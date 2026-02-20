ＷＴＴシリーズ最高峰の大会「2026 シンガポールスマッシュ」が開幕！ ＪＡ全農が卓球日本代表選手の皆さんを「ニッポンの食」でサポート

ＪＡ全農は、２月１９日（木）からシンガポールで開幕している「2026 シンガポールスマッシュ」に出場する卓球日本代表選手の皆さんを「ニッポンの食」で応援しています。

全農は、選手の皆さんが海外でも普段通りのパフォーマンスができるよう「ニッポンの食」を提供しています。今回提供した商品は全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」に掲載されている商品を中心に、精米、パックごはん、フリーズドライのみそ汁、ご飯のおともや全農の商品ブランド「ニッポンエール」のドライフルーツなどです。

今回のサポートを受けて松島輝空選手（木下グループ）からは「日本食がパワーの源だと思っているので、食事でしっかりパワーをつけて試合に臨んでいけるよう頑張ります」とコメントを寄せていただきました。

「ＷＴＴグランドスマッシュ」はＷＴＴ各種大会の中でも最上位に位置付けられている大会です。９月に開催された「2025 ＷＴＴスマッシュ中国」では、松島輝空選手（木下グループ）と戸上隼輔選手（井村屋グループ）が男子ダブルスで大奮闘し、３位に入賞するなど、日本人選手が活躍しています。今大会も「ニッポンの食」をパワーに変えて、世界の強豪選手に立ち向かいます。

「ニッポンの食」を手に笑顔の（左から） 伊藤美誠選手、松島輝空選手、大藤沙月選手 （写真提供：公益財団法人日本卓球協会）

今回提供した「ニッポンの食」

【提供食材一覧】

【松島輝空選手（木下グループ）コメント 】

食品サポートありがとうございます。ごはんを食べると力が出るので、お米はよく食べます。

間食には干し芋を食べたりして小腹を満たして過ごしています。おみそ汁も好きだし、日本食がパワーの源だと思っているので、食事でしっかりパワーをつけて試合に臨んでいけるよう頑張ります。

【伊藤美誠選手（スターツ）コメント 】

いつもサポートありがとうございます。

食事でコンディションが全然違ってくるので、遠征中もお米を炊いておにぎりを作るなど、消化の良い和食を食べています。ドライフルーツは白湯に入れて飲むのがお気に入りです。

食事で体調を整えて、良い試合ができるように頑張ります。

また、Ｘアカウント「全農広報部 スポーツ応援（@zennoh_sports）」では、スポーツに関わる情報や、全農が「食」を通じてアスリートの皆さんをサポートする取り組みなどを発信しています。

【Ｘアカウント「全農広報部 スポーツ応援」】

https://x.com/zennoh_sports

全農は日本代表選手の皆さんが海外遠征する際、現地の慣れない食事や環境、衛生面で苦労している実情を受け、2019年度より、全農の海外ネットワークを活用し現地での食事サポートを本格的に開始。これまで卓球日本代表やカーリング日本代表選手の皆さんをサポートしてきました。

全農はこれからも「ニッポンの食」を通じて卓球競技を応援します。

【大会概要】

１．大会名称：2026 シンガポールスマッシュ

２．日 程：令和８年２月１９日（木）～３月１日（日）

３．出場選手 ※５０音順

（１）男 子：宇田幸矢（協和キリン）、篠塚大登（愛知工業大学）、田中佑汰（金沢ポート）、

戸上隼輔（井村屋グループ）、張本智和（トヨタ自動車）、松島輝空（木下グループ）

（２）女 子：伊藤美誠（スターツ）、大藤沙月（ミキハウス）、長粼美柚（木下アビエル神奈川）、

橋本帆乃香（デンソーポラリス）、早田ひな（日本生命）、張本美和（木下グループ）

４．詳 細： 2026シンガポールスマッシュ - 公益財団法人日本卓球協会