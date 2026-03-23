全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、毎週土曜よる7時から放送中の「土曜洋画劇場」にて3月28日（土）よる7時から『マッドマックス 怒りのデス・ロード』を放送します。

3月の「土曜洋画劇場」は『マッドマックス』シリーズを4週連続放送。ラストとなる3月28日は、シリーズの到達点にして21世紀最高峰のカーアクション、アカデミー賞6部門に輝いた『怒りのデス・ロード』をお届け！さらに、放送に合わせてYouTubeでの同時視聴企画も実施します！

１．放送情報

「土曜洋画劇場」毎週土曜よる7時～ 3月28日（土）『マッドマックス 怒りのデス・ロード』■『土曜洋画劇場』番組HP： https://www.twellv.co.jp/program/drama/doyou-youga/

２．テレビと一緒に楽しもう♪『マッドマックス 怒りのデス・ロード』YouTube同時視聴番組

映画を楽しむプラットフォーム 共感シアター × BS12トゥエルビ コラボ企画テレビ放送と同時にYouTubeで映画を一緒に楽しむ参加型配信を実施！YouTubeチャンネル「共感シアター」で3月28日（土）生配信！ ※映画本編のYouTubeでの配信はございません。■ゲスト：宇多丸（RHYMESTER）、高橋ヨシキ（映画ライター）、MC：稲生D（共感シアター） ※敬称略詳細は、随時BS12「土曜洋画劇場」番組HPにてお知らせしします。■共感シアター 配信ページ：https://www.youtube.com/live/sEDnZ8ROOII

３．放送作品

■『マッドマックス 怒りのデス・ロード』｜3月28日（土）よる7時～アカデミー賞6部門受賞。ジョージ・ミラー監督が実写スタント主体へと原点回帰し、世界を震撼させたシリーズの到達点。物語は荒野を“行って戻る”だけながら、フュリオサを軸としたドラマと、二輪・四輪の改造マシンが砂塵を巻き上げて疾走するノンストップ・カーバトルが融合し、21世紀のカーアクション映画を更新した。CGを極力排した息つく暇のないリアル・アクションが、荒廃した世界の臨場感を極限まで引き上げる。主演は『ヴェノム』シリーズのトム・ハーディ、フュリオサ役に『モンスター』『アトミック・ブロンド』のシャーリーズ・セロン。（英語・日本語字幕）■スタッフ：監督・脚本・製作：ジョージ・ミラー、脚本：ブレンダン・マッカーシー、ニコ・ラソウリス製作：ダグ・ミッシェル、P・J・ボーテン■キャスト：トム・ハーディ、シャーリーズ・セロン、ニコラス・ホルト、ヒュー・キース＝バーン、ロージー・ハンティントン＝ホワイトリー、ライリー・キーオ、アビー・リー、コートニー・イートン、ネイサン・ジョーンズ、ゾーイ・クラビッツ■コピーライト：© 2015 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。

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