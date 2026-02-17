こども×高齢者×学生 『マジレク 笑顔ひろば』～遊びながら、つながる。～ を開催

パチンコ機器の製造を行う豊丸産業株式会社(名古屋市中村区)は、東浦町と連携し、町内の高齢者と児童を対象とした、レクリエーション体験イベント『マジレク 笑顔ひろば』～遊びながら、つながる。～ を東浦町・石浜老人憩いの家にて2026年2月15日に開催いたしました。本イベントは、学生が企画した、こどもと高齢者が一緒に身体を動かして楽しむ体験イベントです。地域には高齢者もいれば、子どももいる。それぞれに課題がある。高齢者には健康不安。子育て世代には孤立や体験機会の不足。しかし地域課題は、世代ごとに分断して解決するものではない。ならば、同時に解決できないか。その問いから本イベントは生まれました。

■なぜ“世代を分けない”のか

豊丸産業は全国の展示会・イベントにて、・エアロビックトレパチ！・元気はつらつ！トレパチテーブル・TANOを年間30回以上出展してきました。多くのイベントは「高齢者向け」「子ども向け」とターゲットが定められています。しかし現場では違いました。高齢者向けイベントで、こどもが夢中になる。子ども向けイベントで、親や祖父母が一緒に笑う。楽しさは世代を選ばない。「私たちの製品なら、最初から世代を分けなくても成立するのではないか。」その実証として、今回のイベントを開催しました。

■学生インターンの挑戦

株式会社好生館プロジェクトよりサポートを受け、2025年2月から始まったインターンシップ。

■植村 海翔さん

TANOに搭載される300種類以上のアプリを解析。その成果として社内健康イベント「TANO王」を企画し、自ら社長にプレゼンを行い開催を実現しました。当日は豊丸産業本社の社員全員が参加し、健康を意識するきっかけとなりました。

■安藤 萌花さん

未来事業本部の公式Instagramを立ち上げ、製品の魅力を主に動画で発信する基盤を構築。さらに体験型紙芝居コンテンツを制作。物語の中でイベントが発生すると、TANOのアプリで物語を疑似体験できる設計です。例えば「桃太郎」の物語では、参加者が身体を動かして“桃を割る”体験を行います。今回が初披露の場となりました。

■当日の様子

会場には約30名が参加。体験型紙芝居による物語の疑似体験では、こどもだけでなく高齢者も参加。世代を超えてイベントを応援する姿が見られました。当日は東浦町の日高町長も来場。TANOの姿勢測定機能を体験いただきました。TANOは、わずか3秒で姿勢を測定し、その人に合わせた姿勢改善のための運動アプリが自動で立ち上がる仕組みです。こども・高齢者・保護者・行政関係者が同じ空間で同じコンテンツを共有する。世代を分断しない体験の可能性を示す一日となりました。

■今回の意義と今後の展開

本イベントは、・子育て支援・高齢者の健康づくり・地域内世代交流を同時に成立させる試みです。豊丸産業は今後も、東浦町での取り組みを一つのモデルケースとし、世代を分けない多世代共創型イベントの展開を他地域にも広げていくことを視野に入れています。地域に暮らすすべての世代が、同じ空間で、同じ体験を共有できる社会へ。“楽しさ”から始まる地域づくりを、これからも模索していきます。

■イベントで使用した機器のご紹介

TANO

TANOは、モーションセンサーを活用した福祉・介護・教育現場向けのゲーミフィケーションテクノロジーです。センサーの前に立つと体がコントローラーとなり、300種類以上の運動型ミニゲームで楽しくトレーニングできます。

元気はつらつ！トレパチテーブル

元気はつらつ！トレパチテーブルは、巨大な10点マルチタッチ対応パネルを搭載した福祉・介護現場向けのレクリエーション機器です。上肢運動を伴う多人数参加型ゲームに取り組みながら、自然とコミュニケーションと協調性を育むことができます。

■豊丸産業について

豊丸産業株式会社は、設立65年のパチンコ機器メーカーです。14年前に未来事業本部を新設し、“人を夢中にさせる設計力”を活かし、福祉・健康分野への応用に取り組んでいます。

【会社概要】

会社名：豊丸産業株式会社所在地：愛知県名古屋市中村区長戸井町3丁目12番地代表者：代表取締役社長 永野光容設立：1960年事業内容：パチンコ遊技機の設計・開発・製造および販売／福祉用機器の設計・開発・製造および販売／不動産の仲介・管理および賃貸公式サイト：https://be-selfish.jp/YouTube：豊丸産業株式会社 未来事業本部URL：https://www.youtube.com/@toyomarumirai1464

【本件に関するお問い合わせ】

【本件に関するお問い合わせ先】豊丸産業株式会社 未来事業本部販売統括部長 亀井裕人電話：052-452-8120メール：h.kamei@toyomaru.jp