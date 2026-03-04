全世界で累計1,500万人以上を動員する「リアル脱出ゲーム」を企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、プロポーカープレイヤー「世界のヨコサワ」率いる“POKER ROOM”監修のリアル脱出ゲーム『絶対に負けられないポーカールームからの脱出』を、札幌、仙台、福岡での追加開催いたします。また、発表済みの会場の開催終了日についても発表いたします。★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/poker/

本作は、プロポーカープレイヤー「世界のヨコサワ」率いる“POKER ROOM”と、リアル脱出ゲームを手がけるSCRAPがタッグを組んで生み出した新感覚の体験型エンターテインメントです。舞台は、勝てばカジノの金を根こそぎ奪えるカジノ「Greed Kingdom」。プレイヤーはイカサマを使う強敵に対し、突如手に入れた「運命（謎）を解き明かすことで未来（カード）を変える力」を駆使して“絶対に負けられない”勝負に挑みます。会場には本格的なポーカーテーブルやチップを用意し、本物のカジノさながらの臨場感を再現。謎解きはもちろん、実際にポーカーをプレイする場面では、緊張感あふれる勝負の醍醐味を存分に体験できます。本イベントは現在、東京、名古屋、大阪で開催中。参加者からは「ポーカー要素と謎解きが上手く混ざっていて面白かった！」、「ポーカー初心者でも楽しめた！」など、好評の声が多数寄せられています。今後開催予定の京都、岡山会場に加えて、この度開催が決定した札幌、仙台、福岡でもプロ監修の本格ポーカーと謎解きが融合した熱狂の体験をお届けします。ぜひ会場へお越しください！▼『絶対に負けられないポーカールームからの脱出』会場の様子

『絶対に負けられないポーカールームからの脱出』 イベント概要

◼︎イベント特設サイトhttps://realdgame.jp/s/poker/◼︎ストーリーギャンブラーのあなたは、カジノGreed Kingdomへやってきた。勝てばカジノの金を根こそぎ奪える特別なポーカーが行なわれるという。立ちはだかるのは、このカジノ最強の４人。彼らは""圧倒的豪運""と称したイカサマで決して負けることはない。普段ならこんな勝負に手は出さないが、今日は違う。ひょんなことからポーカーの神が憑（つ）いているのだ。その恩恵は「運命（謎）を解き明かすことで未来（カード）を変える力」。この力を使いこなせれば理不尽な戦いにも勝機は見えるだろう。ただしその力の代償は、万が一敗北すると今後どんな勝負にも勝てなくなってしまうというもの。ギャンブラーにとっては命取りだが、このチャンスを逃すわけにはいかない！今日の勝負で頼れるのは、運ではなくヒラメキ。運命を操って絶対に負ける未来を変え、絶対に負けられないポーカーに勝利せよ！

◼︎プレイ形式想定所要時間：60分／参加人数：1～3人／屋内イベント／随時スタート◼︎開催会場、日程＜追加開催会場＞【北海道】リアル脱出ゲーム札幌店：2026年4月10日(金)～5月10日(日)【宮城】リアル脱出ゲーム仙台店：2026年5月22日(金)～6月30日(火)【福岡】リアル脱出ゲーム福岡店：2026年5月22日(金)～6月28日(日)＜発表済み会場＞【東京】リアル脱出ゲーム 渋谷店：2026年1月29日(木)～5月10日(日)※終了日決定【大阪】リアル脱出ゲーム大阪南堀江店：2026年2月5日(木)～3月15日(日)【愛知】リアル脱出ゲーム名古屋店：2026年2月6日(金)～4月5日(日)【京都】リアル脱出ゲーム京都店：2026年3月19日(木)～5月17日(日)※終了日決定【岡山】リアル脱出ゲーム岡山店：2026年3月19日(木)～◼︎追加開催会場チケット販売スケジュール少年探偵SCRAP団(FC)団員先行販売：2026年3月7日(土)12:00～3月13日(金)23:59一般販売：2026年3月14日(土)12:00～◼︎チケット料金1人あたり3,200円～（前売平日）※チケット料金の詳細は特設サイトをご確認ください。〈特典付きチケット情報〉「世界へ脱出！ クリアポーチ」は、特典付きチケットに付属する限定グッズです。すべての前売チケットは、+2,800円(税込)で特典付きチケットに変更可能です。詳細や注意事項は特設サイトをご確認ください。

◼︎主催／企画制作 SCRAP◼︎監修 POKER ROOM

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,500万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine

〈補足情報〉「世界のヨコサワ」とは

プロデビューからわずか3日後に、ポーカー世界三大タイトルの1つであるWorld Poker Tour（WPT）2013 Main Eventで優勝。2022年には、ラスベガスで開催されたポーカー界のアカデミー賞とも称される「Global Poker Awards 2021 ベストパーソナリティ賞」を日本人として初めて受賞し、注目を集めました。海外のカジノを巡りながらプロポーカープレイヤーとしての活動を届けるYouTubeチャンネルは、2025年8月時点で登録者数100万人を超え、ポーカーYouTuberとしても国内外で活躍の場を広げています。

〈補足情報〉POKER ROOMとは

「世界のヨコサワ」が所属するPOKER ROOM社は、"Established Poker"をミッションに掲げ、ポーカーが愛され、受け入れられ、日本の文化として根づく未来を目指しています。"Established Poker”の実現に向けて、ポーカールーム「ROOTS」、「世界のヨコサワ」YouTubeチャンネルの企画・運営をはじめ、アパレル事業やアプリケーション開発など、さまざまなポーカーエンターテインメント事業を展開しています。☆オフィシャルサイト：https://pokerroom.co.jp/