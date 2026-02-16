¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ASICS¡ÖSUPERBLAST 3¡×ÂÐ¾Ý¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥Ý¡¦¥¢¥ë¥Ú¥ó173Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ3/5(ÌÚ)¤è¤êÀè¹ÔÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¡¡¤µ¤é¤ËAlpen TOKYO¤Ç¤Ï3/1(Æü)¤è¤êÄ¶Àè¹ÔÈÎÇä¤ò¼Â»Ü
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÉÊÈÎÇä¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Ú¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿åÌî ÆØÇ·¡Ë¤Ï¡¢3/5(ÌÚ)¤è¤êASICS¡Ê¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡ÖSUPERBLAST 3¡×¤òÂÐ¾Ý¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥Ý¡¦¥¢¥ë¥Ú¥ó173Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢3/26(ÌÚ)¤Î°ìÈÌÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±¡¢Àè¹ÔÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËAlpen TOKYO¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥Ý ¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢ ¿·½ÉÅ¹¡Ë¤Ç¤Ï3/1(Æü)¤è¤êÄ¶Àè¹ÔÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£SUPERBLAST 3¤È¤Ï
¡¡¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥ß¥Ã¥É¥½¡¼¥ë¤¬ÆÃÄ§¤Î¡¢ÄÀ¤ó¤ÇÄ·¤Í¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¿È¯À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¡£¥ß¥Ã¥É¥½¡¼¥ë¾åÁØÉô¤Ë¤ÏASICS¤Î¥È¥Ã¥×¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤Ç¤¢¤ë¡ÖMETASPEED TOKYO¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢·ÚÎÌÀ¡¢È¿È¯À¤È¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¡ÖFF LEAP¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢Á°ºîÈæ³Ó¡ÊÊÒÂ27.0Ñ¡ËÌó10g·ÚÎÌ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥Ã¥É¥½¡¼¥ë²¼ÁØÉô¤Ë¤Ï°ÂÄêÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¡ÖFF BLAST PLUS¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥ß¥Ã¥É¥½¡¼¥ë¤ò2ÁØ¹½Â¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¿È¯À¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¤ÏÄÌµ¤À¤ËÍ¥¤ì¤¿¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¼¥É¥¦¡¼¥ô¥óÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ê¤Ï¤¿´ÃÏ¤Ë¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥ë¤Ë¤Ï¥°¥ê¥Ã¥×À¤ËÍ¥¤ì¤¿¡¢¡ÖASICSGRIP¡×¤òºÎÍÑ¡¢¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¿È¯À¤È¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÊÁö¹Ô¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÈÎÇä³µÍ×
¡ÚÄ¶Àè¹ÔÈÎÇä¡Û2026/3/1(Æü)
¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡§https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=5200
¡ÚÀè¹ÔÈÎÇä¡Û2026/3/5(ÌÚ)
¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡§https://store.alpen-group.jp/sportsdepo_alpen/campaign/detail.php?id=10668
¡Ú°ìÈÌÈ¯Çä¡Û2026/3/26(ÌÚ)
¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡§¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢(¢¨2)
¢¨2:¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï3/1(Æü)¤è¤êÀè¹ÔÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤Ï3/26(ÌÚ)°Ê¹ß½ç¼¡¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¡¦SUPERBLAST 3¡ÊCOBALT BURST/LIGHT ORANGE¡Ë
ÀÇ¹þ26,400±ß
¡ÚÅ¸³«¥µ¥¤¥º¡Û
¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¡§23.0cm¡Á28.0cm(0.5cm¹ï¤ß),29.0cm,30.0cm(¢¨3)
¢¨3:23.0Ñ¡¢23.5Ñ¡¢29.0Ñ¡¢30.0Ñ¤Ï°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Î¤ß¤Î¼è¤ê°·¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Ú¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÁÏ¶È¡§1972Ç¯7·î
