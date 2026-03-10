---株式会社D-PLUS（所在地：東京都港区赤坂3-12-1、代表取締役：武藤淳也）は、外注先への情報共有範囲を制御できる「パートナー機能」と、AIがプロジェクトマネージャーとして稼働する「AIと会議」を備えたプロジェクト管理SaaS『LOGLIKE（ログライク）』を2026年3月9日よりプレリリースしました。外注パートナーと協業する企業が抱える「顧客情報保護」と「効率的な管理」の両立課題を解決します。**提供開始日**: 2026年3月9日**料金**: 月額2,980円～、無料プランあり**プレリリースキャンペーン**: 最大6ヶ月無料（2026年3月9日～4月30日、先着50社限定）---## ■ サービス概要**サービス名**: LOGLIKE（ログライク）**提供開始日**: 2026年3月9日**対象**: 外注パートナーと協業するB2B企業（Web制作、IT開発、広告代理店、コンサルティング等）**料金**: 月額2,980円～、無料プランあり（3ユーザー、3プロジェクトまで）**特設サイト**: https://log-like.com/campaign/release2

## ■ 背景：制作会社の現場から生まれた"現場目線AI"

LOGLIKEの開発は、私たち自身が制作会社として感じた「もどかしさ」から始まりました。「この案件、どのお客様のものだっけ?」と何度も確認される日々。複数のツールを行き来して情報を探し回る無駄な時間。デザインの修正依頼も、クライアントとのやり取りも、すべてがバラバラで煩雑でした。既存のプロジェクト管理ツールでは、外注先を招待すると全顧客情報が見えてしまう課題があります。Excelやスプレッドシートで管理すると、うっかり別クライアントの情報も露出します。情報漏洩を恐れてメール・チャットだけで管理を続けると、タスクの進捗が追えず納期遅延のリスクが高まります。「本当は、もっと創造的な仕事に時間を使いたいのに」--そんな想いから、LOGLIKEは誕生しました。外注先には担当タスクだけを表示し、顧客情報を完全に保護。同時に、AIが複数プロジェクトを横断分析してリスクを察知。案件管理も、デザイン校正も、請求処理も、すべてが一つのプラットフォームで完結する世界を実現しました。

---## ■ LOGLIKEの主要機能### **1. パートナー機能（業界初）**外注先には担当タスクだけを表示し、プロジェクト名・顧客名は自動で非表示にします。

**メリット**:- 情報漏洩リスクをゼロにしながら、外注先とスムーズに協業- 顧客名を手動で伏せる作業が不要に- 既存ツールにはない独自機能---### **2. AIと会議（AI PM機能）**AIがプロジェクトマネージャーとして、複数プロジェクトを横断分析します。

**主な機能**:- **個別タスク→プロジェクト全体へ**: AIアシスタントの上位機能。複数プロジェクトを横断分析し、リスクを察知- **リスク予測**: 「プロジェクトAは納期に間に合わない可能性があります」と事前警告- **議事録自動生成**: 会議内容から決定事項・TODOを自動整理- **具体的な提案**: 「納期調整が必要」「メンバーBをプロジェクトCに投入すべき」など、次のアクションを明示**メリット**:- プロジェクト進捗確認が1時間から数分に短縮- リソース配分の最適化- AIが24時間稼働し、もう一人のプロジェクトマネージャーとして機能

---### **3. デザイン校正機能**画像・PDF上に直接ピンや囲いでコメントを付けられます。「左上のバナー」など言葉で説明する必要がなくなり、修正指示が一目で伝わります。

**主な機能**:- URL取り込み機能（サイトを直接取り込める）- ピン機能（画像上の特定ポイントにコメント）- 囲い機能（範囲選択してエリア全体にコメント）- 外部共有（パスワード保護、契約前のクライアントともやり取り可能）**メリット**:- デザイン修正のやり取り往復がゼロに- 修正漏れゼロ- レスポンシブ対応でスマホでも利用可---

