腕を自然に細くするおすすめ体型加工アプリランキング【2026年版】
Tenorshare社が提供するAI写真加工アプリ「Tenorshare PixPretty」は、2026年2月19日（木）に公開された最新バージョンでは、体型認識アルゴリズムが強化され、二の腕やウエストなどのラインをより正確に検出できるようになりました。輪郭を引き伸ばすのではなく、筋肉や影の位置を考慮しながら調整するため、加工後も違和感のない自然な仕上がりを実現しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341334/images/bodyimage1】
SNS用の写真を見返したとき、「全体はいいのに、腕のラインだけが気になる…」と感じた経験はありませんか。実はその悩み、今ではアプリで無理なく解決できる時代になっています。AIによる体型補正技術は年々精度が上がり、2026年現在では二の腕など気になる部位だけを自然に整えられる加工アプリが数多く登場しています。引き伸ばしたような不自然さが出にくく、加工したことが分かりにくいのが大きな魅力です。
この記事では、腕を細くする加工アプリを厳選します。操作の簡単さや仕上がりの自然さを基準に、分かりやすくランキング形式で紹介していきます。
1位：迷ったらこれ！自然さで選ばれる二の腕補正ソフト【PixPretty】
「加工しているのはバレたくない。でも、二の腕は確実に細く見せたい」そんな“わがままな条件”を一度で満たしてくれるのがTenorshare PixPrettyです。PixPrettyは、AIが腕だけを無理に削るのではなく、肩・上半身・姿勢のバランスまで含めて自動解析。全体比率を整えながら二の腕をスッと引き締めるため、修正後も写真の雰囲気が崩れません。
操作は驚くほどシンプル。スライダーを少し動かすだけで、すぐに違いを実感できます。
★背景や服のラインが歪まない
★腕の境界がなめらかで自然
★加工したことに気づかれにくい
「ちゃんと細くなっているのに、不自然さがない」この仕上がりこそが、PixPrettyが高評価を集める理由です。「自然に細く見せたい」「加工感は絶対に出したくない」そう感じた瞬間が、PixPrettyを試すベストタイミングです。
手順1：Tenorshare PixPrettyをダウンロードしてインストールし、アカウントにログインしたら新しいプロジェクトを作成します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341334/images/bodyimage2】
手順2：写真をアップロードし、ボディライン補正機能から腕を細くする機能を選択し写真を加工できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341334/images/bodyimage3】
手順3：仕上げた写真を「エクスポート」で保存し、出力先と画質を選ぶだけで完了です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341334/images/bodyimage4】
2位：全身バランスを細かく整えられる高機能ボディ補正【Meitu】
Meituは、二の腕に限らず全身のシルエットを自由度高く調整できる体型加工アプリです。AIが人物の輪郭を自動で検出し、やりすぎ感のないスリム補正を適用できるのが特長です。
静止画だけでなく動画編集にも対応しており、メイク機能と組み合わせることで、写真・動画ともに完成度を高められます。基本的な機能は無料で利用できるため、日常的な画像編集にも適しています。
3位：迷わず使えるシンプル操作の二の腕補正【Peachy】
Peachyは、直感的なUIで二の腕をすっきり見せられる初心者向けアプリです。AIによるボディ補正機能により、背景の歪みを抑えつつ自然な腕ラインに調整できます。
