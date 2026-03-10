北欧フィンランド発のプレミアムボートブランド「SAXDOR YACHTS」の日本総代理店である株式会社岡本製作所(本社：広島県尾道市、代表取締役：岡本 哲博)の船舶事業部「Ad custom yacht(アドカスタムヨット)」は、最新モデル「SAXDOR 340 GTWA」の日本国内への入荷と、2026年3月に開催される「ジャパンインターナショナルボートショー2026」での国内初展示をお知らせいたします。





■ 世界が注目する「SAXDOR 340 GTWA」とは

「340 GTWA(Grand Tourer Walkaround)」は、オープンボートの開放感と、キャビンボートの快適性を高次元で融合させた、SAXDORの意欲作です。

最大の特徴は、「高機能ウォークアラウンド」構造。左舷側にはスムーズな移動を可能にするサイドデッキを配置し、船首(バウ)から船尾(アフト)への安全なアクセスを確保。ナブラ打ちやジギングといったアクティブな釣りにおいても、とっさの判断に応える高い機動力を発揮します。





■ 日本の海に最適な3つの理由

1. 全天候型ホイールハウス

日本の四季や急な天候変化に対応する、快適なキャビンを装備。移動中はゲストと優雅に談笑し、ポイント到着後はスライドドアを開放して即座にフィッシングモードへ移行できます。





快適なアフトキャビン(寝室)





多機能な可変式キャビンシート





開放的なホイールハウス





2. アングラー視点の機能美

両サイドに展開するオープンサイドテラスは、海上のベースキャンプとして圧倒的な広さを提供。さらにアフト(船尾)のサンベッド下には大容量ストレージを備え、大型のクーラーボックスやタックルもスマートに収納可能です。





広大なアフトサンベッド





3. 50ノットの圧倒的パフォーマンス

Mercury V8 300hpツインエンジンと独自のツインステップハルにより、最高速度は約50ノット前後に到達。荒れた海面でも安定した走りを実現し、遠方のポイントへも短時間でアクセス可能です。





50ノットの圧倒的な走行パフォーマンス





■ ジャパンインターナショナルボートショー2026 出展概要

本モデルの実艇を、国内最大級のマリンイベント「ジャパンインターナショナルボートショー2026」にて初公開いたします。当日は、Ad custom yachtブースにて、その革新的なデザインと機能美を実際にご体感いただけます。





イベント名：ジャパンインターナショナルボートショー2026

会期 ：2026年3月19日(木)～22日(日)

会場 ：横浜ベイサイドマリーナ(フローティング展示)

展示モデル：・SAXDOR 400 GTC

・SAXDOR 340 GTWA(日本初公開)

・SAXDOR 320 GTC





SAXDOR 340 GTWA フィッシング





■ Ad custom yacht(アドカスタムヨット)について

広島県尾道市・生口島を拠点に、世界が憧れる瀬戸内海から新しいマリンライフスタイルを提案しています。SAXDORの日本総代理店として、販売だけでなく、保管・メンテナンス、遊びの提案までトータルでサポートいたします。