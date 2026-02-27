パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、全国のパソコン工房・グッドウィルの店舗にて「超 先取り決算セール」を2026年2月28日（土）から3月13日（金）まで開催いたします。

●パソコン工房全店で「超 先取り決算セール」を開催

「超 先取り決算セール」では、『オススメ即納パソコン』や『PCパーツ・周辺機器等の日替わりセール商品』など数多く取り揃えております。セール対象品の他にも、eスポーツプロプレイヤーや著名インフルエンサーとのコラボゲーミングPC「LEVEL∞」や、初めてのゲーミングPCに最適なコスパを追求し、カラーバリエーションも選べる「LEVELθ」、カスタマイズして注文できる高品質なBTOパソコン「iiyama PC」等、アップグレードや出張設定設置サービス、各種便利なサービスのご検討も含め店頭スタッフと相談しながらご注文いただけます。また、高性能かつデスクの場所を取らず効率良く作業できるWindows 11搭載のスリムPC、ノートPCをはじめ、NPU AIエンジン内蔵のモデルや、マルチモニター対応のモデルなど、ビジネス用途でのさまざまなニーズにお応えする最新パソコンを取り揃えております。全国の店舗にて法人様のまとめ買い、業務PC買い替え、買取（下取り）のご相談も承ります。ぜひお気軽にご相談ください。全国のパソコン工房・グッドウィルの店舗では、対象商品のご購入時にご利用いただける、最長48回まで分割支払い手数料が無料のショッピングローンの実施や、各種キャンペーンも実施しております。※セールチラシまたはキャンペーン情報は下記のセール情報ページよりご確認ください。

〇「超 先取り決算セール」チラシページ

実施期間：2026年2月28日（土）～ 3月13日（金）URL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/sale.php

〇キャンペーンページ

URL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/sale_campaign.php※掲載情報は発表時点のものとなります。予告なく内容を変更する場合があります。※パソコン工房 秋葉原本店・秋葉原パーツ館におきましては、一部取り扱いのない商品がございます。※掲載の一部商品及び価格はパソコン工房店舗限定です。また、店舗・商品によりお取り寄せとなる場合がございますので、あらかじめご了承ください。※掲載商品にはセール品の他、担当者のオススメ商品、数量限定の処分品も含まれます。店舗在庫に限りがございますので売り切れの際はご容赦ください。※在庫状況につきましては、ご来店前にお気軽に店舗までお問い合わせください。

●パソコン専門店が企画した安心の学生向けPC「iiyama キャンパスPC」販売中！

全国のパソコン工房店舗および宅配買取サービスでは、『中古買取強化宣言』としてゲーミングPC、デスクトップPC、ノートPCやPCパーツ（CPU、マザーボード、メモリ、グラフィックスカード）などの買取査定額を大きく改定！さらに現在「当社指定ゲーミング PC の買取で、パソコン工房会員様限定に、最大3万円分相当の商品券（またはポイント）プレゼント」も実施中です。※最大3万円分相当のプレゼントは、当社指定の買取金額での条件となります。最大3万円分相当の商品券（またはポイント）プレゼントの詳しい情報はこちらURL：https://www.pc-koubou.jp/pc/gamingpc_kaitori_point_present.phpご自宅に保管されたままの機器がございましたら、ぜひこの機会にパソコン工房へお持ち込みいただくか、宅配買取サービスをご利用ください！お近くの店舗はこちらからご覧ください。URL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/map/宅配買取はこちらからご覧ください。URL：https://www.pc-koubou.jp/kaitori/re/kaitori_kyouka_sengen.html

