国土交通省登録講習機関「おしんドローンスクール」(運営：株式会社おしんドリーム)は、2026年4月、神奈川県足柄上郡大井町の複合施設、未病バレー「BIOTOPIA(ビオトピア)」にて新校「おしんドローンスクール神奈川BIOTOPIA校」を開校いたします。





未病BIOTOPIA外観





「都心から約60分 × 自然 × 未病体験」それが、神奈川BIOTOPIA校ならではの受講スタイルです。富士山を望む豊かな自然の中で、心身を整えながらドローンの国家資格取得に挑戦できます。全プランに地元食材を使った「美食ランチ」が含まれるほか、希望者にはスパ体験などもご用意。施設内の自然に癒されながらリフレッシュできる、他にはない受講体験をお届けします。さらに、受講費用・美食ランチ・再試験費用がすべてプランに含まれており、コストパフォーマンスにも優れた内容です。

ドローンに初めて触れる方、観光を楽しみながら短期集中で資格を取りたい方にぴったりの環境です。小田原・箱根エリアにも近く、観光と組み合わせた受講が可能です。また、希望者にはビオトピア内で完結する合宿プランもご案内できます。

二等無人航空機操縦士(初学者)の講習を中心に提供し、募集開始は2026年3月5日(木)。講習日程・料金・キャンペーンの詳細はホームページで公開中です。









■開校の背景

おしんドローンスクールは2023年6月、離島初のドローンスクール(登録講習機関)を東京都大島町・伊豆大島で開講しました。伊豆大島校では、これまでに累計受講者数450名超・合格率90％という実績を積み重ねてきました。伊豆大島のドローン免許合宿は多くの方にご好評をいただく一方、「伊豆大島は少し遠い」という声も少なくありませんでした。

そこで今回、都心からアクセスしやすく、自然環境にも恵まれた神奈川県足柄上郡の「ビオトピア」に新校を開校する運びとなりました。自然に囲まれた環境で集中して学び、学びの前後も心身を整えられる受講体験を提供することで、ドローン国家資格・ドローン免許取得を目指す方の新しい選択肢となることを目指します。









■神奈川BIOTOPIA校の特徴

1. 最短2日。忙しい人でも取り組みやすい短期集中講習

仕事や予定で忙しい方でも無理なく挑戦できるよう、最短2日で資格取得を目指せる短期集中の講習設計を採用しています。限られた時間でも必要なポイントを効率よく学べるカリキュラムで、ドローン初心者の方でも安心してチャレンジいただけます。





2. 美食ランチ・大自然でリフレッシュできる未病体験

目の前に広がる富士山の絶景、地元食材を使った彩り豊かな「美食ランチ」は、通いプラン・合宿プランを問わず、すべてのプランに含まれています。さらに、希望者には講習の疲れを癒す温活スパ体験もご用意。施設内の豊かな自然に囲まれて過ごすだけでも、日常から離れたリフレッシュを感じていただけます。心身を整えながら学ぶことで集中力が高まり、学びの吸収力も変わります。





美食ランチ





3. 全天候型アリーナ

雨でも風でも、予定通り。空調完備の屋内で確実に練習できます。屋外講習にありがちな「悪天候で中止・延期」という心配は最小限。空調設備のあるアリーナ施設では、季節に関わらずどんな天候でも快適なフライト実習が可能です。





アリーナ内観





4. 都心から最短60分｜箱根・小田原観光も

新松田駅からバスまたはタクシーで約10分。都心からのアクセスの良さが際立つビオトピアは、都会の喧騒を離れながらも「遠い」と感じさせない、絶妙なロケーションです。

さらに周辺には、温泉リゾートが揃う箱根、海と歴史情緒あふれる小田原など、国内屈指の観光地がすぐそばにあります。観光ついでにドローンの資格を取得したい方にも最適。また、希望者にはビオトピア内で完結する合宿プランのご案内も可能です。





新松田駅





ドローン講習受講の様子





■開校・募集概要

・開校初日：2026年4月18日(土)※第1回講習開始日

第2回以降の日程につきましては、HPよりご確認ください。

神奈川BIOTOPIA校はサテライト校として開校しており、月に数回の講習を開催予定です。





・募集開始：2026年3月5日(木)





・校舎名称：おしんドローンスクール神奈川BIOTOPIA校





・開催地：未病バレー BIOTOPIA(ビオトピア)内

神奈川県足柄上郡大井町山田300





・実施コース：二等初学者(基本)

二等初学者(基本・夜間・目視外)

※その他コースについてはお問い合わせください。





・申込み： https://odschool.jp/kanagawa-biotopia/









■料金

・通いプラン

コース ：二等初学者(基本)

二等初学者(基本・夜間・目視外)

料金(税込)：270,000円

330,000円





・合宿プラン(上記通いプラン料金 + 20,000円 1泊2食付き)

コース ：二等初学者(基本)

二等初学者(基本・夜間・目視外)

料金(税込)：290,000円

350,000円









■ すべてのプランに含まれるもの

・受講費用

・美食ランチ(通い・合宿共通)

・再試験費用(万が一不合格の場合も追加費用なく再受験可能)

※一般的に、他校で再試験を受ける場合は同行費を含め3万～4万円程度の追加費用が発生することも珍しくありません。当校では再試験費用込みのため、初心者の方でも安心して受講いただけます。

※講習日程・その他詳細はホームページをご確認ください。









■開校記念キャンペーン｜(4月～6月の受講限定)

神奈川BIOTOPIA校の開校を記念し、開校キャンペーンを実施します。

対象 ： 2026年6月まで受講時に限る。

キャンペーン価格： 二等初学者(基本)：248,000円(税込)※定価270,000円→ 22,000円OFF

： 二等初学者(基本・夜間・目視外)：298,000円(税込)※定価330,000円→ 32,000円OFF

受付開始 ： 2026年3月5日(木)

申込み ： https://odschool.jp/kanagawa-biotopia/

その他の割引制度： ワイワイ割、学割など従来運用の割引もご利用いただけます。適用条件・併用可否はホームページでご案内します。









■BIOTOPIA(ビオトピア)について





BIOTOPIAロゴ





未病バレー 「BIOTOPIA(ビオトピア)」は、未病改善の取り組みを「集積」「創造」「発信」する拠点として、食・運動・癒しをテーマにした体験を提供する複合施設です。





運営会社 ： 株式会社ブルックスホールディングス

公式サイト： https://www.biotopia.jp/about/









■おしんドローンスクールについて

おしんドローンスクールは国土交通省登録講習機関として、ドローン国家資格(ドローン免許)の取得を支援しています。累計受講者数450名超、合格率90％の実績で、初心者の方でも安心して受講いただけます。





おしんドローンスクールロゴ





運営会社 ： 株式会社おしんドリーム

登録番号 ： T0367001

公式サイト： https://odschool.jp/









■お問い合わせ・お申込み

講習日程・料金・申込方法・キャンペーン詳細はホームページをご確認ください。

公式サイト： https://odschool.jp/

お申し込み： https://odschool.jp/kanagawa-biotopia/