【豊田工業大学】半世紀の謎、ガラス変形の起点を解明 ―不規則構造に潜む原子集団の「協調運動」がトリガーとなる―

【豊田工業大学】半世紀の謎、ガラス変形の起点を解明 ―不規則構造に潜む原子集団の「協調運動」がトリガーとなる―