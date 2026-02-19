資料制作専門の株式会社スライドチーム（本社：北海道札幌市/ 代表取締役：高橋舞伎）は、実績掲載にご協力いただける先着5社の企業様に通常300,000円のサービスを、1本お試しで50,000円（税抜）でご提供するキャンペーンを実施します。

















当社スライドチームのサイトと資料に、制作実績（企業ロゴ、コメント文、制作スライド）を掲載させていただける人材業界の会社様限定で、各社初回1本目の制作を25万円引き（80%OFF）で利用いただけます。





ご希望のテーマをもとに、スライドチームが構成・ライティング・デザインまで行い、マーケティング活動に活用できるホワイトペーパーを制作します。





キャンペーン概要

以下より応募後に、Web会議にて詳細確認と申込意向をいただいた、先着5社を限定にキャンペーン価格でご提供します。





▼応募対象企業例

人材紹介 / 人材派遣 / 人材育成 / RPO(採用代行) / 人事・採用コンサルティング / HR SaaS など人材関連のサービスを提供している企業様が対象です。





▼応募期間

2026年2月19日（木）～3月6日（金）





▼応募方法

下記URLよりお進みください。

https://meetings-na2.hubspot.com/takahashi39





※Web会議にて詳細を確認後に、申し込みいただけます。





株式会社スライドチームについて

株式会社スライドチームは、採用ピッチ資料やホワイトペーパーなどの制作を行う資料制作の専門会社です。これまで成長スタートアップや上場企業様を中心に、制作依頼をいただいてきました。





▼お客様の声（一例）

https://drive.google.com/file/d/1cfN1VJpWEzMKjOJDW3HN7TBlscjESqml/view?usp=drive_link







