°æ¤ÎÆ¬Àþ£±£°£°£°·Ï¼ÖÎ¾¤Î±Ä¶È±¿Å¾³«»Ï¤«¤é£³£°¼þÇ¯¤òµÇ°¤·º£²ó½é¤È¤Ê¤ë¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥é¡¼£·¿§£·ÊÔÀ®¤òÊÂ¤Ù¤¿»£±Æ²ñ¤ò£³·î£±Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
£±£°£°£°·Ï±Ä¶È±¿Å¾³«»Ï£³£°¼þÇ¯µÇ°¾è¼Ö·ô¤âÈ¯Çä¡ª
¡¡µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÔÂ¼ ÃÒ»Ë¡Ë¤Ç¤Ï¡¢°æ¤ÎÆ¬Àþ£±£°£°£°·Ï¼ÖÎ¾¡Ê°Ê²¼¡ÖÆ±¼ÖÎ¾¡×¡Ë¤¬±Ä¶È±¿Å¾³«»Ï¤«¤é£³£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢º£²ó½é¤È¤Ê¤ë¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥é¡¼£·¿§¡¦£·ÊÔÀ®¤òÊÂ¤Ù¤¿»£±Æ²ñ¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¡Ë¤òÉÙ»Î¸«¥öµÖ¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢£±£°£°£°·Ï±Ä¶È±¿Å¾³«»Ï£³£°¼þÇ¯µÇ°¾è¼Ö·ô¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¼ÖÎ¾¤Ï¡¢ÀèÂå¤Î£³£°£°£°·Ï°ÊÍè£³£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¼Ö¤È¤·¤Æ£±£¹£¹£¶Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ËÜÇ¯¤Ç±Ä¶È±¿Å¾³«»Ï¤«¤é£³£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£°æ¤ÎÆ¬Àþ½é¤Î£²£°¥á¡¼¥È¥ë¡¦£´¥É¥¢¼Ö¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸úÎ¨¤ËÍ¥¤ì¤¿£Ö£Ö£Ö£Æ¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿À©¸æÁõÃÖ¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Åö»þ¤ÎºÇ¿·µ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÍÎÁ¤Î¡Ö£±£°£°£°·Ï±Ä¶È±¿Å¾³«»Ï£³£°¼þÇ¯µÇ°»£±Æ²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÉÙ»Î¸«¥öµÖ¼ÖÎ¾´ðÃÏÆâ¤ÎÆÃÀß²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡¢º£²ó½é¤á¤ÆÆ±¼ÖÎ¾¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥é¡¼£·¿§¤òÂ·¤¨¡¢£·ÊÔÀ®¤òÊÂ¤Ù¤¿»£±Æ²ñ¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±¼ÖÎ¾¤Ïº£¸å¡¢¼«Æ°±¿Å¾ÀßÈ÷¤ÎÅëºÜ¤ËÈ¼¤¤¼ÖÂÎ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¸½ºß¤ÎÅÉÁõ¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤Ïº£²ó¤¬ºÇ¸å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢±Ä¶È±¿Å¾³«»Ï£³£°¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡Ö£±£°£°£°·Ï±Ä¶È±¿Å¾³«»Ï£³£°¼þÇ¯µÇ°¾è¼Ö·ô¡×¤ò1¥»¥Ã¥È£±¡¤£°£°£°±ß¡¢£±¡¤£µ£°£°¥»¥Ã¥È¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢ã£±£°£°£°·Ï¼ÖÎ¾Å¸¼¨¥¤¥á¡¼¥¸¢ä
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡ £³·î£±Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÉÙ»Î¸«¥öµÖ¼ÖÎ¾´ðÃÏÆâ¤ÎÆÃÀß²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡¢º£²ó½é¤á¤Æ°æ¤ÎÆ¬Àþ£±£°£°£°·Ï¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥é¡¼£·¿§¤òÂ·¤¨¡¢£·ÊÔÀ®¤òÊÂ¤Ù¤¿»£±Æ²ñ¤ò³«ºÅÍ½Äê
¢ ¼«Æ°±¿Å¾ÀßÈ÷ÅëºÜ¤Ë¤è¤ë¼ÖÂÎ¥Ç¥¶¥¤¥óÊÑ¹¹¤Î¤¿¤á¡¢¸½ºß¤ÎÅÉÁõ¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤Ïº£²ó¤¬ºÇ¸å
£ £±£°£°£°·Ï±Ä¶È±¿Å¾³«»Ï£³£°¼þÇ¯µÇ°¾è¼Ö·ô¤ò¡¢£±¥»¥Ã¥È£±¡¤£°£°£°±ß¡¢£±¡¤£µ£°£°¥»¥Ã¥È¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç£³·î£¹Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤éÈ¯Çä
