µþ²¦ÅÅÅ´¤È¥Ð¥ê¥å¡¼¥³¥Þ¡¼¥¹¡¢½ÉÇñ¶È³¦¤Î¡Ö¥¢¥Ê¥í¥°ºÇ¸å¤ÎºÖ¡×¤ò£Ä£Ø¤¹¤ë¡ÖÍ½Ìó´ÉÍýDX¡×µ¡Ç½¤ò¶¦Æ±³«È¯
¡Á¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀÜµÒ¡×¤ËÃíÎÏ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ø¡Á
µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÔÂ¼¡¡ÃÒ»Ë¡¢°Ê²¼¡Öµþ²¦ÅÅÅ´¡×¡Ë¤Ï¡¢»ö¶ÈÉôµ¯ÅÀ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖJISOU¡Ê¥¸¥½¥¦¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢¥Ð¥ê¥å¡¼¥³¥Þ¡¼¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹áÀî¡¡¿Î¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ð¥ê¥å¡¼¥³¥Þ¡¼¥¹¡×¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢½ÉÇñÍ½Ìó¾ðÊó¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤ò¡¢£Á£É¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¼«Æ°ÊäÀµ¡¦ºÇÅ¬²½¤¹¤ëµ¡Ç½¡ÖÍ½Ìó´ÉÍýDX¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖËÜµ¡Ç½¡×¡Ë¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢µþ²¦ÅÅÅ´¤Î¥Û¥Æ¥ë»ö¶ÈÉôÌç¤¬¡ÖJISOU¡×¤Ë¤ÆÄó¼¨¤·¤¿²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¡¢¥Ð¥ê¥å¡¼¥³¥Þ¡¼¥¹¤òºÎÂò¤·¤¿°Æ·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ð¥ê¥å¡¼¥³¥Þ¡¼¥¹¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ØDYNA PMS¡Ê¥À¥¤¥Ê ¥Ô¡¼¥¨¥à¥¨¥¹¡Ë¡Ù¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¿·µ¡Ç½¤Ç¡¢Î¹¹Ô²ñ¼Ò¡¦½ÉÇñÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¤´¤È¤Ë½ÉÇñÍ½Ìó¾ðÊó¤Î½ñ¼°¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¡¢Í½Ìó¾ðÊó¤ò¼êºî¶È¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡¦ÆþÎÏ¡¦ÊäÀµ¤¹¤ë¶ÈÌ³¤òºÇÂç£·£°¡óºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò»öÌ³ºî¶È¤«¤é²òÊü¤·¡¢¸ÜµÒÂÐ±þ¤äÉÕ²Ã²ÁÃÍ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¡Ö¿Í¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤»Å»ö¡×¤Ë»þ´Ö¤ò¿¶¤ê¸þ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µþ²¦ÅÅÅ´¤È¥Ð¥ê¥å¡¼¥³¥Þ¡¼¥¹¤Ï¡¢½ÉÇñ¶È³¦¤ÎÍ½Ìó´ÉÍýÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÆÈ¼«À¤Î¹â¤¤»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Îµ¡Ç½³ÈÄ¥¤äÂ¾¥Û¥Æ¥ë´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤ÎÅ¸³«¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜµ¡Ç½¤Ë¤«¤«¤ëÍ½Ìó¾ðÊó´ÉÍýÁõÃÖ¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ª¤è¤Ó¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢µþ²¦ÅÅÅ´¤È¥Ð¥ê¥å¡¼¥³¥Þ¡¼¥¹¤ÇÆÃµö¤ò¶¦Æ±½Ð´êÃæ¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢µþ²¦ÅÅÅ´¤Ç¤Ï³°Éô¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢½ÉÇñ¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡¥Ð¥ê¥å¡¼¥³¥Þ¡¼¥¹Äó¶¡¤Î¥Û¥Æ¥ë´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖDYNA PMS¡Ê¥À¥¤¥Ê ¥Ô¡¼¥¨¥à¥¨¥¹¡Ë¡×¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë½ÉÇñÍ½Ìó¾ðÊó¤ÎºÇÅ¬²½µ¡Ç½¤ò¶¦Æ±³«È¯¡£
¢ËÜµ¡Ç½¤Ï¡¢£Á£É¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢Í½Ìó¥µ¥¤¥È¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÉ½¸½¤ä¡¢È÷¹ÍÍó¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¾ðÊó¤ò¼«Æ°¤ÇÊäÀµ¤·¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¤·Á¤ËÀ°¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£¸½ºßÆÃµö½Ð´êÃæ¡£
£ËÜµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¼êºî¶È¤Ç¤ÎÊäÀµ¶ÈÌ³¤òºÇÂç£·£°¡óºï¸º²ÄÇ½¡£½ÉÇñ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÜµÒ¤Ê¤É¡¢¿Í¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤»Å»ö¤Ë³ä¤±¤ë»þ´Ö¤¬Áý²Ã¡£
£±¡¥¡ÖJISOU¡×ºÎÂò°Æ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡ËÊç½¸ÆâÍÆ
¡¥Æ¡¼¥Þ
¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¼Ò°÷¤Î¶ÈÌ³¤ÎÉ¸½à²½¤ÈÂ¨ÀïÎÏ²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Ä¡¼¥ë¡×
¢²ò·è¤·¤¿¤¤²ÝÂê
¡¦¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Î²óÉü¤äÎ¹¹Ô¼ûÍ×¤ÎÊ¿½à²½¡¦Ä¹´ü²½¤Ë¤è¤ê¡¢½ÉÇñ¶È³¦¤ÏºÆ¤Ó¹â¤¤²ÔÆ¯Î¨¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËýÀÅª¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤äÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤ÎÀ§Àµ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤«¤é¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤äÍ½ÌóÉôÌç¤Î¡Ö¾Ê¿Í²½¡¦¼«Æ°²½¡×¤ÏµÊ¶Û¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦°ìÊý¤ÇÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¤äÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÉ½¸½¡Ê»áÌ¾¤ÎÉ½µ¤äÀº»»¾ðÊó¤Ê¤É¡Ë¤äÈ÷¹ÍÍó¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥Æ¥¥¹¥È¤Ç½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¾ðÊó¡Ê¹âÁØ³¬´õË¾¡¢µÇ°Æü¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Ê¤É¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¾ðÊó¡Ë¤¬Æü¡¹Á÷ÉÕ¤µ¤ì¡¢Éô²°³ä¤ê¤ä¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿Í¤¬£±·ï¤´¤È¤ËÆâÍÆ¤òÆÉ¤ß²ò¤¡¢¼êºî¶È¤ÇÊäÀµ¡¦ÆþÎÏ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¦¶ÈÌ³¤¬Â°¿Í²½¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°éÀ®¤ä¶ÈÌ³É¸½à²½¤ÎË¸¤²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
£¤Í¤é¤¤
¡¦Í½ÌóÄÌÃÎÊ¸¤Î¼«Æ°ÊäÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢¶È¼Ô¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë½ÉÇñÍ½ÌóÄÌÃÎÊ¸¤Î¾ðÊó¤òÄê·¿²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ÈÌ³½¬ÆÀ¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤¹¤ë¡£
¡¦¼«Æ°ÊäÀµ¤Ë¤è¤ê¶ÈÌ³¹©¿ô¤òºï¸º¤·¡¢ÀÜµÒÅù¤Ë½¼¤Æ¤ë»þ´Ö¤òÁý¤ä¤¹¡£
¡Ê£²¡ËºÎÂò´ë¶È
¥Ð¥ê¥å¡¼¥³¥Þ¡¼¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ê£³¡ËºÎÂòÍýÍ³
Í½ÌóÄÌÃÎÊ¸¤¬Åý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÂÐ¤·¶¦ÄÌ¤Ç²ÝÂê°Õ¼±¤¬¤¢¤ê¡¢ÄÌÃÎÊ¸¤Î»ÅÍÍ³ÎÇ§¤Ë¤«¤«¤ë¹©¿ô¤¬ºÇ¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡£
£²¡¥£Á£É¤Ç¤Ð¤é¤Ä¤¤ò¼«Æ°ÊäÀµ¤¹¤ëµ¡Ç½¡ÖÍ½Ìó´ÉÍýDX¡×¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë¡ÖÍ½Ìó´ÉÍýDX¡×³µÍ×
¥Ð¥ê¥å¡¼¥³¥Þ¡¼¥¹¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖDYNA PMS¡Ê¥À¥¤¥Ê ¥Ô¡¼¥¨¥à¥¨¥¹¡Ë¡×¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤Ç¡¢½¾Íè¡¢¿Í¼ê¤ËÍê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿Í½Ìó¾ðÊó¤ÎÊäÀµ¶ÈÌ³¤ò¡¢£Á£É¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¼«Æ°½¤Àµ¡¦ºÇÅ¬²½¤·¡¢Í½Ìó¾ðÊó¤È¤·¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¤·Á¤ËÀ°¤¨¤ëµ¡Ç½¡£
¡Ê£²¡Ë¼ç¤Êµ¡Ç½
¡¦½ÉÇñÍ½Ìó¥µ¥¤¥ÈÅù¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¡¢½ÉÇñÍ½Ìó¾ðÊó¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤ò¼«Æ°ÊäÀµ
