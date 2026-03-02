【名城大学】開学100周年記念アリーナ（LIONS ARENA） 3月14日、竣工記念イベントを開催 LIONS ARENA 完成記念 FESTA ー100年の感謝を未来へー

