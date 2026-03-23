【愛媛県大洲市】教育と地域をつなぐ新しい滞在モデル「国内留学 サマースクール in 大洲城下町」を実施！

一般社団法人キタ・マネジメント

一般社団法人キタ・マネジメント（愛媛県大洲市）は、都市部の家庭と地域を教育を通じて結ぶ新たな取り組みとして、「国内留学 サマースクール in 大洲城下町」を2026年7月に実施します。本プログラムは、教育カウンセリング事業を展開するCosorenSupport株式会社（東京都港区）と連携し、長期休暇期に顕在化する家庭教育負担や、子どもの体験機会の減少といった社会課題に対する新しい教育滞在モデルとして企画しました。

▍なぜ大洲市なのか

大洲城下町には、歴史的町並みや自然環境が今も残っており、観光地であると同時に人が暮らし 続ける生活圏があります。一般社団法人キタ・マネジメントは、空き家となっていた歴史的な古民家を再生し、ショップやカフェ、ホテルとして活用する事業を通じて、この町を「保存する対象」ではなく「再び人が集い、機能する場」として再構築してきました。その中で見えてきたのは、地域は観光資源であるだけでなく、「人が育つ環境」になり得るという可能性です。都市では効率や成果が重視されがちな教育環境に対し、大洲市には、時間の流れや自然との距離、人と人の関係性といった学びの土台となる要素が息づいています。本プログラムは、この大洲城下町を舞台に、「滞在そのものを学びに変える」取り組みとして設計されています。

▍背景｜家庭と教育を取り巻く課題

近年、都市部では中学受験・大学受験を見据えた家庭が増加する一方で、長期休暇中の学習管理や生活設計が家庭内に集中し、保護者の心理的負担が高まる傾向が見られます。また、子どもが自然や地域社会と接する体験の機会は減少し、学習量は増えても主体性が育ちにくいという声もあります。

家庭の中だけで学びを完結させるのではなく、一度環境を変えることで、子どもが自ら考え、動く機会を持つ。その選択肢として、本プログラムは構想されました。

▍プログラムの特徴

１．保護者同伴・別行動型

参加者は親子で滞在しますが、日中は別行動となります。子どもは地域体験、探究活動、学習時間を組み合わせたプログラムに参加し、保護者は城下町でそれぞれの時間を過ごします。家庭内の役割から一時的に距離を取ることで、子どもの主体性と親子関係の再構築を目指します。

２．体験と学習を接続する設計

本プログラムでは、

・歴史文化体験

・自然環境を活かした活動

・英語環境やボランティア要素を含む取り組み

・集中学習時間

を組み合わせ、

「体験 → 内発的動機 → 学習への接続」

という教育設計を採用しています。

▍地域にとっての意義

本取り組みは教育プログラムであると同時に、

- 教育ツーリズムの創出- 都市部家庭との継続的関係構築- 関係人口の形成- 地域資源の新たな活用

といった地域側の可能性も内包しています。 観光としての滞在にとどまらず、「教育滞在」という新たな地域活用モデルの確立を目指します。

▍開催概要

名称：国内留学 サマースクール in 大洲城下町

主催：CosorenSupport株式会社

企画：大洲市観光地域づくり法人キタ・マネジメント

プログラム設計：CosorenSupport株式会社

日程：2026年7月18日（土）～21日（火）

宿泊：NIPPONIA HOTEL大洲 城下町（愛媛県大洲市）

対象：小学生～高校生および保護者

定員：10組（20名）

参加費：親子1組（2名）700,000円（税込）

その他詳細は下記のURLよりご確認ください。

https://cosoren.net/summerschool_oozu2026/

▍連携パートナー

教育設計は、首都圏で家庭設計支援および教育カウンセリングを行うCosorenSupport株式会社が担当します。同社代表・奥田美保氏は、受験家庭支援の経験をもとに、家庭と地域を接続する教育モデルの構築に取り組んでいます。

▍一般社団法人キタ・マネジメントについて

一般社団法人キタ・マネジメントでは、地域固有の歴史、文化、自然などの資源を保全しながら、様々な民間事業者等と新たな価値を付与して活用し、地域経済の発展に寄与することで、後世に価値ある地域の文化を残すことを目的とした地域DMOです。