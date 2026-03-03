こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
学校法人明治大学と株式会社竹中工務店が山の上ホテルの歴史的建築物の保存・継承に向けて、定期建物賃貸借契約を締結
学校法人明治大学（理事長：柳谷孝）と株式会社竹中工務店（社長：佐々木正人）は、２０２４年１１月に明治大学が取得した「山の上ホテル」の歴史的建築物の保存・継承に向けて、２０２６年３月２日に、期間約１８年（改修工事期間を除く）の定期建物賃貸借契約を締結しました。
（写真左から）竹中工務店社長 佐々木正人、学校法人明治大学理事長 柳谷孝、明治大学学長 上野正雄
この保存・継承事業は、明治大学創立１５０周年記念事業として実施し、また竹中工務店が進める歴史的建築物を未来に継承する「レガシー活用事業※」として実施します。
２０２７年夏ごろのホテルの開業を目指し建物の改修工事に着手し、創建時のウィリアム・メレル・ヴォーリズの設計を尊重しながら改修を進め、客室、レストラン、宴会場を備えたクラシックホテルとして再生します。なお、新たに開業するホテルの名称およびホテルの運営会社は今後、竹中工務店より順次発表します。
明治大学は、短期留学プログラムにおける宿泊施設や、大学の知的財産を社会に還元することを目的に設置している生涯学習拠点「リバティアカデミー」主催のプログラムの会場および地域連携・社会連携の活動の場などとして再生後のホテルを活用していく予定です。
改修後の外観イメージ
【山の上ホテル】
山の上ホテルは、１９３７年に明治大学校友の佐藤慶太郎氏（１８９０年卒業）の寄付を基に社会事業の拠点「佐藤新興生活館」として、日本に“西洋建築の美”をもたらしたウィリアム・メレル・ヴォーリズにより設計され、戦後１９５４年からホテルとして開業しました。出版社がひしめく東京・神保町という土地柄もあり、川端康成、三島由紀夫、池波正太郎、松本清張などの名だたる作家が定宿し、創作活動に打ち込みました。作家の多くが仕事場として使用しており、このホテルから多くの傑作が世に出ました。
２０２４年２月に休館し、同年１１月に学校法人明治大学が取得しました。取得後の建物名称は「明治大学創立１５０周年記念山の上記念館」です。
【建物概要（面積については改修後）】
竣 工 年１９３７年敷地面積１,５９８ｍ2建築面積１,２９４ｍ2延床面積４,５８６ｍ2構 造鉄筋コンクリート造現所有者学校法人明治大学当初設計ウィリアム・メレル・ヴォーリズ改修設計株式会社竹中工務店改修工事株式会社竹中工務店階 数地下２階、地上５階、塔屋１階
※ 竹中工務店のレガシー活用事業
歴史的建築物や文化的価値の高い建物を未来に継承するために、所有者から建物を一括で借り受ける（マスターリース）などの事業参画を通じて、既存建物の魅力を活かし、保存・再生・活用する事業。2018年度より、新規事業として取り組んでおり、今回の山の上ホテルの保存・継承事業は４件目の事業。
実績として、旧山口萬吉邸/九段ハウス（東京都千代田区）、堀ビル/goodoffice新橋（東京都港区）、旧第一銀行横浜支店/BankPark YOKOHAMA（神奈川県横浜市）を展開。
関連リンク
明治大学が山の上ホテルの歴史的建築物を継承（2024年11月15日 プレスリリース）https://www.meiji.ac.jp/koho/press/2024/mkmht000001x4wp8.html
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
