USEA Sdn. Bhd.、マレーシアで飲食店フランチャイズ事業に新規参入全国約40店舗展開「100時間カレー」とフランチャイズ契約に向けたライセンス契約締結

























■会社概要

USEN＆U-NEXT GROUPのUSEA Sdn. Bhd.（所在地：マレーシア クアラルンプール、代表取締役社長：ジェリー・チェン、以下、当社）は新規事業として、本格的にマレーシア国内での飲食店フランチャイズ事業に参入し、その第一弾として、全国約40店舗展開しているカレー専門店「100時間カレー」を運営する株式会社アークス（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：米田 周平）とのフランチャイズ契約に向けたライセンス契約を、本日3月23日（月）に締結したことをお知らせします。本事業を皮切りに、日本の飲食店を経営するお客様に向けた海外展開支援を強化するとともに、当社自身もフランチャイジーとして店舗運営を担い、マレーシア国内での1号店の開業を今夏に予定しています。■背景近年、世界中で日本食への関心が高まりを見せており、寿司やラーメンといった代表的な料理に加え、より多様な日本食がマレーシア市場において求められています。また、単に日本食というだけでなく、「本場の味」「本格的な調理法」を求める「本物志向」が強まっており、特定のジャンルに特化した専門店への期待も高まっています。USEN＆U-NEXT GROUPは、主に店舗・施設運営にかかわる付加価値ソリューションを提供しており、飲食店や小売店をはじめとする全国約86万※1店舗・施設の幅広い業種の顧客基盤を保有しています。なかでも当社はこれまで、店舗・施設向けBGMや、デジタルサイネージ、ホテルや飲食店などに向けた自動精算機（KIOSK）といったサービスをマレーシアで展開してまいりました。こうした背景から、当社はUSEN＆U-NEXT GROUPの店舗・施設運営支援のノウハウを生かし、マレーシアにおける日本食ニーズに応え、日本の飲食店を経営するお客様の海外展開の架け橋となることが好機と捉えました。■事業概要／「100時間カレー」との提携本事業では、当社がフランチャイジーとして店舗運営を直接担い、現地における店舗開設・運営を推進することで、多店舗展開を通じた事業拡大を図ってまいります。その第一弾として、株式会社アークスが運営するカレー専門店「100時間カレー」とライセンス契約を締結しました。「100時間カレー」は、手間暇をかけた独自の製法で、香味野菜と果物をじっくり煮込み、コクと旨味が凝縮された本格欧風カレーを提供しており、その味は「神田カレーグランプリ」で史上初のV2を達成しました。全国約40店舗を展開し、幅広い層から支持を得ている「100時間カレー」の高品質な味とブランド力は、マレーシアにおいても高い需要を創出できると確信しています。当社は、「100時間カレー」の持つ魅力を最大限に引き出し、マレーシアの消費者に日本の本格的なカレー文化を広めてまいります。なお、今夏にマレーシア国内で「100時間カレー」の1号店を開業予定です。これを皮切りに、今後数年間で複数店舗の展開を目指し、「100時間カレー」ブランドの確立を図ります。また、今後は北海道のソウルフードで、マレーシア初出店※2となる「ジンギスカン」の業態展開も予定しており、複数ブランドの段階的な導入を通じて、マレーシアにおける飲食店フランチャイズ事業のさらなる成長を図ってまいります。※1 U-NEXT HOLDINGS 2024年8月期 統合報告書（P.12）店舗ソリューションの顧客（店舗）、施設ソリューションの顧客（施設）の合計※2 自社調べUSEN＆U-NEXT GROUPが培ってきた店舗運営支援を強みとし、フランチャイズパートナー様が安心して事業を展開できるよう、東南アジア周辺諸国をターゲットに包括的なサポートを提供していくことを目指します。今後も当社は、本事業を通じて、日本の食文化の魅力を世界に発信するとともに、各国の食文化との融合を図り、新たな食の価値創造に貢献してまいります。■「100時間カレー」とは〜日本最大級カレーの祭典【神田カレーグランプリ】史上初のV2達成した本格欧風カレー〜ご家庭では再現が難しい、本格的な欧風カレーを提供する専門店です。100時間かけて作られるカレーは、一口でその深い味わいに驚かされること間違いなしです。香味野菜と果物にフォンドボーを溶け込ませ、自社配合の20種以上のスパイスを使い100時間かけて丁寧に作り上げたコク旨“欧風カレー”は日本最大級カレーの祭典“神田カレーグランプリ”、第4回（2014年）＆第6回（2016年）で優勝しました。2016年には過去最大の大差で2度目の優勝を果たし、“神田カレーグランプリ”史上初V2の快挙を成し遂げました。「100時間カレー」店舗概要：https://100hourscurry.jp/shop/会社名：USEA Sdn. Bhd.所在地：No.501, 5th Floor, Block B, Menara Amcorp, Pusat Perdagangan Amcorp,No.18 Persiaran Barat, 46050 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia代表者：代表取締役社長 ジェリー・チェン事業内容：業務店音楽配信事業、デジタルソリューションサービス事業、ブランドセントマーケティング事業URL：https://usea.global/