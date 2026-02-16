¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¦¥Ç¥£¡¢¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤ÎDX²½¤ò¥é¥¯¥¹¼Ò¤È¶¦Æ±¤Ç¿ä¿Ê
¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÆÃÍ¤Î¶ÈÌ³¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¥é¥¯¥¹¼Ò¤Î¥¯¥é¥¦¥É·¿·ÐÈñÀº»»¡¿ÀÁµá½ñ½èÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¡¢Àµµ¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ø¤Î¿ä¾©¥·¥¹¥Æ¥à¤ËºÎÍÑ
DX¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤ê¡¢¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ÎÃæ³Ë¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê
¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤È¼ý±×¸þ¾å¤ò»Ù±ç
¥¢¥¦¥Ç¥£ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢¥Ö¥é¥ó¥É ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹ ¥·¥§¡¼¥Ñ¡¼¥¹¡¢°Ê²¼¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥¢¥¦¥Ç¥£Àµµ¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¡Ê126Å¹ÊÞ¡¢°Ê²¼¡¢¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤ÎDX²½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¯¥¹¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÂ¼ ¿òÂ§¡¢°Ê²¼ ¥é¥¯¥¹¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿·ÐÈñÀº»»¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö³Ú³ÚÀº»»¡×¤ª¤è¤Ó¥¯¥é¥¦¥É·¿ÀÁµá½ñ¼õÎÎ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö³Ú³ÚÀÁµá¡×¤ò¿ä¾©¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢·ÐÈñÀº»»¤äÀÁµá½ñ½èÍý¤Î»öÌ³ºî¶È¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤Îºï¸º¤ä¥¨¥é¡¼¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ÞÂÐ±þ¤ä±Ä¶È³èÆ°¤È¤¤¤Ã¤¿Ãæ³Ë¶ÈÌ³¤Ø¥ê¥½¡¼¥¹¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¡¢¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¦¥Ç¥£¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Î¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ÈÇä¾å³ÈÂç¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢³Æ¼Ò¤¬Êú¤¨¤ë¶ÈÌ³²ÝÂê¤Î²ò·è¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢»æ½ñÎà¤ÎÂ¿½ÅÆþÎÏ¤äµòÅÀ´Ö¤Ç¤Î½ñÎàÍ¹Á÷¤È¤¤¤Ã¤¿»öÌ³ºî¶È¤¬¡¢ËÜÍèÃíÎÏ¤¹¤Ù¤Ãæ³Ë¶ÈÌ³»þ´Ö¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬²ÝÂê¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¤Ï¹ñÆâ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿¶ÈÌ³»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹DXÎÎ°è¤ÇËÉÙ¤ÊÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥é¥¯¥¹¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¡¢¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤Î°ì½õ¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¡Ö·ÐÈñÀº»»¡×¶ÈÌ³¤È¡ÖÀÁµá½ñ½èÍý¡×¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶¦Æ±¤Ç²þÁ±¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥¯¥¹¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢´ûÂ¸¥Õ¥í¡¼¤òÂç¤¤¯ÊÑ¹¹¤»¤º¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆ³Æþ¤Ç¤¤ë½ÀÆðÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î±¿ÍÑ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Å¸³«¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Ä¡¼¥ëÆ³Æþ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¶ÈÌ³¥Õ¥í¡¼Á´ÂÎ¤ò²ÃÌ£¤·¤¿¡Ö¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¡¦±¿ÍÑÄó°Æ¡×¤È¡¢ËÉÙ¤Ê·ÐÍýÃÎ¼±¤òÍÑ¤¤¤¿¡Ö°Â¿´¤ÎÆ³Æþ»Ù±çÂÎÀ©¡×¤È¤¤¤¦¥é¥¯¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢¥Ç¥£¡¼¥é¡¼³Æ¼Ò¤Î±¿ÍÑ¤ËÂ¨¤·¤¿Ãå¼Â¤ÊDX¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¦¥Ç¥£¤È¥é¥¯¥¹¤Ï¡¢¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Î¶ÈÌ³´Ä¶²þÁ±¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë»Ù±ç¤·¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹DX¤Î¿ä¿Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¸þ¾å¤äÈÎÇäÂ¥¿Ê¤Ê¤É¡¢Çä¾å³ÈÂç¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥Õ¥È¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤â¶¨Æ¯¤ò°ìÁØ¿¼²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ³Æþ»Ù±çÂÐ¾Ý¤Î¥·¥¹¥Æ¥à
¡¦³Ú³ÚÀº»»