£±¡¥¡Ö£±£°£°£°·Ï±Ä¶È±¿Å¾³«»Ï£³£°¼þÇ¯µÇ°»£±Æ²ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë³«ºÅÆü»þ
£²£°£²£¶Ç¯£³·î£±Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Âè£±Éô¡§¡¡£¹¡§£µ£°¡Á£±£°¡§£³£°¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö¡¡£¹¡§£²£°¡Á¡¡£¹¡§£´£°¡Ë
¢Âè£²Éô¡§£±£°¡§£³£°¡Á£±£±¡§£±£°¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö£±£°¡§£°£°¡Á£±£°¡§£²£°¡Ë
£Âè£³Éô¡§£±£±¡§£±£°¡Á£±£±¡§£µ£°¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö£±£°¡§£´£°¡Á£±£±¡§£°£°¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨³«ºÅ»þ´Ö¤Ë¤Ï²ñ¾ì¤Ø¤ÎÆþÂà¾ì»þ´Ö¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£»£±Æ»þ´Ö¤ÏÌó£²£µÊ¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¹ÓÅ·Ãæ»ß
¡Ê£²¡Ë³«ºÅ¾ì½ê
µþ²¦ÅÅÅ´ °æ¤ÎÆ¬Àþ ÉÙ»Î¸«¥öµÖ¼ÖÎ¾´ðÃÏ
¡Ê£³¡ËÆâÍÆ
£±£°£°£°·Ï¤Î£·ÊÔÀ®¤Ç¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥é¡¼£·¿§¤òÊÂ¤Ù¤¿¾õÂÖ¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤òÍ½Äê¤·¡¢»ØÄê¥¨¥ê¥¢¤«¤é¤Î»£±Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹Ô¤Àè¡¦¼ïÊÌÉ½¼¨¤Ï¸ÇÄê¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î·Ç½Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨±¿ÍÑ¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢Å¸¼¨ÊÔÀ®¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨»£±Æ²ñ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµþ²¦´Ñ¸÷ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ê£´¡Ë»²²Ã»ñ³Ê
¡¡¡¡¡¡Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¡ÊÌ¤½¢³Ø»ù¡¦¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÎÆþ¾ì¡¢ÆýÍÄ»ù¤ÎÆ±È¼¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ë
¡Ê£µ¡ËÊç½¸¿Í¿ô
¡¡¡¡¡¡³ÆÉô¤È¤âÃêÁª£µ£°Ì¾¡¡¡¡¹ç·×£±£µ£°Ì¾
¡Ê£¶¡Ë»²²ÃÎÁ¶â
¡¡¡¡¡¡£±Ì¾¡¡£·¡¤£°£°£°±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¢¨£±¥°¥ë¡¼¥×£²Ì¾¤Þ¤Ç±þÊç²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ê£·¡Ë¿½¹þ¤ß´ü´Ö
¡¡¡¡¡¡£²£°£²£¶Ç¯£²·î£±£°Æü¡Ê²Ð¡Ë£±£µ»þ£°£°Ê¬¡Á£²·î£±£µÆü¡ÊÆü¡Ë£²£³»þ£µ£¹Ê¬
¡Ê£¸¡Ë¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡
²¼µ¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤è¤ê¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨µþ²¦´Ñ¸÷³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://keio.tabibako.net/special/keio1000_2603
¢¨¥µ¥¤¥È¤Ï£²·î£±£°Æü¡Ê²Ð¡Ë£±£µ»þ¤«¤é¥ª¡¼¥×¥ó
£²¡¥¡Ö£±£°£°£°·Ï±Ä¶È±¿Å¾³«»Ï£³£°¼þÇ¯µÇ°¾è¼Ö·ô¡×¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡ËÌ¾¡¡¡¡¾Î
¡Ö£±£°£°£°·Ï±Ä¶È±¿Å¾³«»Ï£³£°¼þÇ¯µÇ°¾è¼Ö·ô¡×
¡Ê£²¡ËÆâ¡¡¡¡ÍÆ
¡£Ä·¿¹Å·ô¡¡£³Ëç¥»¥Ã¥È
¡¡¾è¼Ö·ôÆâÌõ
¡¦¤¤¤Î¤«¤·¤é¤ª¤Ç¤«¤±¤¤Ã¤×¡¡Âç¿Í£±Ëç
¡¦½ÂÃ«±Ø¤«¤éÂç¿Í£²£±£°±ß¶è´ÖÉáÄÌ¾è¼Ö·ô¡¡£±Ëç
¡¦µÈ¾Í»û±Ø¤«¤éÂç¿Í£²£±£°±ß¶è´ÖÉáÄÌ¾è¼Ö·ô¡¡£±Ëç
¢£Á£´¥µ¥¤¥ºÆó¤ÄÀÞ¤êÆÃÀ½Âæ»æ¡ÊÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»þ£Á£µ¥µ¥¤¥º¡Ë
¡Ê£³¡ËÈ¯Çä¶â³Û¡¦È¯Çä¿ô¡¡¡¡