### **4. AI課題生成**「ECサイト構築、決済機能、会員機能」と自然言語で入力するだけで、AIがタスクを自動生成します。

**メリット**:- 見積もり時のタスク洗い出し時間を大幅短縮- 専門用語不要、生成後も自由に編集可能---### **5. その他の機能**- **AI専属アシスタント**（GPT-5搭載、チャット形式でタスク検索、自動アクション）- **あとで対応リスト**（ワンクリックで保存、メモ追加、完了管理）- **プロジェクト・タスク管理**（ガントチャート外部共有可、カンバンボード、CSV一括インポート）- **顧客管理（CRM）**（顧客情報管理、プロジェクト紐付け）- **セキュリティ**（GDPR完全準拠、データ暗号化、日本国内データセンター、監査ログ）- **PWA対応**（スマホアプリとして利用可能）---## ■ 料金プラン

| プラン | 月額料金 | ユーザー数 | ストレージ | 主な機能 || --- | --- | --- | --- | --- || フリー | \0 | 3名 | 100MB | 基本機能、3プロジェクトまで || スターター | \2,980 | 10名 | 1GB | デザイン校正（内部のみ） || スタンダード | \17,600 | 30名 | 30GB | ガントチャート外部共有、デザイン校正外部共有、スタータープランの全機能 || ビジネス | \29,700 | 50名 | 100GB | AIと会議機能、請求書払い対応、スタンダードプランの全機能 || エンタープライズ | \82,500 | 100名 | 500GB | 優先サポート、GDPR対応、請求書払い対応、ビジネスプランの全機能 |※全プラン共通：パートナー機能、AI専属アシスタント、顧客管理（CRM）、あとで対応リスト※AI専属アシスタントとAI課題生成は合算でカウント※ユーザー数が100名以上必要な場合はお問い合わせください---## ■ こんな課題を解決しますLOGLIKEは、以下のような課題を抱える企業に最適です。### **課題1: プロジェクトと顧客の紐付けがわからない**「この案件、どのお客様のものだっけ？」と何度も聞かれる。LOGLIKEの顧客管理（CRM）機能なら、プロジェクトと顧客を自動で紐付け。いつでも一目で確認できます。### **課題2: デザイン修正のやり取りが煩雑**「左上のバナーを変更」とメールで伝えても伝わらない。LOGLIKEのデザイン校正機能なら、画像・PDF上に直接ピン・囲いでコメント。修正箇所が一目瞭然です。### **課題3: 複数ツールの使い分けで時間を浪費**チャット、タスク管理、スプレッドシート...情報が散らばって「あれどこだっけ？」。LOGLIKEなら、すべてが一箇所に集約。ツールの切り替え時間がゼロに。### **課題4: 外注先に顧客情報が見えてしまう**フリーランスや外注先にタスクを依頼すると、全顧客情報が見えてしまう。LOGLIKEのパートナー機能なら、担当タスクだけを表示し、顧客名・プロジェクト名は自動で非表示にします。---## ■ 推奨業種と利用シーン### **Web制作会社・デザイン会社**- フリーランスデザイナー・エンジニアに外注する際、顧客名を見せずに管理- デザイン校正機能でクライアントとのやり取りがスムーズに- 複数案件を並行管理し、納期を厳守### **IT開発会社・システム開発会社**- 複数の外注先を使い分ける際、情報漏洩リスクをゼロに- AI PMが複数プロジェクトを横断分析し、リソース配分を最適化- CSV一括インポートで既存のタスクを簡単に移行### **広告代理店・マーケティング会社**- クリエイティブパートナーとの協業を安全に管理- 顧客管理（CRM）でクライアント情報を一元管理- ガントチャート外部共有でクライアントに進捗を可視化### **コンサルティング会社・士業**- 顧客ごとのプロジェクトを紐付けて管理- 請求書管理機能でパートナーの請求額をプロジェクト単位で可視化### **建築設計事務所・イベント企画会社**- 外部協力会社に案件情報を見せずにタスク管理- プロジェクトの進捗を可視化し、納期遅延を防止- 顧客との打ち合わせ内容をナレッジベースで記録**特に効果的**: 外注費が月30万円以上の企業---## ■ リリースキャンペーン（先着50社限定）**期間**: 2026年3月9日～4月30日**特典**: 全プラン6ヶ月無料**クーポンコード**: `特設ページでご確認ください`**特設ページ**: https://log-like.com/campaign/release2---## ■ 会社概要**会社名**: 株式会社D-PLUS**所在地**: 東京都港区赤坂3-12-1 倶会ビル6階B室**代表者**: 代表取締役 武藤 淳也**URL**: https://d-plus.app---## ■ 本リリースに関するお問い合わせ先**株式会社D-PLUS 広報担当****Email**: press@log-like.com**メディア関係者様へ**取材・デモアカウント発行など、お気軽にお問い合わせください。---