいくつかご紹介】

今回の体験会で圧倒的人気だったのは、超うす皮トマトの『あまぷる 中玉』でした。最大の特徴は、珍しい超うす皮品種ならではの「ぷるん」とした未知の新食感。一口食べれば、これまでのトマトとは一線を画す皮の柔らかさに驚くはずです。薄皮だからこそ、中から溢れ出す濃厚な果汁と甘みがダイレクトに伝わり、まさにおいしさが滴る贅沢な味わいを楽しめます。見た目も非常に美しく、宝石のように輝くつやつやの実は食卓の主役級。トマトの皮が口に残るのが苦手なお子様から、本物志向の園芸ファンまで幅広く支持されるこの苗は、店頭販売限定の商品となっております。

2026年5月、B-Shareから草刈りの常識を覆す『充電式草刈機グランドトリマー』が登場。最大の特徴は、タイヤで支えられているので、押すだけで草が刈れること。従来の肩掛け式のように重さを支える必要がなく、大径タイヤが凸凹道もしっかり走破します。角度調整機能を使えば、腰を曲げずに自然な姿勢のまま作業が可能。また、バリカン刃の採用により、高速回転刃特有の怖い跳ね返り（キックバック）を解消しました。パワフルなブラシレスモーター搭載で、静音性とメンテナンス性も抜群です。まるで外で掃除機をかけるような軽やかさで、お庭の手入れがもっと安全で身近なものに。体験会での実演でも、その手軽さに驚きの声が上がりました。こちらの商品はオンラインショッピングサイト「コメリドットコム」にて現在予約販売中です。

その他、優しく可憐な花が咲くダイアンサス『さくらレイ』、微生物バイオスティミュラント配合で環境ストレスに強い丈夫な野菜を育てる『タフリキ7（セブン）』、これから暑くなる時期のガーデニングをサポートする『-１０℃ダブルクールＵＶパーカー』や『給水式菜園プランター』シリーズなど、新商品を数多く展示いたしました。

【特に来場者から人気だった新商品】

新商品の中からメディア・インフルエンサーの皆様から特にご好評いただいた商品をご紹介します。

商品名：超うす皮トマト あまぷる 中玉

価格：328円（税込）

発売時期：3月中旬（店頭販売限定）

＜おすすめレシピ＞

URL：https://www.komeri.com/contents/event/vegetable_recipes/tomato_recipes_05.html

【メディア・インフルエンサー様からのコメント】

・初めての食感でビックリしました！おいしかったです！

・とっても甘くて感激しました

・インパクトとポテンシャルの高さがスゴイ

・皮を感じないトマトに驚きました

商品名：B-Share 充電式草刈機グランドトリマー BS18VGT

価格：17,800円（税込）

発売時期：5月下旬（現在予約販売中）

URL：https://www.komeri.com/shop/g/g2441673/?aaprid=260324

【メディア・インフルエンサー様からのコメント】

・草刈り作業が楽にできる

・女性も安心して作業できる

・安全で軽く、父にプレゼントしたいアイテム

・安全でタイヤも楽でいい

※上記コメントはイベントにお越しいただいた皆様に、特に気になった商品とそのお気に入りポイントについてコメントをいただいたものから抜粋してご紹介しております。

Breezy Greenの新商品について

https://www.komeri.com/shop/e/e009001037014/?aaprid=260323

SOLVICの新商品について

https://www.komeri.com/contents/event/solvic/?aaprid=260323

コメリオリジナルブランド「Breezy Green(ブリージーグリーン)」について

ガーデニングの本場、イギリス。緑のある豊かな暮らしを応援するために

生まれた「ブリージーグリーン」。

お庭やお部屋の花と緑（グリーン）で、生活に穏やかな風「ブリーズ」を吹かせたい。

https://www.komeri.com/shop/e/e009001037014/

コメリオリジナルブランド「SOLVIC（ソルビック）」について

「大地（フィールド）を制する者」をイメージし、コメリがこれまで重視してきた

機能性に加えて、ファッション性も兼ね備えたカジュアルギア・ブランドです。

キャンプなどのアウトドアや、市街地へのおでかけなど、使用シーンを選ばずに

着用できるデザインで、快適なアクティブライフを提案してまいります。

https://www.komeri.com/contents/event/solvic/

＜コメリについて＞

地域の日々を、明るくしていきたい。

地域のライフラインでありたい、と願うコメリは

地域での生活、仕事にとって必要なものを、必要な時に揃え、

いざという時の頼りとなるのはもちろん、

地域で暮らす人たちの笑顔をつくり出す場所でもありたい、と考えています。

コメリがあることで 暮らしがアップデートし、

そこで生きる人たちの気持ちが勇気づけられ、温かくなり、明るくなっていく。

コメリが地域の人々をつないで、元気を生み出すハブになっていく。

「ここにコメリがあって、よかったね」

全国各地の一店一店、そんなお店を目指していきます。

私たちは、プロ向けからホームオーナー向けまで、資材・建材、金物・工具、園芸・農業用品を中心とした幅広い商品ラインナップで店舗を展開するホームセンターチェーンです。独自のシステムとノウハウで、お客様が必要とされる商品を、お求めやすい価格で安定的にご提供することを目標に、流通の近代化にチャレンジしています。これからも、お客様の立場に立った店づくり、お客様の声を反映した品揃え、お客様に喜んでいただける接客を心がけ、「豊かで快適な暮らし」のお役に立てるように取り組んでまいります。

公式ホームページhttps://www.komeri.bit.or.jp/

オンラインショッピングサイト コメリドットコムhttps://www.komeri.com/shop/default.aspx

＜会社概要＞

社名：株式会社コメリ

設立：1962年7月

資本金：188億2百万円

代表者：代表取締役社長 捧 雄一郎

本社所在地：新潟県 新潟市南区清水4501番地1

事業内容：パワーおよびハード＆グリーン等のチェーンストア経営

株式上場：東京証券取引所 プライム市場

店舗数：1,228店舗(2026年2月28日現在)

北海道26、青森県21、岩手県39、宮城県36、秋田県40、山形県27、福島県52、茨城県46、栃木県39、群馬県40、埼玉県34、千葉県51、東京都10、神奈川県8、新潟県79、富山県25、石川県20、福井県21、山梨県20、長野県57、岐阜県39、静岡県23、愛知県10、三重県48、滋賀県28、京都府19、大阪府8、兵庫県30、奈良県16、和歌山県20、鳥取県12、島根県8、岡山県29、広島県22、山口県16、徳島県17、香川県10、愛媛県11、高知県12、福岡県26、佐賀県15、長崎県17、熊本県40、大分県15、宮崎県21、鹿児島県26