【東京ミッドタウン】桜舞う東京ミッドタウンに、春を感じるグルメが勢ぞろい！「Spring Gourmet」本日からスタート









Menu SAKURA



ランチ \13,200 ディナー ￥20,350 （税込）



日本の桜から着想を得て、フィリップ・ミル氏とともに創り上げた特別なコース。



旬の食材と桜の香りを重ねた、今季限定の味わいです。



※写真はコース内の一品



※別途サービス料10%



※東京ミッドタウン限定



Menu SAKURAランチ \13,200 ディナー ￥20,350 （税込）日本の桜から着想を得て、フィリップ・ミル氏とともに創り上げた特別なコース。旬の食材と桜の香りを重ねた、今季限定の味わいです。※写真はコース内の一品※別途サービス料10%※東京ミッドタウン限定













うなぎ彩りちらし重



\6,500（税込）



大きめにカットした鰻と錦糸玉子、トビコや花びら百合根の春らしい彩りが華やかなちらし重。



蛤のお吸い物や抹茶餡入り桜蒸し、ROKU〈六〉ジンソーダ付きの春限定メニューです。



※ジンソーダはソフトドリンクに変更可能



※各日10食限定



※東京ミッドタウン限定



うなぎ彩りちらし重\6,500（税込）大きめにカットした鰻と錦糸玉子、トビコや花びら百合根の春らしい彩りが華やかなちらし重。蛤のお吸い物や抹茶餡入り桜蒸し、ROKU〈六〉ジンソーダ付きの春限定メニューです。※ジンソーダはソフトドリンクに変更可能※各日10食限定※東京ミッドタウン限定













桜エビのビリヤニ



\2,000（税込）



桜海老の香ばしさと潮の旨みを生かして炊き上げたビリヤニ。



ひと口ごとに春の余韻が広がり、奥行きのある味わいを楽しめる一皿です。



※東京ミッドタウン限定



桜エビのビリヤニ\2,000（税込）桜海老の香ばしさと潮の旨みを生かして炊き上げたビリヤニ。ひと口ごとに春の余韻が広がり、奥行きのある味わいを楽しめる一皿です。※東京ミッドタウン限定























Sakura bean paste Mousse



￥1,800（税込）



桜餡を使ったムースに、さっぱりとした桜のジュレを重ね、抹茶シフォンケーキを合わせました。



春の訪れを感じさせる、軽やかな味わいのスイーツです。



※イートインのみ



※東京ミッドタウン限定



Sakura bean paste Mousse￥1,800（税込）桜餡を使ったムースに、さっぱりとした桜のジュレを重ね、抹茶シフォンケーキを合わせました。春の訪れを感じさせる、軽やかな味わいのスイーツです。※イートインのみ※東京ミッドタウン限定













SAKURA香る 抹茶ティラミス



\950（税込）



静岡県産の厳選抹茶を贅沢に使用。桜リキュールとマスカルポーネクリームを合わせ、上品な苦みと桜の香りが広がるティラミスに仕上げました。



※イートインのみ



※数量限定



※東京ミッドタウン限定



SAKURA香る 抹茶ティラミス\950（税込）静岡県産の厳選抹茶を贅沢に使用。桜リキュールとマスカルポーネクリームを合わせ、上品な苦みと桜の香りが広がるティラミスに仕上げました。※イートインのみ※数量限定※東京ミッドタウン限定













オペラサクラ



イートイン\1,045 テイクアウト \1,026（税込）



サクラのバタークリームにフランボワーズとグリオットのガナッシュを重ねて、ラズベリーパウダーの優しい酸味と、サクラの花のほのかな塩気が印象的な「春」を感じる新作ケーキ。



※提供期間：3/15（日）〜



オペラサクライートイン\1,045 テイクアウト \1,026（税込）サクラのバタークリームにフランボワーズとグリオットのガナッシュを重ねて、ラズベリーパウダーの優しい酸味と、サクラの花のほのかな塩気が印象的な「春」を感じる新作ケーキ。※提供期間：3/15（日）〜













「Spring Gourmet」対象フードメニューをご注文いただいたお客様先着500名様に、ROKU〈六〉MIDTOWN BLOSSOM LOUNGE ドリンク&フードチケットをプレゼントいたします。



※無くなり次第終了



※引き換え対象メニューなどの詳細はチケット券面をご確認ください



=================================================== 「Spring Gourmet」対象フードメニューをご注文いただいたお客様先着500名様に、ROKU〈六〉MIDTOWN BLOSSOM LOUNGE ドリンク&フードチケットをプレゼントいたします。※無くなり次第終了※引き換え対象メニューなどの詳細はチケット券面をご確認ください===================================================





特選 白ミル貝と浅利の蒜蓉蒸し〜銀糸仕立て〜\4,400（税込）絶妙な火入れで甘みを引き出した白ミル貝と、濃厚な旨みが溶け出した浅利を贅沢に使用。貝のエキスを吸い込んだ春雨が印象的な、奥行きのある味わいです。※2名様からご利用可※数量限定※東京ミッドタウン限定【フィリップ・ミル 東京】フィリップ・ミル トウキョウ（ガーデンテラス4F／TEL.03-5413-3282）【まるや本店】 マルヤホンテン（ガーデンテラス3F／TEL.03-5843-1708）【NIRVANA New York】 ニルヴァーナ ニューヨーク＜桜の見えるレストラン＞（ガーデンテラス1F／TEL.03-5647-8305）【HAL YAMASHITA 東京】ハル ヤマシタ トウキョウ＜桜の見えるレストラン＞（ガーデンテラス1F / TEL. 03-5413-0086）桜マスのコンフィ 新玉ネギのピュレとイクラ添え\2,200（税込）桜マスを低温で丁寧にコンフィし、昆布パウダーをふりかけて仕上げました。新玉ネギのピュレやたけのこのグリル、イクラを添えた、春らしい一皿です。※別途サービス料10%※東京ミッドタウン限定=============================================春を彩る華やかスイーツ=============================================【UNION SQUARE TOKYO】 ユニオン スクエア トウキョウ（ガーデンテラスB1／TEL.03-5413-7780）【orangé】 オランジェ（プラザ1F／TEL.03-5413-3600）【pâtisserie Sadaharu AOKI paris】 パティスリー・サダハル・アオキ・パリ（ガレリアB1／TEL.03-5413-7112）＼東京ミッドタウンの春イベント「MIDTOWN BLOSSOM 2026」同時開催中！／===================================================東京ミッドタウンで咲き誇る桜に囲まれ、春の訪れを感じることができるお花見散歩をご提案するイベント「MIDTOWN BLOSSOM 2026」も同時開催中です。ミッドタウン・ガーデンには、期間限定の屋外ラウンジがオープン。ザ・リッツ・カールトン東京が考案する、サントリージャパニーズクラフトジン「ROKU〈六〉」の魅力を引き立てるオリジナルカクテルや、スイーツ、あたたかいフードなどをお楽しみいただけます。▼「MIDTOWN BLOSSOM 2026」 詳細はこちら■プレゼントキャンペーンも実施！【先着500名様限定】ROKU〈六〉MIDTOWN BLOSSOM LOUNGE ドリンク&フードチケットプレゼント！オフィシャルサイトでは上記の他、春を感じられる様々なスイーツ、レストランメニューをご紹介しています。▼「Spring Gourmet」詳細はこちらhttps://www.tokyo-midtown.com/jp/event/7870/※写真はイメージです。食材の仕入れ状況により内容が一部変更になる可能性がございます。※掲載情報は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。※数量限定で、売り切れ次第終了となる商品もございます。※価格は税込みです。別途サービス料が発生する場合があります。