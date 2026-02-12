APAMAN株式会社(東京都中央区、代表取締役社長：山崎 戒)は、株式会社ティーケーピー(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：河野 貴輝、以下 TKP)が所有する「TKP 大分ビル」(所在地：大分県大分市)において、同社が運営するポップカルチャー専門施設「あるあるCity」の新拠点として、「あるあるCityおおいた分校」を2026年4月に開業する予定です。

本取り組みは、大分駅前という高い利便性と人流を有する立地特性を活かし、地域に新たなにぎわいと文化発信の拠点を創出することを目的としています。





完成イメージ





■開業の背景

アニメ・マンガ・ゲームをはじめとするポップカルチャーは、日本の文化的魅力を国内外に発信する重要な分野です。

APAMANは、TKPが所有する「TKP 大分ビル」の新たな活用方針と、「あるあるCity」がこれまで培ってきたポップカルチャーを軸とした施設運営のコンセプトが合致する点に着目し、本施まで培ってきたポップカルチャーを軸とした施設運営のコンセプトが合致する点に着目し、本施設を大分駅前に開業することとしました。

大分駅前という交通・商業の結節点に立地する特性を活かし、地域における新たなにぎわいの創出や、文化発信拠点としての役割を担うことを目指し、開業に向けた取り組みを進めてまいります。本件は、TKPとの連携のもと、開業に向けた準備を進めてまいります。









■「あるあるCityおおいた分校」の特徴

「あるあるCityおおいた分校」は、北九州で展開されてきたポップカルチャー専門施設「あるあるCity」の新たな拠点として、大分駅前に誕生します。

アニメ・マンガ・ゲームといった日本発のポップカルチャーコンテンツを軸とし、展示やイベント、情報発信などを通じて、ファン同士が交流し、新たな文化や価値が生まれる体験型拠点を目指します。

大分分校は、JR大分駅から徒歩1分という東九州有数の人流を有する立地に位置し、通勤・通学・買い物客など多様な来街者の接点となるエリア特性を活かした施設展開を予定しています。

若年層を中心に幅広い世代の来訪を見込み、地域に根差した文化発信とにぎわい創出を図ります。

また、「あるあるCity」がこれまで培ってきたファンコミュニティと、大分という地域資源を掛け合わせることで、九州エリアにおける新たなポップカルチャー発信拠点としての役割を担っていきます。









■既存機能の再編について

現在「TKP 大分ビル」においてTKPが運営しているシェアオフィス「fabbit 大分駅前」については、2026年2月20日より「アパホテル〈大分駅前〉」へ移転予定です。

また、貸会議室「TKP 大分駅前カンファレンスセンター」については、2026年4月1日開業予定の「TKP ガーデンシティ大分ソレイユ」へ機能を集約する予定です。









■今後の展開

入居テナントの詳細については現時点では未定であり、決定次第、順次お知らせいたします。

APAMANは、本件を通じて、日本のポップカルチャーのさらなる発展と、地域経済の活性化に貢献してまいります。









【物件概要】

ビル名 ：TKP大分ビル

所在地 ：大分県大分市金池町1丁目1-17

アクセス：JR大分駅徒歩2分

所有者 ：株式会社ティーケーピー









【施設概要(予定)】

施設名称：あるあるCityおおいた分校

開業時期：2026年4月

主な内容：主な内容：ポップカルチャーを軸とした展示・イベント等の実施









【株式会社ティーケーピー 会社概要】

代表者 ： 代表取締役社長 河野 貴輝

本社所在地： 東京都新宿区市谷八幡町8番地 TKP市ヶ谷ビル2F

設立 ： 2005年8月15日

資本金 ： 163億円(2025年2月末現在)

連結売上高： 592億円(2025年2月期)

事業内容 ： ・フレキシブルスペース事業

・ホテル・宿泊研修事業

・イベントプロデュース事業

・BPO事業

・料飲・バンケット事業

URL ： https://www.tkp.jp/









【APAMAN株式会社 会社概要】

代表者 ： 代表取締役社長 山崎 戒

本社所在地： 東京都中央区京橋1丁目1番5号セントラルビル

設立 ： 1999年10月20日

資本金 ： 1億円

事業内容 ： ・Platform事業

・Technology事業

URL ： https://apamanshop-hd.co.jp/





※プレスリリースに記載されている情報は、発表日現在の情報であり、時間の経過または様々な後発事象によって変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。