＜音楽と舞踊が彩る着物ファッションショー＞(株)豊岡が監修― 山梨県上野原市にて和文化慰問イベントを開催
株式会社豊岡(以下、豊岡)は、山梨県上野原市内の老人ホームにて開催される和文化慰問ライブにおいて、着物ファッションショーの企画・演出監修を担当いたします。
和文化慰問ライブ
本イベントは、山梨県上野原市在住・拠点とし活動するゆう理(上野原PR大使／歌手)と、上野原市の日本舞踊の方々とともに慰問ライブとして実施されます。高齢者世代にむけた唱歌・童謡や全員参加型の歌唱や音楽体験を取り入れ、舞踊の披露に加え、和の文化をより身近に感じていただける内容となっています。
豊岡が監修する着物ファッションショーでは、会場に赤いレッドカーペットを敷いた花道(ランウェイ)を設置。着物を洋装風にアレンジした着こなしや舞踊の華やかな着物で披露します。
初回は入居者・利用者の皆様にランウェイをご覧いただき、非日常の華やかな空間を体感していただきます。
今後は、利用者と職員の皆様にも着物を着用していただき、主役となってランウェイを歩いていただく参加型プログラムとします。日常とは異なる体験が、心に前向きな変化をもたらすきっかけとなることを目指しています。
豊岡は、和の文化と現代的な演出を融合させたエンターテインメント企画を通じて、地域文化の継承と高齢者福祉における新たな文化体験モデルの創出に取り組んでまいります。
伝統の美しさと人と人との温もりが交差する時間を通じて、地域社会に根ざした新たな価値を提案いたします。
【イベント概要】
日時：2026年3月26日
13:50～15:00
場所：介護老人福祉施設 フェリーチェ上野原
〒409-0134 山梨県上野原市大椚611
【会社概要】
会社名： 株式会社豊岡
所在地： 東京都千代田区富士見1丁目3-11
代表者： 代表取締役 豊岡 舞子
URL ： https://www.toyooka-inc.jp/
◆当イベントへのお問い合わせ
ゆう理／Japaniva
広報 ： 080-1570-0969
メールアドレス： jd.japanesediva@gmail.com