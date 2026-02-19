＜2/25開幕＞ 株式会社バブル、介護業界最大級の展示会「CareTEX東京′26」に出展
株式会社バブル(本社：神奈川県伊勢原市、代表取締役：鈴木 俊介)は、2026年2月25日(水)から27日(金)まで東京ビッグサイトで開催される、介護用品・高齢者施設向け設備・サービスの専門展「CareTEX東京'26」に出展いたします。
ビベルCOCO 介護施設にて使用している様子 AI生成によるイメージ画像
本展示会では、介護現場における送迎負担の軽減や移動コストの見直しに対応する屋根付き電動トライク『ビベルCOCO』を実車展示いたします。
■出展の背景と狙い
現在、介護業界では人手不足の深刻化やガソリン価格高騰による送迎コストの増加が課題となっています。特にデイサービス事業者においては、送迎業務の効率化と安全性の両立が求められています。
当社は「安心して、無理なく使い続けられる移動手段を届ける」という理念のもと、普通自動車免許で運転可能な電動トライク「ビベルトライク」シリーズを展開してまいりました。
今回のCareTEX東京では、介護施設・デイサービス事業者に向けた新たな移動手段の選択肢として、ビベルCOCOをご提案いたします。
ビベルCOCO 実際に使用している様子 AI生成によるイメージ画像
■主な展示製品の特徴
製品名：ビベルCOCO(電動トライク／EVトライク)
特徴(1)：普通自動車免許で運転可能な三輪構造
屋根付き三輪設計により安定性を確保。特別な二輪免許を必要とせず、普通自動車免許で運転可能です。
特徴(2)：EVならではの静音性と排気ガスゼロ
電動モーターを採用しているため走行音が静かで、施設利用者への負担を軽減。排気ガスも発生しないため、施設敷地内での運用にも適しています。
特徴(3)：ガソリン不要によるランニングコスト対策
電気充電式のため、燃料費高騰の影響を受けにくく、送迎コストの見直しにも貢献します。
※ビベルトライクシリーズは累計販売300台を突破(2026年2月時点)しており、全国で導入が進んでいます。
ビベルCOCO
ビベルCOCO
町中を走行するビベルCOCO
■展示ブースの見どころ
当日はビベルCOCOの実車展示を行い、車両サイズ感や乗降性をご確認いただけます。
また、以下の内容をご案内いたします。
・介護施設での活用事例紹介
・導入費用や運用方法の個別相談
・EVトライクの法規区分や安全性に関する説明
※試乗運転は行っておりません。
■イベント概要
名称 ： 第12回 CareTEX東京'26(ケアテックス)
開催日時： 2026年2月25日(水)～2月27日(金) 9:30～17:00
開催場所： 東京ビッグサイト 西展示棟
参加費 ： 無料(事前来場登録制)
主催 ： CareTEX実行委員会
【会社概要】
社名 ： 株式会社バブル
代表 ： 代表取締役 鈴木 俊介
所在地 ： 〒259-1125 神奈川県伊勢原市下平間50
URL ： https://vivel.co.jp/
事業内容： 電動トライク「ビベルトライク」シリーズの企画・開発・販売