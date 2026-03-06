株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ(本社：東京都港区、代表取締役社長：大竹 健 以下SCP)のオリジナルキャラクター「タマ＆フレンズ～うちのタマ知りませんか？～」は、1983年に雑貨デビューし2026年に43周年を迎えました。





同じく1980～90年代にデビューした株式会社サンリオのキャラクターたちとのコラボレーション第1弾が2024年11月に発表となり大反響を受けて、2025年初夏には第2弾も発表しました。第1弾ではポチャッコ、けろけろけろっぴ、ハンギョドン、バッドばつ丸、おさるのもんきち、パタパタペッピー、第2弾ではハローキティ、シナモロール、マイメロディとのコラボが実現しました。

そして待望の第3弾コラボが決定。第3弾は大人気のサンリオキャラクターズのハローキティ、リトルツインスターズ(キキ＆ララ)、ポムポムプリンとのコラボが実現！コラボアートは、夜空とクッキーをそれぞれモチーフにした2種類の展開です。





タマ＆フレンズ サンリオキャラクターズ 第3弾 コラボレーションアート(クッキー)





タマ＆フレンズ サンリオキャラクターズ 第3弾 コラボレーションアート(夜空)





夜空をテーマにしたコラボアートでは、流れ星が降り注ぐ夜空の中、タマやサンリオキャラクターズがゆったりとくつろいだり、月や雲の上を無邪気に楽しむ様子が描かれています。クッキーをモチーフにした優しいパステルカラーのコラボアートでは、クッキーを手に大好きなフレンズと心温まるひとときを過ごす姿を描きました。どちらもやわらかい水彩画タッチのアートが癒されるコラボ限定アートです。









■第3弾コラボレーショングッズの発売

第3弾コラボレーショングッズは2026年3月14日(土)～4月9日(木)までなんばマルイで開催する「タマ＆フレンズ × サンリオキャラクターズ POP UP STORE」にて先行発売が決定しました。





【タマ＆フレンズ × サンリオキャラクターズ POP UP STORE】

開催期間：2026年3月14日(土)～4月9日(木)

開催場所：なんばマルイ6F パイレーツ・ファクトリー・ギフツ





タマ＆フレンズ サンリオキャラクターズ POP UP STORE





タマ＆フレンズ サンリオキャラクターズ POP UP STORE メニューボード





期間中、会場で1会計2,200円(税込)以上お買い上げの方に、第3弾コラボアートが描かれたメッセージカードを1枚プレゼントします(サンリオキャラクターズコラボレーション商品を含むすべての商品が対象)。自分用にも大切な人へのお手紙にもぴったりの癒されるデザインです。





メッセージカードプレゼント





■「タマ＆フレンズ」とは

1983年、女子中高生を中心に起こった文具雑貨ブーム(ファンシーグッズブーム)の中ソニー・クリエイティブプロダクツのオリジナル雑貨シリーズとしてデビュー。

「うちのタマ知りませんか？」というキャッチフレーズと、飼い猫を探すポスターの絵柄で人気となりました。80年代の学年誌連載、90年代の劇場版やTVアニメ放送を通して仲間が増え、現在のタマ&フレンズとなりました。学習ドリルの表紙でもおなじみで、幅広い世代に親しみのあるキャラクターです。









【「タマ＆フレンズ」関連URL】

▼タマ＆フレンズ公式サイト ( https://www.tamaandfriends.jp/ )

▼公式X 三丁目のタマ町内会 ( https://x.com/tama_friends )

▼公式Instagram3丁目のタマ町内会 ( https://www.instagram.com/tama_friends_official/ )









【「サンリオキャラクターズ」関連URL】

▼サンリオ公式サイト ( https://www.sanrio.co.jp/ )









