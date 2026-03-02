こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【名城大学】開学100周年記念アリーナ（LIONS ARENA） 3月14日、竣工記念イベントを開催 LIONS ARENA 完成記念 FESTA ー100年の感謝を未来へー
学校法人名城大学（名古屋市天白区、理事長：小原章裕）は、2026年５月に迎える開学100周年記念事業の一環として、天白キャンパスに開学100周年記念アリーナ（LIONS ARENA）を建設し3月14日、竣工記念イベント「LIONS ARENA 完成記念 FESTA −100年の感謝を未来へ−」を開催します。
メインアリーナでのオープニングでは、LIONS ARENAの紹介に加え、新しい大学ロゴマークやマスコットキャラクターをお披露目します。さらに、伝説の応援団長であり作曲家のジントシオ氏が手がけた新応援歌を初披露します。続くオープニングゲームでは、本学ハンドボール部と大阪体育大学ハンドボール部との交流戦を実施します。午後からは、学生が入学後に夢に向かって挑戦してきた取り組みを紹介する「REALIZE AWARD（リアライズ・アワード）」も開催します。
フレックスハブやマルチナ道場−板−では、学生団体や教員による子ども向け・一般向けの体験教室のほか、教育・研究成果の展示など多彩なプログラムを予定しています。
入場無料でどなたでも来場できます。ぜひお越しください。
■イベント概要
添付資料参照
■イベント詳細・事前登録
https://www.meijo-u.ac.jp/sp/arena_event/
■開学100周年記念アリーナ（LIONS ARENA）詳細サイト
https://www.meijo-u.ac.jp/100th/arena/
▼本件に関する問い合わせ先
名城大学渉外部広報課
住所：愛知県名古屋市天白区塩釜口1-501
TEL：052-838-2006
FAX：052-833-9494
メール：koho@ccml.meijo-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
