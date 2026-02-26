株式会社ブルボン(本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶)は、苦味とコクを楽しめるチョコレートケーキ「ミニ濃厚チョコブラウニーアフォガート風味」を2026年3月3日(火)に新発売いたします。





ミニ濃厚チョコブラウニーアフォガート風味





「ミニ濃厚チョコブラウニーアフォガート風味」は、コーヒーを練り込んだ生地にチョコチップをちりばめて焼きあげ、さらにチョコレートでハーフコーティングしたチョコレートケーキです。チョコレートの甘さに加えてエスプレッソコーヒーの程よい苦味、バニラのコクが一体となった味わいをしっとり食感とともにお楽しみいただけます。

個包装で食べやすく、濃厚なおいしさをぎゅっと詰め込んだ商品です。









【商品概要】

商品名 ：ミニ濃厚チョコブラウニーアフォガート風味

内容量 ：106g(個装紙込み)

発売日 ：2026年3月3日(火) 全国発売

販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 ：オープンプライス

賞味期限 ：6カ月









【濃厚チョコブラウニーについて】

当社のチョコレート加工技術を活かし、チョコレートのおいしさを詰め込んだケーキとして2013年に発売しました。大粒のチョコチップを加えた濃厚な味わいとしっとりとした食感、食べ応えに加え手ごろな価格設定により、発売当初は各大学の売店等において記録的な販売を達成するなど若年層からの圧倒的な支持を獲得し、当社を代表する商品に成長しました。2018年には、おいしさはそのままにひとくちサイズに仕立てた「ミニ濃厚チョコブラウニー」を発売し、ご好評をいただいています。





