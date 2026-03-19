PIYO RESORT株式会社（本社：千葉市、代表取締役：KYOHEI NAKAMURA）は、2026年3月、千葉県南房総市白浜町に、UMInoTERRACEシリーズ最大級のスケールを誇る一棟貸しプライベートヴィラ「UMInoTERRACE Garden（ウミノテラス ガーデン）」をオープンいたします。 UMInoTERRACE Gardenは、千葉県南房総市に位置する一棟貸しプライベートヴィラです。太平洋を一望する全天候型テラスに、通年利用可能な7m温水プール（水温30～34℃）と8名同時利用可能な本格ひのきサウナを完備。最大14名が宿泊可能な広大な空間に、8ftビリヤード・カラオケDAM・BOSEホームシアターを備えた「大人のプライベートリゾート」です。東京から車で約90分という好立地でありながら、視界を遮るものがないパノラマオーシャンビューを独占できる施設は、千葉県内でも希少な存在です。

■【特徴1】圧倒的な解放感。24時間いつでも「整う」温水プール＆サウナ

全天候型テラスには、一年中ベストコンディション（30～34℃）で楽しめる7m温水プールと、セルフロウリュ可能な大型電気ストーブ式サウナ（8名同時利用可）を完備。 目の前に広がる太平洋を眺めながらの外気浴は、ここでしか味わえない「究極の整い」をもたらします。水着着用で24時間いつでも利用可能なため、朝日を浴びながら、あるいは満天の星空の下で、自由なスタイルでリフレッシュいただけます。

■【特徴2】贅沢な「白」の世界。現代アートとデザイナーズ家具が彩る空間

真っ白なキャンバスのような室内に、厳選された現代アートとデザイナーズ家具を配置。まるで海辺のプライベートギャラリーに滞在しているかのような高揚感を演出します。 広々としたリビングダイニングには、3口IHコンロやオーブンレンジを備えたフルスペックキッチンを完備。Refa（リファ）のドライヤーやヘアアイロン、John Masters Organicsのアメニティなど、細部にまで「上質」にこだわりました。

■【特徴3】遊び心を満たす「プレイルーム」と充実のエンターテインメント

「UMInoTERRACE Garden」は、大人が本気で遊べる仕掛けが満載です。ビリヤード： 8フィートの本格台を設置した専用プレイルーム。カラオケ： 24時間利用可能な「DAM」を完備。ホームシアター： BOSEスピーカーを採用し、NetflixやAmazonプライムが大画面で見放題。 雨の日や夜間でも、一歩も外に出ることなく最高のエンターテインメント体験をお楽しみいただけます。

■【特徴4】房総の恵みを堪能。地元の魚屋厳選「プレミアム海鮮BBQ」

夕食には、地元の鮮魚店が厳選した「プレミアム海鮮プラン」をご用意。房州産の伊勢海老、あわび、サザエなど、その時期一番の旬をテラスの大型グリルで焼き上げる贅沢。潮風を感じながら味わう地産地消のグルメは、旅の記憶をより深いものにします。

■ ご利用料金・ご予約

料金：1棟あたり \169,000～（税込／1泊）※人数・時期により異なりますチェックイン：15:00 チェックアウト：10:00予約・お問い合わせ：https://piyo-terrace.com/garden/※土日祝・繁忙期は料金が異なります。公式サイトよりご確認ください。

■施設概要

名称： UMInoTERRACE Garden（ウミノテラス ガーデン）オープン日： 2026年3月14日所在地： 〒295-0103 千葉県南房総市白浜町滝口5580-170千葉県最南端の街、白浜町滝口。周辺には野島埼灯台や房総フラワーラインがあり、観光拠点としても最適です。アクセス：・東京駅から車で約90分（館山道・富浦ICより約15分）・新宿から高速バスで約2時間（館山駅下車、タクシー約20分）・館山駅より車で約20分（送迎サービスあり、要事前予約）周辺スポット：野島埼灯台（車で約5分）、房総フラワーライン（車で約3分）定員： 最大14名（推奨8名）料金：\169,000～（8名まで定額）主な設備： 温水プール、オーシャンビューサウナ、8ftビリヤード、カラオケDAM、ホームシアター、BBQグリル、キッチン一式、洗濯乾燥機、Refa製品一式公式サイト： https://piyo-terrace.com/garden/

■ 運営会社について

PIYO RESORT株式会社（OHKA HOLDINGS グループ）は、千葉・沖縄を中心にプライベートヴィラ・リゾート施設を運営するホスピタリティ企業です。UMInoTERRACEシリーズとして複数の施設を展開しており、「非日常体験」と「上質な空間設計」を軸に、次世代型宿泊体験を提供しています。代表取締役：KYOHEI NAKAMURA公式サイト：https://piyoresort.comお問い合わせ：info@piyo-terrace.com

■ よくあるご質問

Q. 温水プールは冬でも使えますか？A. はい、一年中ご利用いただけます。水温は常時30～34℃に保たれており、季節を問わず快適にお楽しみいただけます。ご利用は24時間可能です（水着着用）。Q. 何名から予約できますか？A. 2名様からご予約いただけます。最大14名様（推奨8名様）まで対応しております。グループやファミリー、記念日のご利用にも最適です。Q. 子どもも泊まれますか？A. はい、お子様連れのご家族も大歓迎です。プールご利用の際は保護者の方が同伴いただけますようお願いしております。Q. 東京からどのくらいかかりますか？A. お車で約90分（館山道利用）です。公共交通機関をご利用の場合は、東京駅から高速バスで約2時間、館山駅からタクシーで約20分です。Q. チェックイン・チェックアウトの時間は？A. チェックインは15:00～、チェックアウトは10:00です。ご希望に応じてアーリーチェックインのご相談も承っております（別途料金）。Q. BBQは何人まで利用できますか？A. 最大14名様まで対応のBBQグリルを完備しております。食材の手配が必要な場合は、地元の鮮魚店が厳選した「プレミアム海鮮プラン」をご用意しております（要事前予約）。Q. 近くにコンビニやスーパーはありますか？A. 車で5分圏内にコンビニエンスストア、10分圏内にスーパーマーケットがございます。事前に食材をご準備いただくことをおすすめしております。Q. ペットは連れて行けますか？A. 大変恐れ入りますが、現在ペットのご宿泊はお断りしております。