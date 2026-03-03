株式会社PHP研究所（京都市南区、代表取締役社長 瀬津 要）は、創設者・松下幸之助の著書・関係図書のオーディオブック化が、この春、累計20作品に到達する見通しとなりましたので、3月3日の「耳の日」(*1)、「オーディオブックの日」(*2)に合わせてお知らせいたします。PHP研究所は、1946年（昭和21年）11月3日、松下幸之助により「Peace and Happiness through Prosperity（繁栄によって平和と幸福を）」の理念のもとに創設されました。本年11月に創設80周年を迎えるにあたり、時代を超えて読み継がれてきた松下幸之助の言葉を、音声でもより多くの方々にお届けしてまいります。

「耳で読む」松下幸之助

松下幸之助（1894-1989）は、パナソニック（旧・松下電器産業）の創業者であり、PHP研究所の創設者です。これまで数多くの著作を出版し、中でも1968年に発刊した『道をひらく』は累計570万部を超えるロング＆ベストセラーとなっています。PHP研究所では、松下幸之助の言葉をより多くの方に届けるため、2017年の『道をひらく』を皮切りに、松下幸之助著書のオーディオブック化を推進してまいりました。通勤や家事の合間にも「耳で読める」オーディオブックは、活字に触れる時間の限られたビジネスパーソンとの親和性が高く、着実にラインナップを拡大しています。

配信作品一覧（2026年2月時点：19作品）

以下の19作品が主要オーディオブックサービスにて配信中です。制作最終段階にある1作品の配信をもって、累計20作品に到達する予定です。

No. 作品名 配信開始1 道をひらく 2017年2月2 商売心得帖 2020年5月3 経営心得帖 2020年5月4 社員心得帖 2020年6月5 人生心得帖 2020年6月6 実践経営哲学 2020年7月7 経営のコツここなりと気づいた価値は百万両 2020年9月8 リーダーになる人に知っておいてほしいこと 2021年6月9 人生と仕事について知っておいてほしいこと 2022年7月10 素直な心になるために 2023年3月11 続・道をひらく 2023年4月12 ［新装版］指導者の条件 2024年5月13 社長になる人に知っておいてほしいこと 2024年9月14 松下幸之助 成功の金言365 2025年4月15 人を活かす経営 2025年11月16 リーダーになる人に知っておいてほしいこと II 2026年2月17 物の見方 考え方 2026年2月18 人間を考える 新しい人間観の提唱・真の人間道を求めて 2026年2月19 ［新装版］道は無限にある 2026年2月＊上記に加え、『私の行き方 考え方 わが半生の記録』が、この春、配信開始予定（制作最終段階）

直近の新作紹介

2026年2月に配信を開始した4作品をご紹介します。＊『リーダーになる人に知っておいてほしいこと II』ベストセラー『リーダーになる人に知っておいてほしいこと』の続編。松下政経塾所蔵未公開テープを中心に編集。松下幸之助の絶えざる熱意がほとばしる。＊『物の見方 考え方』禍を招くか福を招くか――それはものの見方如何である。「会社経営のカンどころ」「責任の持ち方」など、自らのものの見方・考え方を紹介しつつ、経営と人生の妙味を綴る。＊『人間を考える 新しい人間観の提唱・真の人間道を求めて』松下幸之助ほど人間について深く思索し、それを経営に活かした人物はいない。その思索の集大成として発表された新しい人間観とは。＊『［新装版］道は無限にある』人は易きにつきやすいもの。だがそれでは時代の流れについていけず、進歩は止まってしまう。常に新しいものを取り入れ次々とよりよき知恵を生み出していくための指針の書。*1 「耳の日」は社団法人日本耳鼻咽喉科学会が1956年に制定した記念日です。*2 「オーディオブックの日」は株式会社オトバンクがオーディオブック文化を広めることを目的に2011年に制定した記念日協会認定記念日です。

