【外国人ドライバー採用ツアー開催決定】ネパール・インドネシアで現地視察＆即日面接が可能に｜外国人ドライバードットコム

株式会社アズスタッフ

ドライバーに特化した人材サービスを展開する株式会社アズスタッフは、特定技能ドライバーの採用を検討している企業向けに、現地教育機関の視察および面接が可能な採用ツアーを開催いたします。

本ツアーでは、現地の日本語学校や教習所を訪問し、教育環境や候補者の実態を直接確認することができます。各国には日本の元教習員が常駐しており、日本基準の教育を実際にご覧いただけます。

また、希望企業には以下の対応も可能です。

・現地での面接実施

・運転技能の横乗りチェック

・日本語力の確認

・その場での内定出し（即採用）

これにより、「採用前の不安を解消しながら、即戦力人材の確保」が可能となります。

さらに最終日には市街観光も予定しており、ネパールではエベレスト遊覧飛行など、各国ならではの体験の手配も可能です。

■ツアースケジュール表

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/170835/table/11_1_b5d3827867bde7fba32b557759d2d319.jpg?v=202603241051 ]

■参加概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/170835/table/11_2_f8812adf69f3c0a33c9b31cf5f8d50c5.jpg?v=202603241051 ]

■外国人ドライバードットコムの取り組み

同社では、過去にも各国で現地視察ツアーをベトナム、ネパールにて４回開催しており、今回でネパールは４回目、インドネシアでは初の試みとなります。過去の開催ではいずれも面接の機会が設定されており、視察後すぐに即採用も可能となっています。教育状況や実際の候補者を視察し、しっかりと透明性を高めたうえで人員の確保が実現可能なスキームを構築し、採用可能の支援を行っています。

ネパールツアー参加希望の方はこちら！ :https://forms.office.com/r/efk1WhGsZA

インドネシアツアー参加希望の方はこちら！ :https://forms.office.com/r/hCyTxTrrJi

【本件に関する問い合わせ先】

担当：株式会社アズスタッフ 谷口愛斗

電話番号：050-8890-3418

メールアドレス：m-taniguchi@azstaff.co.jp

住所：大阪府大阪市北区曾根崎2丁目5-10 梅田パシフィックビル4階 405号

特定技能ドライバー専用サイト :https://gaikokujin-driver.azstaff.co.jp/

【アズスタッフ 会社概要】

社 名：株式会社アズスタッフ

英語表記：Az staff Inc.

HP：https://azstaff.co.jp/(https://azstaff.co.jp/)

専用サイト：外国人ドライバードットコム(https://gaikokujin-driver.azstaff.co.jp/)

本社所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-20-3 西新宿高木ビル2階

従業員数：323名

拠点数：36拠点

設 立：平成23年8月15日

資本金：2,600万円

代表取締役：小林 周一

事業内容：・人材派遣業・人材紹介業・採用代行サービス・人材サービス全般・特定技能外国人にかかる登録支援機関業務

許可：登録番号：25登-011529

【ネパール送り出し機関 会社概要】

会社名：Kizuna H.R. Solutions Pvt.Ltd

設立：2023年03月

代表者代表取締役：Bhandari Thaneshwar(バンダリ タネショル)

資本金：2,000万ルピー

事業セグメント：人材紹介

事業詳細：特定技能人材紹介サービス 技能実習生紹介事業 翻訳事業、通訳派遣事業 ネパール労働省手続きサービス

所在地：〒44600 3F Kizuna Bldg Basundhara Kathmandu Nepal

連絡先：TEL：977-9857042135（代表）

許可免許等：厚生労働省人材紹介免許認可番号：1612/79/80, JITCO加盟 , OTIT送り出し機関番号：NPL003240

【インドネシア送り出し機関 会社概要】

会社名：LPK TOTAL BALI SEJAHTERA

設立：2024年6月4日

代表者代表取締役：FAUZAN AKBAR(ファウザン アクバー）

事業セグメント：人材紹介

事業詳細：日本向け労働者・人材送り出し支援 日本語教育・研修プログラム 海外（日本）での就業・研修プログラム企画 就労ビザ手続き支援

所在地：Jln. Bypass Ngurah Rai No. 125, Kedonganan, Kuta Selatan, Bali

連絡先：TEL：087861395767

許可免許等：P3MY