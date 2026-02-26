ドクロやバイクなどアメリカンモチーフ **全12デザイン**！名入れ＆日付入りの特別な一枚

株式会社太陽（所在地：千葉県匝瑳市飯倉台28-11、代表取締役：片岡正徳）が展開する「おもしろTシャツの俺流総本家」では、2026年2月27日より名入れアメリカンデザインシリーズよりコーチジャケットを新発売いたします。本商品は、俺流総本家公式オンラインショップおよび楽天市場店にて、税込7,500～7,800円（送料等追加料金なし）で販売いたします。

販売店舗：https://www.oreryu-souhonke.jp/

商品詳細

https://www.oreryu-souhonke.jp/SHOP/naire-0038.html

アメリカンシリーズは、カスタマイズ可能なデザインが特徴のラインナップです。デザインは12種類！バイクやエンジン、ピストンなど、アメリカンカルチャーにインスパイアされた力強いモチーフが揃っています。これらのデザインにお名前や日付を入れることができます。アメリカンスタイルのクールなアイテムで、個性を表現できるだけでなく、特別なギフトとしても喜ばれること間違いなしです。

デザイン｜12種

カラー展開｜選べる10色

街定番コーチジャケットに細かなギミックを加えたアイテム

シンプルかつ定番スタイルながら”俺流総本家らしさ”が詰まったコーチジャケット。ドットボタン・ドローコード・ステッチワークなど、ディティールにこだわりながら、90年代のストリートシーンを想わせるベーシックなボディが魅力。普段づかいだけでなく、もちろんチームウェアやユニフォーム用途にも人気。

美しいシルエットを保つ、こだわり抜いたディテール

袖口にシャーリングゴム、裾に調節可能なドローコートが施されているため、動き回ってもゆったりとしたシルエットが崩れないのが魅力。また、雨や風の侵入を防いでくれ、防寒性にも優れています。

サービス概要

新商品：名入れアメリカンデザインコーチジャケット発売日：2026年2月27日価格：税込7,500～7,800円（送料等追加料金なし）販売店舗：https://www.oreryu-souhonke.jp/SHOP/od-5700.html

俺流総本家とは

＼お陰様で年間販売数10万枚突破！／俺流総本家は、ユニークで個性的な語録Tシャツを提供する日本のブランドとして、年間販売数10万枚を誇ります。この実績は、全国のお客様からの信頼と支持の証です。

■楽天ランキング1位を多数獲得楽天市場では、多くのカテゴリでランキング1位を獲得しています。さらに、楽天ショップ・オブ・ザ・マンスにも輝き、優れたサービスと品質で高評価を受け続けています。

■語録Tシャツのラインナップは1万種類以上！俺流総本家の語録Tシャツは、1万種類以上のデザインを取り揃えています。面白いものから感動的なものまで、多彩なデザインがあり、お客様一人ひとりの個性を引き立てる一枚を見つけることができます。カスタマイズ可能なデザインもあり、特別なイベントやギフトにも最適です。

■高品質とお客様満足度へのこだわりすべてのTシャツは高品質な素材を使用し、快適な着心地と耐久性を兼ね備えています。お客様の声を大切にし、常に改良と革新を続けることで、最高の製品とサービスを提供し続けています。

会社概要

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=0F_yPrk6Em8

企業名：株式会社太陽代表者：片岡正徳所在地：千葉県匝瑳市飯倉台28-11設立：2009年事業内容：インターネット通信販売業（衣類・バッグ・雑貨類）、プリント印刷加工・製造、ビジネス支援コンサルタント業務

お問い合わせ（9：00～18：00）TEL：0479-74-8261FAX：0479-74-8338

俺流総本家楽天市場店https://www.rakuten.ne.jp/gold/auc-taiyou-sya/

俺流総本家オンラインショップhttps://www.oreryu-souhonke.jp/

公式インスタグラム（DMにてお問合せ受け付けています）

https://www.instagram.com/oreryusouhonke_staff/