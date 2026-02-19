ハワイ州観光局 日本支局（所在地：東京都千代田区 代表：寺本 竜太）は、2026年の海外旅行をご検討中の皆様に向けて、ハワイの主要イベントをご案内します。2026年は、有給休暇により最大12連休となるゴールデンウィークに加え、秋には11年ぶりのシルバーウィーク5連休が控えるなど、海外旅行に絶好の一年です。こうした大型連休に合わせた渡航はもちろん、ハワイならではのユニークなイベントを旅の目的にすることも、新たな楽しみ方の一つとしてご提案します。街全体が盛り上がるパレードや、参加型のスポーツイベント、本場のフラパフォーマンスやミュージックライブなど、イベントの内容は多種多様。各島で大小さまざまなイベントが開催され、訪れる時期によって異なる表情を楽しめるのも大きな魅力の一つです。2026年のハワイ旅行の計画に、ぜひイベント情報もご活用ください。

＜2026年 ハワイの主要イベント一覧＞

・ホノルルフェスティバル（オアフ島 / 3月13日（金）～15日（日））日本をはじめ、環太平洋地域の多彩な文化が集う、ハワイ最大級の文化交流イベントです。2026年は記念すべき30回目！節目を記念して開催されるセレモニーでは、日本の歌手・平原綾香さんがスペシャルゲストとして登場予定です。詳細：https://www.honolulufestival.com/ja/・メリーモナーク・フェスティバル（ハワイ島 / 4月5日（日）～11日（土））「メリーモナーク」の愛称で親しまれているカラカウア王への敬意を込め、毎年ハワイ島ヒロで開催されているフラの祭典。エディス・カナカオレ・スタジアムで行われるフラの競技会は、インターネットを通して全世界にも配信。期間中、ヒロの街では、パレードやクラフトフェア、音楽などのパフォーマンスも行われます。詳細： https://www.merriemonarch.com/・ハワイズハーフマラソン ハパルア（オアフ島 / 4月12日（日））ホノルルマラソン同様に時間制限がないのが魅力！アロハタワーをスタートし、アラモアナ、ワイキキを通ってダイヤモンドヘッドで折り返し、カピオラニ公園でゴールする全長21kmのコースに、ホノルルマラソンの見どころが凝縮しています。詳細：https://hapalua.honolulumarathon.jp/2026/race/・ビッグアイランド・チョコレートフェスティバル（ハワイ島 / 4月23日（木）～25日（土））チョコレート好きにはたまらない、ハワイ島で行われる祭典！13回目を迎える今年のテーマは、”Chocolate in Paradise”。家庭向けのチョコレートをテーマにした料理実演やセミナー、カカオ農園ツアー、夜には豪華なガラ・パーティーも行われる盛大なフェスティバルです。詳細：https://bigislandchocolatefestival.com/・ワイキキ SPAM JAM®（オアフ島 / 4月25日（土））ハワイの食文化に欠かせない存在であるスパムを主役にした、ハワイ屈指のフードフェスティバル。カラカウア通りが歩行者天国となり、全体がフェス会場に変身！ハワイで最も長く続いているストリートパーティーとしても知られており、毎年地元の人々や観光客で大いに賑わっています。詳細： https://www.spamjamhawaii.com/・レイデーセレブレーション / May Dayコンサート2026（オアフ島 / 5月1日（金））5月1日、ハワイのメイデーは“レイデー”！カピオラニ公園では、フラやレイデークイーン＆プリンセスの任命式、レイ・コンテストなどのお楽しみが盛り沢山。ノースショアにあるワイメア・バレーでも1日限りのイベントが行われています。また、毎年恒例、ハワイアンミュージックのコンサートイベント「May Dayコンサート2026」も、ビショップミュージアムで開催予定です。 詳細： https://www.honolulu.gov/dpr/lei-day/ / https://www.waimeavalley.net/ / https://www.mele.com/・プリンス・ロット・フラフェスティバル（オアフ島 / 5月9日（土）～10日（日））カメハメハ5世として世を治めたロット・カプアイヴァ王子を称えて毎年開催される、フラフェスティバル。オアフ島、マウイ島、ハワイ島などから、ハラウ（フラの団体）が出場し、カヒコ（古典フラ）とアウアナ（モダンフラ）を披露！ ロイヤルハワイアンバンドによる演奏も行われます。詳細： https://mgfhawaii.org/prince-lot-hula-festival・キング ・カメカメハ・デー セレブレーション（全島 / 6月 各島によって開催日が異なります）ハワイ王国建国者カメハメハ大王を称える「キング・カメハメハデー」を中心とした祝祭。各島でパレードや文化イベントが開催されます。ハワイ島：6月6日（土）～11日（木）（フローラルパレード、ホオラウレアなど）オアフ島：6月11日（木）～13日（土）（レイセレモニー、フローラルパレードなど）カウアイ島：6月13日（土）（フローラルパレード、ホオラウレアなど）マウイ島：6月20日（土）（パウ・パレード、ホオラウレアなど）詳細：https://sfca.hawaii.gov/resources/king-kamehameha-celebration-commission/ ・まつりインハワイPan-Pacific Festival （オアフ島 / 6月12日（金）～14日（日））国際親善と文化交流をテーマに、ワイキキ各所やアラモアナセンターでフラ、盆踊り、ライブパフォーマンスなど多彩な催しが行われる大型イベント。