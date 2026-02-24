こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
シエンプレ、Web/SNSモニタリングの監視対象を「主要動画プラットフォーム・新興SNS」へ拡大。
総務省事業採択団体のSEARCHLIGHT社と連携し、動画内の「音声・発言」までAIが判定する深層監視を開始
〜「バイトテロ」等の広義ワードからも、AIが自社リスクを特定。テキスト監視の限界を突破〜
デジタル・クライシス対策のシエンプレ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木 寿郎、以下シエンプレ）は、総務省「インターネット上の偽・誤情報等への対策技術の開発・実証事業」に採択されたSEARCHLIGHT株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：瀬戸 亮、以下SEARCHLIGHT）と連携いたしました。
これに伴い、同社が本事業において開発・実証を進める技術基盤を活用し、2026年2月よりWeb/SNSモニタリングサービスの監視対象媒体を拡大。主要動画プラットフォームや新興SNS等を対象に、動画内の「音声・動画内容」をAIで深層監視する新ソリューションの提供を開始いたします。
【背景：社名検索では見つからない「隠れ炎上」への対応】
近年、SNSの利用実態は「検索」から、アルゴリズムが動画を自動表示する「レコメンド視聴」へと移行しました。
これにより、投稿に社名やハッシュタグが含まれていなくても、動画内の「音声」や「映像内容」に基づいてネガティブな情報が拡散される事例が急増しています。
こうした背景を受け、従来のテキスト検索（キーワード監視）だけでは検知できなかったリスクに対応するため、監視対象媒体の大幅な拡大と、新技術による解析スキームを導入いたしました。
【サービスの特長：死角をなくす「深層監視」】
1. 総務省事業採択団体SEARCHLIGHTの技術による「音声・文脈」の可視化
本サービスのAIエンジンは、SEARCHLIGHTが受託した総務省「インターネット上の偽・誤情報等への対策技術の開発・実証事業」において開発・実証中の技術を応用しています。
動画内の音声をテキスト化し、文脈（コンテキスト）に含まれるリスクを高精度に判定します。
2. 「バイトテロ」「コンビニ 炎上」などの広義ワードから自社リスクを特定
従来のツールでは「自社名」が含まれていない投稿は検知できませんでした。
本スキームでは、以下のようなアプローチでリスクを特定します。
広範囲収集: 「バイトテロ」「異物混入」「〇〇業界 炎上」といったブランド名を指定しないリスクワードで動画を収集。
AI画像・音声解析: その中から、AIが「店内の背景（内装）」「制服の特徴」「音声内の発言」を解析。
自社特定: 「これが自社のリスク動画であるか」を高精度に判定・抽出します。
3. 警察庁「サイバーパトロール」実績に基づく、高精度なリスク判断
シエンプレは、警察庁の「サイバーパトロール業務」や地方自治体の対策業務を多数受託してきました。
AIが検知した膨大なデータに対し、これらの公的業務で培った「炎上の予兆検知」や「リスクの深刻度判定」に関する専門チームの知見を掛け合わせることで、誤検知を排除し、企業の意思決定に直結するレポートを提供します。
4. 監視の穴となりやすい「新興SNS」への即応
急速にユーザー数が増加しているにも関わらず、監視体制が追いついていない「新興SNS」に対し、独自の収集スキームを確立。主要SNSへ波及する前の「火種」を早期に発見します。
【今後の展望】
本ソリューションは、既に大手メーカーや金融機関など、厳格なリスク管理が求められる企業での先行導入が進んでいます。
シエンプレは、官民の実績技術を結集し、「見えないリスク」をなくすことで、健全なデジタル社会の発展に貢献してまいります。
【企業概要】
■SEARCHLIGHT株式会社 について
総務省「インターネット上の偽・誤情報等への対策技術の開発・実証事業」に採択された技術力を持ち、デジタル空間上のコンテンツインテリジェンス事業を展開しています。
・会社名：SEARCHLIGHT株式会社（SEARCHLIGHT Inc.）
・代表者：代表取締役 瀬戸 亮
・本社所在地：東京都渋谷区南平台町16-28
・資本金：300万円
・事業内容：コンテンツインテリジェンス事業
・Webサイト：https://search-light.co.jp/
■シエンプレ株式会社 について
警察庁「サイバーパトロール業務」の受託をはじめ、デジタル・クライシス対策のリーディングカンパニーとして、公的機関・民間企業あわせて累計8,000社以上の取引実績を有します。
・会社名：シエンプレ株式会社（SIEMPLE Inc.）
・代表者：代表取締役社長 佐々木 寿郎
・本社所在地：東京都港区赤坂4-2-19 赤坂SHASTA EAST 8F
・設立：2008年10月1日
・資本金：5,000万円
・事業内容：デジタル・クライシス対策事業、サイレントクレーム対策事業 等
・Webサイト：https://www.siemple.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
シエンプレ株式会社
Email: mkt@siemple.co.jp
TEL: 03-3275-6646
関連リンク
シエンプレ株式会社
https://www.siemple.co.jp/
SEARCHLIGHT株式会社
https://search-light.co.jp/