¡Ö³Ú³ÚÀº»»¡×¤Ï¡¢¹ñÆâ¥¯¥é¥¦¥É·¿·ÐÈñÀº»»¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Îß·×Æ³Æþ¼Ò¿ôNo.1¢¨¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡¢AIµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É·¿·ÐÈñÀº»»¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¸òÄÌÈñ¡¦Î¹Èñ¡¦½ÐÄ¥Èñ¤Ê¤É¤Î·ÐÈñ½èÍý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿½ÀÁ¤«¤é¾µÇ§¡¢Àº»»¤Þ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤Î¶ÈÌ³¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
AI-OCR¤ä²èÁüÇ§¼±¡¢µ¡³£³Ø½¬¤Ê¤É¤ÎAIµ»½Ñ¤äAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÎÎ¼ý½ñ¤Î¼«Æ°ÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢ÆþÎÏÊä´°¡¢ÉÔÈ÷¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼«Æ°²½¡£·ÐÈñÀº»»¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ë¼êÆþÎÏ¤ä³ÎÇ§ºî¶È¤òºï¸º¤·¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤È¿ÍÅª¥ß¥¹¤ÎËÉ»ß¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯9·î»þÅÀ¤Ç¡¢Îß·×Æ³Æþ¼Ò¿ô20,000¼Ò°Ê¾å¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦³Ú³ÚÀÁµá
¡Ö³Ú³ÚÀÁµá¡×¤Ï¡¢ÀÁµá½ñ¤Î¼õÎÎ¤«¤é½èÍý¶ÈÌ³¤Þ¤Ç¤ò¸úÎ¨²½¤Ç¤¤ë¡¢AIµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É·¿ÀÁµá½ñ¼õÎÎ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£Í¹Á÷¤äWeb¤Ç¤ÎÈ¯¹Ô¡¢¥á¡¼¥ë¤Ç¤ÎÁ÷ÉÕ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊýË¡¤ÇÆÏ¤¯ÀÁµá½ñ¤ÎÂåÍý¼õÎÎ¤ä¼«Æ°¼õÎÎ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Ç¤Î°ì¸µ´ÉÍý¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿ÀÁµá½ñ¤Î»ÙÊ§Àè¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òAI¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢»ÅÌõ¡¢¿¶¹þ¥Ç¡¼¥¿¤Þ¤Ç¼«Æ°À¸À®¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¼êÆþÎÏ¤Î¼ê´Ö¤È¥ß¥¹¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¦¥Ç¥£ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥Ö¥é¥ó¥É ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¡¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹ ¥·¥§¡¼¥Ñ¡¼¥¹¡§
¥¢¥¦¥Ç¥£¤Ï¡¢¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤È¤Î¶¯ÎÏ¤ÊÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¿·¤·¤¤¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥é¥¤¥Õ¤ÎÄó°Æ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¦¥Ç¥£¤ÎÀïÎ¬¤ò¿Ê¤á¤ë¤¦¤¨¤ÇÂçÀÚ¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥£¡¼¥é¡¼³Æ¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¡¢¤è¤ê¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê½¼¼Â¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢»öÌ³ºî¶È¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨¤è¤¯¹Ô¤¤¡¢Ãæ³Ë¶ÈÌ³¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë´Ä¶À°È÷¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÅö¼Ò¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¹Í¤¨¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¥é¥¯¥¹¼Ò¤Î·ÐÍý½èÍý¤ËÆÃ²½¤·¤¿IT¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¿ä¾©¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ç¥£¡¼¥é¡¼³Æ¼Ò¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤Î»öÌ³ºî¶È¤Î·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë°ìÊâ¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÈÌ³¸úÎ¨¤Î²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëDX²½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê»Üºö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤È¤â¤Ë»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤é¤ì¤ë´Ä¶À°È÷¤ò¡¢º£¸å¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¯¥¹ ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹ ÃæÂ¼ ¿òÂ§ »á¡§
¥é¥¯¥¹¤Ï¡ÖIT¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢Â¿¤¯¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤Ï¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¡ÖÂÐÏÃ¡×¤³¤½¤¬ºÇÂç¤Î²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Î¸»Àô¤Ç¤¢¤ë¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê»öÌ³ºî¶È¤¬Ãæ³Ë¶ÈÌ³¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó ¥¸¥ã¥Ñ¥óÍÍ¡¿¥¢¥¦¥Ç¥£ ¥¸¥ã¥Ñ¥óÍÍ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÈÎÇä¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Ä¥Ç¥£¡¼¥é¡¼ÍÍ¤ÎDX¤ò¤´»Ù±ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎÃÎ¸«¤È¼ÂÀÓ¤ò³è¤«¤·¡¢³§ÍÍ¤¬ËÜÍè¤ÎÀÜµÒ¤äÄó°Æ³èÆ°¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤²¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤È¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¯ÎÏ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.rakus.co.jp/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.rakus.co.jp/