¡¦È÷¹ÍÍó¤Ë¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅù¡¢½ÉÇñ¼Ô¤Î¾ðÊó¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÀµ¤·¤¯Í½Ìó¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ðÊó¤ò¼«Æ°È¿±Ç
¢¨ËÜµ¡Ç½¤Ï¡ÖDYNA PMS¡Ê¥À¥¤¥Ê ¥Ô¡¼¥¨¥à¥¨¥¹¡Ë¡×¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê£³¡Ë¶¦Æ±³«È¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¼Â»Ü¤·¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
µþ²¦¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÆ±¥Û¥Æ¥ë´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë½ÉÇñ»ÜÀß¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢ºî¶È»þ´Ö¤¬¤É¤ÎÄøÅÙºï¸º¤µ¤ì¤ë¤«¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¶¨ÎÏ»ÜÀß¡§¡Öµþ²¦¥×¥ì¥ê¥¢¥Û¥Æ¥ëµþÅÔ±¨´Ý¸Þ¾ò¡×¡Öµþ²¦¥×¥ì¥ê¥¢¥Û¥Æ¥ë»¥ËÚ¡×·×£²»ÜÀß
¢¼Â»Ü´ü´Ö¡§£²£°£²£µÇ¯£³·î¡Á£¶·î
£¼Â¾Ú¼Â¸³·ë²Ì¡§£±Æü¤¢¤¿¤êÌó£µ£°£°Ê¬¤Îºî¶È»þ´Öºï¸º¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã½¾Íè¡ä
¡¦£±½ÉÇñÆü¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶ÑÍ½Ìó¿ô¤ÏÌó£²£°£°·ï¡¿£±´Û¡£
¡¦Í½Ìó³ÎÇ§¶ÈÌ³¤Ë£±Æü¤¢¤¿¤êÌó£±¿ÍÆü¡ÊÌó£¸¡¥£³»þ´Ö¡ËÊ¬Í×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê£±Í½Ìó¤¢¤¿¤êÌó£²Ê¬¤«¤±¤ÆÁ°Æü¤ª¤è¤Ó£±½µ´ÖÁ°¤Î½ÉÇñÍ½Ìó¾ðÊó¤ò¼êºî¶È¤Ç¼Â»Ü¡Ë
¡¦Í½Ìó¾ðÊó¤Î¸«Íî¤È¤·¤ä¡¢¥±¥¢¥ì¥¹¥ß¥¹¤Ë¤è¤ë¸íÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ãÆ³Æþ¸å¡ä
¡¦ÂçÉôÊ¬¤Î³ÎÇ§ºî¶È¤¬¼«Æ°²½¤µ¤ì¡¢³ÎÇ§»þ´Ö¤òÂçÉýÃ»½Ì¡£ºÇÂç£·£°¡ó¤â¤Îºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¦³ÎÇ§¤¹¤Ù¤¸Ä½ê¤¬Åý°ì¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¸«Íî¤È¤·¤¬¸º¾¯¡¢¼êºî¶È¤â¸º¾¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¥±¥¢¥ì¥¹¥ß¥¹¤Ë¤è¤ë¸íÊÑ¹¹¤ÎÈ¯À¸Î¨¤âÍÞÀ©¤µ¤ì¤¿¡£
£³¡¥¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡Ê£±¡ËËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
µþ²¦ÅÅÅ´JISOU»öÌ³¶É¡¡contact-koi@keio.co.jp
¡Ê£²¡Ë¡ØDYNA PMS¡Ê¥À¥¤¥Ê ¥Ô¡¼¥¨¥à¥¨¥¹¡Ë¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ð¥ê¥å¡¼¥³¥Þ¡¼¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡https://www.dyn.co.jp/contact/
¡Ú»²¹Í£±¡Û¥Û¥Æ¥ë´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ØDYNA PMS¡Ê¥À¥¤¥Ê ¥Ô¡¼¥¨¥à¥¨¥¹¡Ë¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ìó£³£°Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê½ÉÇñ»ÜÀß¤Ë¸þ¤±¤ÆÄó¶¡¤·¡¢Á´¹ñÌó£´£µ£°»ÜÀß¤¬Æ³Æþ¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à
¡ÊPMS¢¨¡Ë¤Ç¤¹¡£
Í½Ìó¡¦ÂÚºß¡¦¸ÜµÒ¤Î¾ÜºÙ¥Ç¡¼¥¿´ÉÍý¡¦Çä¾å´ÉÍý¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ì¥Ù¥Ë¥å¡¼¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óµ¡¤Ê¤É¡¢¸úÎ¨²½¡¦¾ÊÎÏ²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë³°Éô¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÏ¢Æ°¤¬ËÉÙ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿£Ð£Ï£Ó¥·¥¹¥Æ¥à¡¦º§Îé±ã²ñ¥·¥¹¥Æ¥à¤âÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÉÇñÆÃ²½·¿¥Û¥Æ¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥·¥Æ¥£¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¡¦Î¹´Û¤Ç¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡££²£´»þ´Ö£³£¶£µÆü¤ÎÊÝ¼é¡¦¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¡¢»ÜÀßÍÍ¤Î¶ÈÌ³¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨PMS¡Ä¡ÖProperty Management System¡Ê¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ë¤äÎ¹´Û¤¬¡¢Í½Ìó¤äµÒ¼¼´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë»Ù±ç·¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡£
