こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
博展、IP・エンタメ領域に特化した専門チームを始動。
〜「体験設計」×「実装力」で、コンテンツの世界観を“五感で感じる”体験型エンタメの提供を目指す〜
“人と社会のコミュニケーションにココロ通わす体験をつくる”株式会社博展（本社：東京都中央区）は、アニメ、ゲーム、音楽などのIP（知的財産）コンテンツと、商業施設やテーマパークなどの「場」を掛け合わせ、リアルならではの体験を創出する「IPエンターテイメント部」を立ち上げ、活動を本格化させます。これまで数多くのイベントや体験型プロモーションで培った「人の心を動かす体験設計」と、自社で保有する「制作・施工機能」を掛け合わせ、IPコンテンツや場の魅力を最大限に引き出す体験づくりにより「体験型エンタメ市場」への参入を目指します。
【チーム設立の背景と目的】
なぜ今、博展がやるのか？
近年、アニメ、ゲーム、キャラクターなどのIPビジネス市場は拡大を続けていますが、リアルな場における展開においては、単なる「装飾」や「グッズ販売」に留まらない、深い没入感やブランド体験が求められています。 博展はこれまで、企業のショールームやイベントプロモーションにおいて「人がその場所を訪れる理由」と「滞在する価値」を問い続けてきました。 後発参入となる本領域において、私たちが提供するのは単なる空間デザインではありません。「心が動く場」や「世界観に没入できる体験」を、構想段階から実装まで責任を持って形にすることで、ファンとコンテンツのエンゲージメントを深める新しい価値を創出します。
【提供サービス・領域】
本チームは以下の2つの軸で事業を展開し、連携・融合させることで成長を目指します。
1. IP/エンタメ領域（IPホルダー、IP活用を考えている興行主/クライアントなど）:
◦ アニメ、ゲーム、キャラクター、アーティストなどの世界観を具現化。
◦ ファンとのエンゲージメントを深める体験型イベントやインスタレーションの実施。
2. FACILITY領域（対商業施設・テーマパーク）:
◦ イルミネーション、施設の集客施策、遊園地などの空間演出。
◦ 従来のブランド体験とは異なる「集客装置」としての機能を提供し、来館者をファンへと変える体験の設計。
【博展エンタメチームの強み・特長（3つのポイント）】
「来たくなる場」をつくる体験設計
一過性の話題作りだけでなく、来場者がその場での体験を通じてコンテンツをより好きになり、感動を持ち帰れるようなストーリーを設計します。常設店舗やミュージアムなど、継続的な集客が求められる場においても、飽きさせない「体験のレイヤー」を構築します。
企画×デザイン×施工の一気通貫体制（フィジビリティの担保）
IP活用における空間演出は、法規制や施工技術、コストの観点で複雑な調整が必要です。本チームには、プロデューサーだけでなく、プランナー、デザイナー、そして施工管理・テクニカルディレクターが所属しています。 「絵に描いた餅」で終わらせず、企画段階からフィジビリティ（実現可能性）を検証し、システム実装から施工までを自社グループ内で完結できることが最大の強みです。
デジタルとリアルの融合による「インターンジブル」な価値提供
映像・音響・照明などのテクニカル演出と、フィジカルな施工技術を組み合わせ、ソフト・ハードの垣根を越えた体験構築を強みとしています。恐怖の感情を設計する「お化け屋敷」から、データを可視化する「インスタレーション」、廃墟を活用した「ブランド体験」まで、目に見えない価値（Intangible）を、五感で感じるリアルな体験として具現化します。
【主要な実績】
〇IP・エンタメ領域の事例
[Perfume Disco-Graphy 25年の軌跡と奇跡（TOKYO NODE）]
アーティストの身体性とテクノロジーの同期をテーマに、25年のデータを可視化したPerfumeの展覧会。企画から施工までトータルでサポートし、ライブ演出へも発展。
https://www.hakuten.co.jp/works/perfume-disco-graphy
[暗闇婚礼 - 蠢一族お化け屋敷 -（東京ドームシティ）]
お化け屋敷プロデューサー五味弘文氏との共創し、博展初のお化け屋敷を制作。PR計画、ビジュアル制作から、美術・機構・演出・音楽までを担当し、恐怖のストーリー体験を構築。
https://www.hakuten.co.jp/works/tokyodome_hauntedhouse
[東京ゲームショウ コーエーテクモゲームス]
東京ゲームショウ2023にて、企画・デザイン・制作施工・運営・動画制作をトータルでサポート。試遊体験やコスプレレイヤーの撮影会など、タイトルの魅力を感じられる様々な体験を提供。
https://www.hakuten.co.jp/works/gameshow_koeitecmo
〇ファシリティ領域の事例
[KITTE MARUNOUCHI ｜KITTE座 提灯音頭]
日本の「夏祭り」をイメージして、全国３か所の職人による大小さまざまな提灯が並び、音楽に合わせて色が変化し踊るインスタレーションも実施。商業施設での夏の新たなイベントのカタチを実現。
https://www.hakuten.co.jp/works/jp-building_kittesummer2025
[AZABUDAI HILLS Christmas Market]
オーセンティックなクリスマス空間を目指したクリスマスマーケット。会場の空間デザイン・施工・運営・事務局を麻布台ヒルズ開業から３年連続担当。
https://www.hakuten.co.jp/works/azabudai_christmas_2024
[国立科学博物館 特別展「貝類展」]
研究者とのフィールドワークを通じて素材を収集し、展示什器やサインに活用。素材そのものから物語を立ち上げる展示空間を実現。
https://www.hakuten.co.jp/works/kahaku_kairuiten
【今後の展望】
今後は、アニメ・ゲーム版権元様やメーカー様との共創プロジェクトを加速させるだけでなく、商業施設やテーマパークなどのファシリティ領域におけるパートナーシップも積極的に推進してまいります。単なる装飾や空間演出にとどまらず、施設そのものを強力な「集客装置」として機能させ、その場を訪れた人々をファンへと変える新たな体験価値を提供します。 6月開催の展示会（コンテンツ東京等）に向けてこれらの取り組みの発信を強化するとともに、中長期的には、自らの手で全く新しいエンターテイメントを生み出す「自社クリエイション」へと領域を拡張し、体験型エンタメ市場を牽引してまいります。
■株式会社博展について
代表者：代表取締役 会長執行役員 CEO／田口 徳久、代表取締役 社長執行役員 COO／原田 淳
所在地：〒104-0031 東京都中央区京橋三丁目１番１号 東京スクエアガーデン20F
西日本事業所 所在地：〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋3-2-7 ORIX 高麗橋ビル5F
設立：1970年3月
事業内容：パーパス「人と社会のコミュニケーションにココロを通わせ、未来へつなげる原動力をつくる。」のもと、多様な“体験”を統合的にデザインし、企業や団体のマーケティング課題の解決に貢献しています。
＜公式サイト＞
コーポレートサイト：https://www.hakuten.co.jp
これからの“体験”を考えるwebマガジン「THINK EXPERIENCE（TEX）」https://www.hakuten.co.jp/tex
＜公式SNS＞
Instagram：@hakuten__ （https://www.instagram.com/hakuten__/）
X：@HakutenCorp （https://x.com/HakutenCorp）
facebook：@hakutencorp （https://www.facebook.com/hakutencorp）
本件に関するお問合わせ先
株式会社博展 広報・PR担当
E-mail：pr@hakuten.co.jp