最終日はカラカウア通りでブロックパーティーが行われ、盛大にフィナーレを飾ります。詳細： https://www.panpacificfestival.org/schedule/・メイド・イン・ハワイ・フェスティバル（オアフ島 / 8月20日（木）～23日（日））ハワイ最大級！フードやアパレル、ジュエリー、クラフト、伝統作品などのバラエティ豊かなハワイメイドアイテムが勢揃いする4日間！お土産探しにもぴったりなイベントです。詳細 ：https://madeinhawaiifestival.com/jp/・アロハフェスティバル （全島 / 9月 各島によって開催日が異なります）ハワイの伝統文化や歴史を祝う、州最大級の文化イベント。ハワイの人々が大切にする“アロハスピリット”を体感できる祭典として、地元住民と観光客が一体となって楽しめる人気イベントです。ワイキキ・ホオラウレア：9月中旬（カラカウア通りが歩行者天国となるストリートフェスティバル）フローラルパレード：9月下旬（華やかなフロートや騎馬隊、フラダンサーが練り歩く伝統パレード）他、島ごとに文化体験イベントや音楽ステージを開催予定詳細：https://www.alohafestivals.com/・ロッテ・チャンピオンシップ （オアフ島 / 9月28日（月）～10月4日（日））実力ある日本選手をはじめ、世界トップレベルの女子プロゴルファーが集結！オアフ島西部にあるホアカレ・カントリー・クラブで開催される、米国女子ゴルフツアー（LPGA）の公式大会。ハワイならではのリゾート空間で、世界最高峰の女子ゴルファーたちの戦いを間近で観戦できます。詳細：https://www.lottechampionship.com/・アイアンマン・ワールドチャンピオンシップ（ハワイ島 / 10月10日（土））水泳2.4マイル(3.86km)、バイク112マイル(180.2km)、マラソン26.2マイル(42.2km)の合計140.6マイル(226.26km)を選手たちが競い合う、世界最高峰のトライアスロン大会。コロナ禍以降、男女別・2都市での開催でしたが、2026年は男女ともにハワイ島・コナでの開催が復活します！詳細：https://www.ironman.com/races/im-world-championship-kona・ハワイ・フード＆ワイン・フェスティバル（ハワイ島・マウイ島・オアフ島 / 10月、11月 各島によって開催日が異なります）ハワイを代表する2人のシェフ、ロイ・ヤマグチ氏とアラン・ウォン氏が設立。今年で16回目を迎える美食の祭典！ハワイのみならず、世界のトップシェフたちが集結し、テイスティングやクッキングデモなど、“地産地消”をテーマにした体験ができるスペシャルなグルメイベントです。ハワイ島：10月16日（金）～17日（土）マウイ島：10月23日（金）～25日（日）オアフ島：11月5日（木）～8日（日） 詳細：https://hawaiifoodandwinefestival.com/・メイド・イン・マウイカウンティー・フェスティバル （マウイ島/ 11月6日（金）～7日（土））マウイ島、ラナイ島、モロカイ島に拠点を置く140以上のカンパニーによるメイド・イン・マウイカウンティアイテムが一挙集結。マウイ産のフードアイテムはもちろん、アパレル、ジュエリー、雑貨、クラフト、アート作品など、“ここでしか買えない”アイテムが一挙に揃います。詳細：https://www.madeinmauicountyfestival.com/・コナコーヒー・カルチュラル・フェスティバル（ハワイ島 / 11月6日（金）～15日（日））ハワイ島の特産品として有名なコナコーヒーを主役に開催される、ハワイ州で一番歴史のあるフードフェスティバル！コーヒーの試飲や農園ツアー、レシピコンテスト、ハーフマラソンなど、10日間にわたって、多彩な日替わりイベントを楽しめます。詳細：https://konacoffeefest.com/・ホノルルシティーライツ （オアフ島 / 12月）毎年ホリデーシーズンに開催される恒例イベント！ホノルル・ハレ（ホノルル市庁舎）の会場前には、シャカポーズのサンタクロースや、赤いムウムウ姿のトゥトゥ・メレ（ミセス・クロース）などが登場。巨大クリスマスツリーとともに、アロハ溢れるクリスマスを演出します。詳細 ：https://hnlcitylights.com/・JALホノルルマラソン （オアフ島 / 12月13日（日））世界各国から毎年約3万人が参加する世界最大級の市民マラソン！時間制限がないため、フルマラソン初挑戦の方もエントリーがしやすいのもポイント。ダイヤモンドヘッドや海岸線などの美しい自然はもちろん、ホノルルの様々な景観の中を走るリゾートマラソンコースになっています。詳細：https://www.honolulumarathon.jp/2026teaser/その他、最新のイベント情報は、ハワイ州観光局の公式日本語サイト「allhawaii」にて随時更新中です。

https://www.allhawaii.jp/event/

ハワイ州観光局 日本支局（Hawai‘i Tourism Japan）ハワイ州観光局 日本支局は、日本市場におけるハワイへの観光誘致活動を行っています。旅行業界との協力関係を構築しながら、プロモーション、イベント、広告宣伝、広報などのマーケティング活動を実施している他、ハワイ州政府やハワイ関連企業と協力し、日本とハワイの交流を深める活動も実施しています。【URL： https://www.allhawaii.jp 】