株式会社ステレオサウンドは、日本のポピュラーミュージック界を代表する作曲家・筒美京平が書き下ろした未発表曲を含む最新アルバム『Tokyo Suite / Tsutsumi Kyohei Presents for TOMA』を、2026年3月5日にアナログレコードとして発売いたします。


『Tokyo Suite / Tsutsumi Kyohei Presents for TOMA』

アナログレコード

https://www.stereosound-store.jp/c/music/4571177053671


Tokyo Suite アルバムジャケット



このレコードは、作曲家・筒美京平が、生前プライベートな活動として続けていた自身のジャズ・バンドに参加していたSax奏者・苫米地義久(TOMA)のために書き下ろした未発表曲が新たに発見されたことで、このたび1枚のアルバムとして制作する運びとなりました。デジタル録音時代の今、録音の原点に戻り音創りで最も大切な中低域の安定したリアルな生音を表現する為、2インチ16CHアナログ・マルチチャンネル録音システムをキング関口台スタジオで構築し、同時録音で進めました。更に、ミックス～カッテイングマスターまで全ての工程をアナログ音源で行い、拘りのアナログ録音ならではの豊かな音の魅力を追求した究極のアコースティックサウンド作品集の誕生となりました。収録楽曲は、筒美京平が生まれ育った「東京」をテーマにした未発表・インストゥルメンタル曲が5曲、参加メンバーたちによる作品新曲が3曲、ヒット曲『人魚』のカバー曲とで全9曲の構成。

今後、ハイブリッドSACD/CD、ハイレゾ配信等含め2026年のシリーズにてリリースの予定。



■商品概要

『Tokyo Suite / Tsutsumi Kyohei Presents for TOMA』


＜収録曲＞

Side A

1. Tokyo Confidential(Tokyo D)*

　 作曲：筒美京平

2. Tokyo.exe(Tokyo B)*

　 作曲：筒美京平

3. Metro Tokyo

　 作曲：苫米地義久

4. NINGYO

　 作詞：NOKKO　作曲：筒美京平


Side B

1. Metropolitan Heartbeat(Tokyo E)*

　 作曲：筒美京平

2. Memories of Washington Heights(Tokyo C)*

　 作曲：筒美京平

3. One Night in Kasumicho

　 作曲：苫米地義久

4. Goodnight Princess

　 作曲：石塚まみ

5. Epilogue(Tokyo.exe)F.O.Ver.(Tokyo B)*

　 作曲：筒美京平


全編曲：石塚まみ

*印　苫米地義久が受け取った際、筒美京平自身が付けた仮作品名


苫米地義久 TOMA　Alto Saxophone

石塚まみ　　　　 Piano/Voice/Backing Vocal

石川智　　　　　 Drums/Percussion(A1,A2,B1,B2)

織原良次　　　　 Fretless Bass(A1,A2,B1,B2)


発売日　　： 2026年3月5日(木)

仕様　　　： アナログレコード　33 1/3回転

販売価格　： 8,800円(税込)

品番　　　： SSAR-114

JAN　　　 ： 4571177053671

制作・発売： 株式会社ステレオサウンド



■会社概要

商号　　： 株式会社ステレオサウンド

代表者　： 代表取締役　原田知幸

所在地　： 〒158-0098　東京都世田谷区上用賀5-12-11

設立　　： 1969年6月2日(創立1966年1月10日)

事業内容： オーディオ専門誌の制作・出版・販売

　　　　　 高音質音楽ソフトの企画・制作・販売

　　　　　 オーディオビジュアルのポータルサイト運営

資本金　： 1,800万円

URL　　 ： https://online.stereosound.co.jp/