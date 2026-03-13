【東京ミッドタウン】桜舞う東京ミッドタウンに、春を感じるグルメが勢ぞろい！「Spring Gourmet」本日からスタート

〜桜を眺めながら楽しむコースメニューから、華やかな春らしいスイーツが登場！〜

期間：2026年3月13日（金）〜4月12日（日）

東京ミッドタウン（港区赤坂、事業者代表：三井不動産株式会社）は、2026年3月13日（金）から4月12日（日）までの期間、春限定メニューを展開する「Spring Gourmet」を開催します。

旬の食材をふんだんに使った季節の料理に加え、桜・抹茶・ゆずなど日本の春を感じる香り高いスイーツなど、心ゆくまで春を堪能できるメニューをご用意いたしました。さらに、館内の一部レストランでは桜を望みながら、春の景色とともに旬の味覚をお楽しみいただけます。この時季だけの特別な味わいを、東京ミッドタウンでご堪能ください。







春の味覚を楽しむひと皿

【UNION SQUARE TOKYO】 ユニオン スクエア トウキョウ＜桜の見えるレストラン＞

（ガーデンテラスB1／TEL.03-5413-7780）







桜海老のリゾット セミドライトマト グリーンピース ミョウガ

\3,000（税込）

駿河湾産の新鮮な桜エビを使い、魚の出汁で炊き上げたリゾット。

グリーンピースと茗荷の香りを添え、春らしい余韻に仕上げました。

※別途サービス料10%

※東京ミッドタウン限定

【SILIN 火龍園】 シリン／ファン・ロン・ユェン＜桜の見えるレストラン＞

（ガーデンテラス2F／TEL.03-5413-0088）





特選 白ミル貝と浅利の蒜蓉蒸し〜銀糸仕立て〜

\4,400（税込）

絶妙な火入れで甘みを引き出した白ミル貝と、濃厚な旨みが溶け出した浅利を贅沢に使用。

貝のエキスを吸い込んだ春雨が印象的な、奥行きのある味わいです。

※2名様からご利用可

※数量限定

※東京ミッドタウン限定

【フィリップ・ミル 東京】フィリップ・ミル トウキョウ

（ガーデンテラス4F／TEL.03-5413-3282）





Menu SAKURA

ランチ \13,200　ディナー ￥20,350 （税込）

日本の桜から着想を得て、フィリップ・ミル氏とともに創り上げた特別なコース。

旬の食材と桜の香りを重ねた、今季限定の味わいです。

※写真はコース内の一品

※別途サービス料10%

※東京ミッドタウン限定





【まるや本店】 マルヤホンテン

（ガーデンテラス3F／TEL.03-5843-1708）





うなぎ彩りちらし重

\6,500（税込）

大きめにカットした鰻と錦糸玉子、トビコや花びら百合根の春らしい彩りが華やかなちらし重。

蛤のお吸い物や抹茶餡入り桜蒸し、ROKU〈六〉ジンソーダ付きの春限定メニューです。

※ジンソーダはソフトドリンクに変更可能

※各日10食限定

※東京ミッドタウン限定





【NIRVANA New York】 ニルヴァーナ ニューヨーク＜桜の見えるレストラン＞

（ガーデンテラス1F／TEL.03-5647-8305）





桜エビのビリヤニ

\2,000（税込）

桜海老の香ばしさと潮の旨みを生かして炊き上げたビリヤニ。

ひと口ごとに春の余韻が広がり、奥行きのある味わいを楽しめる一皿です。

※東京ミッドタウン限定





【HAL YAMASHITA 東京】ハル ヤマシタ トウキョウ＜桜の見えるレストラン＞

（ガーデンテラス1F / TEL. 03-5413-0086）







桜マスのコンフィ 新玉ネギのピュレとイクラ添え

\2,200（税込）

桜マスを低温で丁寧にコンフィし、昆布パウダーをふりかけて仕上げました。

新玉ネギのピュレやたけのこのグリル、イクラを添えた、春らしい一皿です。

※別途サービス料10%

※東京ミッドタウン限定

春を彩る華やかスイーツ

【UNION SQUARE TOKYO】 ユニオン スクエア トウキョウ

（ガーデンテラスB1／TEL.03-5413-7780）





Sakura bean paste Mousse

￥1,800（税込）

桜餡を使ったムースに、さっぱりとした桜のジュレを重ね、抹茶シフォンケーキを合わせました。

春の訪れを感じさせる、軽やかな味わいのスイーツです。

※イートインのみ

※東京ミッドタウン限定





【orangé】 オランジェ

（プラザ1F／TEL.03-5413-3600）





SAKURA香る 抹茶ティラミス

\950（税込）

静岡県産の厳選抹茶を贅沢に使用。桜リキュールとマスカルポーネクリームを合わせ、上品な苦みと桜の香りが広がるティラミスに仕上げました。

※イートインのみ

※数量限定

※東京ミッドタウン限定





【pâtisserie Sadaharu AOKI paris】 パティスリー・サダハル・アオキ・パリ

（ガレリアB1／TEL.03-5413-7112）





オペラサクラ

イートイン\1,045　テイクアウト \1,026（税込）

サクラのバタークリームにフランボワーズとグリオットのガナッシュを重ねて、ラズベリーパウダーの優しい酸味と、サクラの花のほのかな塩気が印象的な「春」を感じる新作ケーキ。

※提供期間：3/15（日）〜





＼東京ミッドタウンの春イベント「MIDTOWN BLOSSOM 2026」同時開催中！／

東京ミッドタウンで咲き誇る桜に囲まれ、春の訪れを感じることができるお花見散歩をご提案するイベント「MIDTOWN BLOSSOM 2026」も同時開催中です。ミッドタウン・ガーデンには、期間限定の屋外ラウンジがオープン。ザ・リッツ・カールトン東京が考案する、サントリージャパニーズクラフトジン「ROKU〈六〉」の魅力を引き立てるオリジナルカクテルや、スイーツ、あたたかいフードなどをお楽しみいただけます。

▼「MIDTOWN BLOSSOM 2026」 詳細はこちら

https://www.tokyo-midtown.com/jp/event/7852/

■プレゼントキャンペーンも実施！

【先着500名様限定】ROKU〈六〉MIDTOWN BLOSSOM LOUNGE ドリンク&フードチケットプレゼント！





「Spring Gourmet」対象フードメニューをご注文いただいたお客様先着500名様に、ROKU〈六〉MIDTOWN BLOSSOM LOUNGE ドリンク&フードチケットをプレゼントいたします。

※無くなり次第終了

※引き換え対象メニューなどの詳細はチケット券面をご確認ください

オフィシャルサイトでは上記の他、春を感じられる様々なスイーツ、レストランメニューをご紹介しています。

▼「Spring Gourmet」詳細はこちら

https://www.tokyo-midtown.com/jp/event/7870/

※写真はイメージです。食材の仕入れ状況により内容が一部変更になる可能性がございます。

※掲載情報は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※数量限定で、売り切れ次第終了となる商品もございます。

※価格は税込みです。別途サービス料が発生する場合があります。