●最大8,000円分相当※を還元する「新生活応援！超お得アップグレード 還元フェア」を期間限定で開催中！

「新生活応援！超お得アップグレード 還元フェア」は、期間中にパソコン工房で対象iiyama PCのご購入と同時に、ご購入PCのアップグレードならびに当社指定 周辺機器のご購入を行っていただくことで、アップグレードと周辺機器ご購入の合計点数に応じて、1点あたり2,000円分相当、最大で4点 8,000円分相当※の還元が付与されるキャンペーンです。店舗・WEB通販での開催期間：2026年2月10日（火）～ 3月4日（水）※最大8,000円分相当の還元額は、当社指定商品での条件となります。※店舗では当社直営店舗でご利用いただける「当社商品券」での還元、パソコン工房WEB通販サイトでは「パソコン工房ポイント」での還元となります。※対象機種ならびに還元方法は、店舗とWEB通販サイトで異なります。※一部、キャンペーン対象外の商品もございます。※機種によりアップグレード選択が出来ない項目もございます。※ダウングレードは対象外となります。※本キャンペーンにおける還元は基本構成からのアップグレード機器価格、または同時購入品価格を対象とする還元です。※キャンペーンには当社会員（LINE会員・WEB会員・ビジネスご優待会員）への登録が必要です。※商品券還元の上限は、取引価格の10分の2までとなります。パソコン工房「新生活応援！超お得アップグレード 還元フェア」情報ページ店舗 URL： https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/otoku_upg_fair_2602.phpWEB通販 URL： https://www.pc-koubou.jp/pc/shinseikatsu_upg_202602.php更に、PC延長保証にご加入いただくと、現在実施中の「最大2万円分還元 超還元プログラム」が併せて適用となり、還元額が増加します。

●全国のパソコン工房にて「最大2万円分還元 超還元プログラム」を実施中

2025年10月14日（火）サポート終了を迎えたWindows 10搭載パソコンからの乗り換えはパソコン工房にお任せください。全国のパソコン工房 店舗・WEB通販サイトにて、お使いのWindows 10搭載パソコンから最新Windows 11搭載パソコンへお得に乗り換えを行っていただける『Windows 11 全力乗換応援フェア』を実施中です。サポートが切れたWindowsを搭載したパソコンをそのまま使用し続けるとさまざまなセキュリティリスクが伴いますが、最新Windows 11搭載パソコンへ乗り換えることでWindows 11のセキュリティとアップデートにより安心してパソコンをお使いいただけます。パソコン工房の最新パソコン「iiyama PC」をはじめ、「LEVEL∞」、「LEVELθ」等、いずれも標準でWindows 11を搭載しておりますので、快適・安心なパソコン環境を存分にお楽しみいただけます。① 最大5万円分相当を還元 乗り換えがお得になる「下取りサービス」② 「Windows 11アップグレード診断」が無料 アップグレード工賃も5,000円にてご提供③ 乗り換えのパソコン選びに最適 「オススメ最新Windows 11搭載パソコン」をご提案※最大5万円分相当の還元額は、当社指定の条件となります。※店舗では当社直営店舗でご利用いただける「当社商品券」での還元、パソコン工房WEB通販サイトでは「パソコン工房ポイント」での還元となります。※商品券還元の上限は、取引価格の10分の2までとなります。※詳しくは下記の情報ページをご覧ください。『Windows 11 全力乗換応援フェア』情報ページURL：https://www.pc-koubou.jp/pc/windows11_norikae.php※『Windows 11 全力乗換応援フェア』は予告なく変更・終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。

●パソコン工房なら「最長48回まで分割支払い手数料が無料」

全国のパソコン工房店舗なら、ショッピングローンをお申込みのお客様を対象に、最長48回まで分割支払い手数料が無料です。新品パソコン・中古パソコン・PCパーツ・周辺機器を低負担かつ計画的にご購入いただけます。ぜひご利用ください。◇対象全国のパソコン工房各店にて新品パソコン・中古パソコン・PCパーツ・周辺機器のご購入における当社指定のショッピングローンをお申込みのお客様。※お支払い金額が5万円以上且つ、月々のお支払いが3,000円を超えるお支払い回数が対象となります。※満18歳以上の高校生と高専生の方はお申込みいただけません。※満17歳以下の方はお申込みいただけません。※個人名義に限りご利用いただけます。信販会社の審査が必要になります。※掲載情報は発表時点のものとなります。予告なく内容を変更する場合があります。ショッピングローン「最長48回まで分割支払い手数料が無料」の詳細は下記ページをご覧くださいURL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/interest0_info.php●全国のパソコン工房・グッドウィル店舗一覧情報お近くの店舗はこちらからご覧ください。URL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/map/パソコン工房では、お客さまにより満足していただける商品・サービスの提供に努めてまいります。

【会社概要】社名 株式会社ユニットコム運営ショップ名パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jpグッドウィル URL : https://www.goodwill.jp代表者 代表取締役 端田 泰三本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1事業内 iiyama PC （オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、 パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス 中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

本リリースに関するお問い合わせ先株式会社ユニットコム 営業企画部 プロモーションGTel : 03-4334-9037 / Fax: 03-4334-9002E-mail: uni-kikaku@unitcom.co.jp