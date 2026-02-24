ゴルフ用距離計測器「Shot Navi(ショットナビ)」シリーズ(以下、ショットナビ)を展開するテクタイト株式会社(本社：東京都港区、代表取締役：松本 能和)はショットナビの新製品として、タッチパネルでシンプルな操作性の腕時計型GPSゴルフナビ『Shot Navi Nexia SkyNova(ショットナビ ネクシア スカイノヴァ)』(以下、SkyNova)を2026年2月26日より発売いたします。









【コンセプト】

多機能であることが、必ずしも使いやすさとは限りません。

SkyNovaは、表示を大きく、操作はあえてシンプルに設計しました。

直感的に扱いやすく、はじめてのゴルフ用計測器としてもおすすめのモデルです。





SkyNova









【製品の特徴】

○必要な情報だけを大きくシンプルに表示

場面ごとに本当に必要な情報だけを表示します。

ハザードやグリーンまでの距離を一目で確認できます。





ハザードビュー・グリーンセンター・各種ハザード

シンプルビュー・グリーンビュー・フロントエッジ・バックエッジ

グリーンビュー・グリーンセンター・フロントエッジ・バックエッジ





〇飛距離に応じて必要な情報を自動で切り替え表示

操作する余裕がない時や距離だけを知りたい時も、ラウンドに集中できるようサポートします。





オートビューチェンジ









〇2つのボタンとタッチパネルで簡単操作

必要な機能に絞り込み、シンプルな操作性を実現しました。

ゴルフ用計測器が初めての方にも扱いやすい設計です。









ゴルフナビ→時計画面から左スワイプ





スコア管理→ナビ画面で1タップ









○超軽量・超薄型

着けていることを忘れるほどの軽さとフィット感。





軽量コンパクト









○クラブトラッキングセンサー“Shot Tracker”が1つ標準で付属

グリップに取り付けるだけで、使用しているクラブをSkyNovaが認識します。

ラウンドログとあわせて使用することで、操作の手間をなくし、プレーに集中しやすくなります。





Shot Tracker本体





Shot Tracker装着









Shot Trackerを付けているクラブを持つと、端末が番手を自動で認識します





パットや短い距離のアプローチを自動で検知できるようになります





パットまでスコアを自動でカントアップできるようになります









○高機能を支えるその他の技術

・全世界約6万コースに対応

日本国内コースは100％対応

※2026年2月時点、当社データベース登録の国内ゴルフ場に対応





6万コース対応





・安心の日本製

ショットナビ製品は、国内自社工場で組立、梱包、検査まで一貫生産





日本製





○公益社団法人日本プロゴルフ協会推薦品

・「ショットナビ」は、プロゴルファーを統括する日本プロゴルフ協会（PGA）の推薦品として認定。全国のゴルファーの皆様に広くご愛用いただいています。





日本プロゴルフ協会推薦品









【商品概要】

○商品名 ： Shot Navi SkyNova

○価格 ： 22,000円(税込)

○製品カテゴリ ： 腕時計型GPSゴルフナビ

○本体外寸 ： 34.6×42.9×11.8mm(ベルト除く)

○重量 ： 19.4g

○ディスプレイ ： MIPカラー反射型液晶

〇主な機能 ： オートメジャー、オートビュー、どでか文字、

マルチ衛星測位、スコアカード、アプリ連携 など

○防水仕様 ： IPX7(生活防水程度)

○バッテリー ： リチウムポリマーバッテリー

○充電規格 ： USB Type-Cケーブル

○フル充電時間 ： 約3時間

〇連続使用時間 ： GPS使用時 最大8時間

〇データの更新 ： USBストレージモードによるデータ更新

〇パッケージ内容 ： SkyNova本体、Shot Trcker、充電/通信用USBケーブル

Type-C、クイックスタートガイド兼保証書

○メーカーURL ： https://shotnavi.jp/





SKYNOAVA本体









【ショットナビについて】

2008年より、日本全国のゴルフ場に対応するゴルフ用GPS距離計測器「Shot Navi(ショットナビ)」シリーズを展開。以来、GPS距離計測器のパイオニアとして、多彩なモデルを開発・販売してまいりました。

2018年からは、レーザー距離計測器の開発・販売も開始し、2025年にはシリーズ累計販売台数190万台を突破しています。









【会社概要】

会社名：テクタイト株式会社

代表者：松本 能和

所在地：〒108-0073 東京都港区三田一丁目4番28号 三田国際ビル26階









【テクタイト株式会社およびテクタイトグループについて】

テクタイト株式会社は、電子機器・電子製品の開発・製造・販売をはじめ、各種電子部品の開発・製造・販売、EMS(電子機器の受託生産)事業、OEM/ODM事業、Eコマース事業(電子商取引)、家電製品・光学機器の卸売事業などを展開しています。

テクタイトグループは、エレクトロニクス関連事業を中核とし、「常に自らを革新し、創造を続けることで、未知の新しいビジネスに絶え間なくチャレンジしていくこと」を信条に事業を推進しています。













※「Shot Navi(ショットナビ)」は、テクタイト株式会社の登録商標です。