¡Ú»²¹Í£²¡Û¥Ð¥ê¥å¡¼¥³¥Þ¡¼¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë²ñ¼ÒÌ¾
¥Ð¥ê¥å¡¼¥³¥Þ¡¼¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ê£²¡ËÂåÉ½¼Ô
¹áÀî¡¡¿Î
¡Ê£³¡Ë½êºßÃÏ
ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èµªÈø°æÄ®£±¡Ý£³¡¡Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹µªÈø°æÄ®¡¡µªÈø°æ¥¿¥ï¡¼£²£±³¬
¡Ê£´¡Ë£Õ£Ò£Ì
https://www.valuecommerce.co.jp/
¡Ê£µ¡ËÀßÎ©
£±£¹£¹£¶Ç¯
¡Ê£¶¡Ë»ö¶ÈÆâÍÆ
¥³¥Þ¡¼¥¹»ö¶È¤ª¤è¤ÓÎ¹¹Ô»ö¶ÈÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë½¸µÒ¡¦ÈÎÇäÂ¥¿Ê»Ù±ç¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿ä¿Ê
¡Ú»²¹Í£³¡Ûµþ²¦ÅÅÅ´¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
µþ²¦ÅÅÅ´¤Ç¤Ï£²£°£²£²Ç¯ÅÙ¤«¤é¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³°Éô¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À®Ä¹ÎÎ°è¤ÎÃµº÷¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ£¿ô¤Î£Ö£Ã¥Õ¥¡¥ó¥É¤ä¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ø¤Î½Ð»ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢£²£°£²£¶Ç¯£²·î£±Æü¤Ë¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡ÊCVC¡Ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡Öµþ²¦¤ì¡¼¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤È¤Î¶¦ÁÏ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.keio.co.jp/railroad/keio-open-innovation/
¢¨£²£°£²£¶Ç¯£²·î£²ÆüÉÕÈ¯É½¡Ö½Ð»ñ¤Ë¤è¤ë¶¦ÁÏ¤Î²ÃÂ®²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢£¸£°²¯±ßµ¬ÌÏ¤Î CVC ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Øµþ²¦¤ì¡¼¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ù¤òÀßÎ©¡×¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹»²¾È
https://www.keio.co.jp/news/update/news_release/news_release2025/pdf/nr20260202_keiorailfund.pdf
¡Ú»²¹Í£´¡Û»ö¶ÈÉôµ¯ÅÀ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖJISOU¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£²£°£²£´Ç¯£··î¤«¤é¡¢¾ï»þ¶¦ÁÏ¤ÎÄó°Æ¤òÊç½¸¤¹¤ë¡ÖJISOU¡Ê¥¸¥½¥¦¡Ë¡×¤ò³«»Ï¤·¡¢µþ²¦ÅÅÅ´¤Î»ö¶ÈÉôÌç¤ª¤è¤Óµþ²¦¥°¥ë¡¼¥×³Æ¼Ò¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÄó°Æ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖJISOU¡×¤Ç¤Ï¡¢±þÊç´ë¶È¤«¤é¤ÎÄó°ÆÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ö¶ÈÉôÌç¤ä¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë½ñÎà¿³ºº¤ª¤è¤ÓÌÌÃÌ¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¾ÀÜ¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸½ºßÊç½¸Ãæ¤Î£²£¹·ï¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î£Õ£Ò£Ì¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£Õ£Ò£Ì¡§https://www.keio.co.jp/assets/pdf/keio-open-innovation/koi-this-year/ker_jisou_boshu_theme.pdf
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
µþ²¦ÅÅÅ´¹ÊóÉô¡¡042-337-3106
