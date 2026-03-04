キーコーヒーが業務用食材のプライベートブランドをリブランディング

「コーヒーと食の楽しさ」の提案で喫茶文化を未来へ紡ぐ新ブランド「クレダルジャン」、3月より順次展開キーコーヒー株式会社（本社：東京都港区、社長：柴田 裕）は、業務用市場で展開する食材のプライベートブランドを統合し、「コーヒーと食の楽しさ」をコンセプトとした新ブランド「クレダルジャン」（※）へリブランディングします。「クレダルジャン」ブランドの商品は2026年3月より順次展開。市場のニーズに対応した価値を提案し、お取引先店舗の活性化を図ります。

※ クレダルジャンとはフランス語で「銀の鍵」の意味。「クレ（鍵）」と「ダルジャン（銀）」を組合わせています





本年、創業106年を迎えたキーコーヒー。その歴史の中で、コーヒーとともに喫茶文化を支えてきたのが“食材”です。当社は約50年前からカレーやパスタソースといった食材を業務用市場で販売。その後、ケーキ・シチュー・ドレッシング・米飯類などを加え、さまざま商品カテゴリを複数のプライベートブランドで展開してきました。



近年の業務用市場は、店舗を利用するお客様の多様なニーズに応えるための幅広いメニュー展開に加え、オペレーションの効率化やコスト削減といった課題があります。



これらの市場環境を踏まえ、業務用市場で展開してきた食材ブランドを統合し、「コーヒーと食の楽しさ」をコンセプトとした新ブランド「クレダルジャン」へとリブランディング。各食材を共通ブランドとし、一貫した企画提案を推進することで、お取引先店舗の活性化を図り、喫茶文化を継承していきます。





■「クレダルジャン」ブランドステートメント





さぁコーヒーと、召し上がれ。



コーヒーを届けるすべてのお店に、それぞれが思い描く姿がある。



お客様に知ってほしい味、お店ならではの体験、お客様との絆、そして、お店の明日。



クレダルジャンは、その夢を叶えるための鍵です。



コーヒーとおいしさを高め合うマリアージュに、オリジナリティを発揮できる



シンプルな一皿、いつでも新鮮な発見があるメニュー。



オペレーションやコストの課題をお店に代わって解決する、小さな工夫の数々。



一つ一つのお店の想いを汲んだ「コーヒーと食の楽しさ」の提案で



お客様が通いたくなる空間を生み出し、その営みを足元からサポートしていく。



コーヒーへの情熱を胸に、喫茶文化とともに歩みけてきた私たちの使命。



コーヒーと、お店のパートナーとして。



クレダルジャンはお店の今日を支え、明日のコーヒー文化を紡いでゆきます。





■「クレダルジャン」が目指す4つの特徴



➀コーヒーとの緻密なマリアージュ



コーヒーと調和して、おいしさを引き立て合う味わい。コーヒーメーカーだからこそできる商品設計。



➁体験価値の向上



お客様とお店にとっての「価格以上の品質づくり」。おいしさと満足度を高め、コストパフォーマンスの向上を実現。



➂お店とお客様に嬉しいラインアップ



定番の味やアレンジ自在な一皿、ユニークなおいしさなど、お店にとっては使いやすく、お客様にとっては選びやす



い商品ラインアップ。



➃店舗オペレーションの効率化



簡便で安定した調理が可能。忙しいお店の負担を減らし、お店の心地良い空間づくりを支えます。















■新商品「モカケーキ」



コク深いバタークリームと、ほろ苦いコーヒーの絶妙なハーモニー



今回のリブランディングを機に、「モカケーキ」を発売。老舗喫茶を彷彿とさせるバタークリームに、コーヒーを加えたキーコーヒーならではのケーキです。



しっとりと焼き上げたスポンジ生地にブランデーシロップを染み込ませ、塩キャラメルソースとコーヒー香るバタークリームを重ねました。味わいと食感のアクセントとして、キャンディングアーモンドをトッピング。バタークリームには微粉砕のコーヒーを加え香り高く仕上げています。 ■「クレダルジャン」が目指す4つの特徴➀コーヒーとの緻密なマリアージュコーヒーと調和して、おいしさを引き立て合う味わい。コーヒーメーカーだからこそできる商品設計。➁体験価値の向上お客様とお店にとっての「価格以上の品質づくり」。おいしさと満足度を高め、コストパフォーマンスの向上を実現。➂お店とお客様に嬉しいラインアップ定番の味やアレンジ自在な一皿、ユニークなおいしさなど、お店にとっては使いやすく、お客様にとっては選びやすい商品ラインアップ。➃店舗オペレーションの効率化簡便で安定した調理が可能。忙しいお店の負担を減らし、お店の心地良い空間づくりを支えます。■新商品「モカケーキ」コク深いバタークリームと、ほろ苦いコーヒーの絶妙なハーモニー今回のリブランディングを機に、「モカケーキ」を発売。老舗喫茶を彷彿とさせるバタークリームに、コーヒーを加えたキーコーヒーならではのケーキです。しっとりと焼き上げたスポンジ生地にブランデーシロップを染み込ませ、塩キャラメルソースとコーヒー香るバタークリームを重ねました。味わいと食感のアクセントとして、キャンディングアーモンドをトッピング。バタークリームには微粉砕のコーヒーを加え香り高く仕上げています。































■販促ツールお取引先への提案活動に使用する「KEY COFFEE REPORT クレダルジャン号」（全8ページ）を発刊。ケーキのアレンジレシピを中心に紹介するほか、コーヒーとのマリアージュなども掲載しています。キーコーヒーは、『珈琲とKISSAのサステナブルカンパニー』を掲げ、喫茶文化の継承と持続可能なコーヒー生産を実現する事業活動を行ってまいります。本件に関するお問合わせ先キーコーヒー株式会社 広報チーム 担当 郄木・岡田TEL 03-5400-3069／Email key1@keycoffee.co.jp関連リンクキーコーヒー HP