»ñËÜ¶â¡§151²¯±ß
¶ÈÀÓ¡§Çä¾å¹â2,686²¯±ß¡¢·Ð¾ïÍø±×104²¯±ß¡Ê2025Ç¯6·î´ü¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡¦³Æ¼ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÉÊ¡¢¥´¥ë¥ÕÍÑÉÊ¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑÉÊÅù¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¡¢ÈÎÇä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥´¥ë¥Õ¾ì¡¢¥¹¥¡¼¾ì¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¯¥é¥Ö¤Î·Ð±Ä
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§ https://store.alpen-group.jp/corporate/
¢£SUPERBLAST 3¤È¤Ï
¡¡¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥ß¥Ã¥É¥½¡¼¥ë¤¬ÆÃÄ§¤Î¡¢ÄÀ¤ó¤ÇÄ·¤Í¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¿È¯À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¡£¥ß¥Ã¥É¥½¡¼¥ë¾åÁØÉô¤Ë¤ÏASICS¤Î¥È¥Ã¥×¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤Ç¤¢¤ë¡ÖMETASPEED TOKYO¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢·ÚÎÌÀ¡¢È¿È¯À¤È¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¡ÖFF LEAP¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢Á°ºîÈæ³Ó¡ÊÊÒÂ27.0Ñ¡ËÌó10g·ÚÎÌ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥Ã¥É¥½¡¼¥ë²¼ÁØÉô¤Ë¤Ï°ÂÄêÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¡ÖFF BLAST PLUS¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥ß¥Ã¥É¥½¡¼¥ë¤ò2ÁØ¹½Â¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¿È¯À¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¤ÏÄÌµ¤À¤ËÍ¥¤ì¤¿¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¼¥É¥¦¡¼¥ô¥óÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ê¤Ï¤¿´ÃÏ¤Ë¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥ë¤Ë¤Ï¥°¥ê¥Ã¥×À¤ËÍ¥¤ì¤¿¡¢¡ÖASICSGRIP¡×¤òºÎÍÑ¡¢¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¿È¯À¤È¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÊÁö¹Ô¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÈÎÇä³µÍ×
¡ÚÄ¶Àè¹ÔÈÎÇä¡Û2026/3/1(Æü)
¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡§https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=5200
¡ÚÀè¹ÔÈÎÇä¡Û2026/3/5(ÌÚ)
¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡§https://store.alpen-group.jp/sportsdepo_alpen/campaign/detail.php?id=10668
¡Ú°ìÈÌÈ¯Çä¡Û2026/3/26(ÌÚ)
¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡§¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢(¢¨2)
¢¨2:¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï3/1(Æü)¤è¤êÀè¹ÔÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤Ï3/26(ÌÚ)°Ê¹ß½ç¼¡¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¡¦SUPERBLAST 3¡ÊCOBALT BURST/LIGHT ORANGE¡Ë
ÀÇ¹þ26,400±ß
¡ÚÅ¸³«¥µ¥¤¥º¡Û
¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¡§23.0cm¡Á28.0cm(0.5cm¹ï¤ß),29.0cm,30.0cm(¢¨3)
¢¨3:23.0Ñ¡¢23.5Ñ¡¢29.0Ñ¡¢30.0Ñ¤Ï°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Î¤ß¤Î¼è¤ê°·¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Ú¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÁÏ¶È¡§1972Ç¯7·î
»ñËÜ¶â¡§151²¯±ß
¶ÈÀÓ¡§Çä¾å¹â2,686²¯±ß¡¢·Ð¾ïÍø±×104²¯±ß¡Ê2025Ç¯6·î´ü¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡¦³Æ¼ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÉÊ¡¢¥´¥ë¥ÕÍÑÉÊ¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑÉÊÅù¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¡¢ÈÎÇä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥´¥ë¥Õ¾ì¡¢¥¹¥¡¼¾ì¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¯¥é¥Ö¤Î·Ð±Ä
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§ https://store.alpen-group.jp/corporate/