£±¡¤£°£°£°±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡¡£±¡¤£µ£°£°¥»¥Ã¥È¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê
¢¨¤ª°ì¿Í¤µ¤Þ£±²ñ·×£²¥»¥Ã¥È¤Þ¤Ç¤ÎÈ¯Çä¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡Ê£´¡ËÈ¯Çä³«»ÏÆü¡¦»þ´Ö¡¦¾ì½ê
¡È¯ÇäÆü»þ¡¡£³·î£¹Æü¡Ê·î¡Ë»ÏÈ¯¤«¤éÈ¯Çä
¢È¯Çä¾ì½ê¡¡½ÂÃ«±Ø¡ÊÃæ±û¸ý°ÆÆâÁë¸ý¡Ë¡¦²¼ËÌÂô±Ø¡ÊÃæ±û¸ýÁë¸ý¡Ë¡¦ÌÀÂçÁ°±Ø¡¦µÈ¾Í»û±Ø
¡Ê£µ¡Ë¾è¼Ö·ô¤ÎÍ¸ú´ü¸Â
£²£°£²£¶Ç¯£³·î£¹Æü¡Ê·î¡Ë¡Á£²£°£²£¶Ç¯£¶·î£³£°Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢ãÆÃÀ½Âæ»æ¥¤¥á¡¼¥¸¢ä
¡¡
£³¡¥¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
µþ²¦¤ªµÒ¤µ¤Þ¥»¥ó¥¿¡¼¡¡£Ô£Å£Ì¡§£°£³¡Ý£³£³£²£µ¡Ý£¶£¶£´£´ ¡Ê£¹¡§£°£°¡Á£±£¸¡§£°£°¡Ë
¡Ú»²¹Í£±¡Û°æ¤ÎÆ¬Àþ£±£°£°£°·Ï¼ÖÎ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Æ±¼ÖÎ¾¤Ï¡¢£±£¹£¹£¶Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿°æ¤ÎÆ¬Àþ¤ÎÂç·¿£²£°£í£´Èâ¼Ö¤Ç¡¢³ÆÊÔÀ®¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥é¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À©¸æÊý¼°¤Ë¤Ï£Ö£Ö£Ö£Æ¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿À©¸æÁõÃÖ¤òÆ³Æþ¤·¡¢½¾Íè¼ÖÎ¾¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂçÉý¤Ê¾ÃÈñÅÅÎÏ¤Îºï¸º¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÖÆâ¤Ë¤Ï¡¢¥É¥¢¾åÉô¤Ë¼¡¤ÎÄä¼Ö±Ø¤Ê¤É¤ò°ÆÆâ¤¹¤ë¼ÖÆâÉ½¼¨´ï¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥É¥¢¥Á¥ã¥¤¥à¤ä¼Ö¤¤¤¹¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÈ÷¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££±£¹£¹£¶Ç¯¤Ë¤Ï£±£·£µ£±ÊÔÀ®¤«¤é£±£·£µ£µÊÔÀ®¤Þ¤Ç¤Î·×£µÊÔÀ®¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤âÁýÈ÷¤¬¿Ê¹Ô¡££²£°£±£±Ç¯¤Ë¤Ï£³£°£°£°·Ï¤È¤ÎÃÖ¤´¹¤¨¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡££²£°£²£µÇ¯£³·î¤«¤é¤Ï¥ï¥ó¥Þ¥ó±¿Å¾¤Ë¸þ¤±¤¿²þÂ¤¤ò½ç¼¡¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í£²¡Û¼«Æ°±¿Å¾ÀßÈ÷¤ÎÅëºÜ¤ËÈ¼¤¦£±£°£°£°·Ï¼ÖÂÎ¥Ç¥¶¥¤¥óÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼«Æ°±¿Å¾ÀßÈ÷ÅëºÜ¼ÖÎ¾¤ò¶èÊÌ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼ÖÂÎ³°´Ñ¤Ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥é¥¤¥ó¡¦¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þ¡¼¥¯¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¼ã¼ê¼Ò°÷¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þ¡¼¥¯¤Ï°æ¤ÎÆ¬Àþ¤Î¡Ö°æ¡×¤Î»ú¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÔÀ®¤´¤È¤Î¥«¥é¡¼Ì¾¾Î¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢ã¼ÖÂÎ³°´Ñ¤ÎÊÑ¹¹¢ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢ã¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þ¡¼¥¯¢ä
¢¨¡Ö°æ¤ÎÆ¬Àþ£±£°£°£°·Ï¼«Æ°±¿Å¾ÀßÈ÷¤òÅëºÜ¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯£³·î£¶ÆüÉÕ¸øÉ½¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò
¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤
https://www.keio.co.jp/news/update/news_release/news_release2024/pdf/nr20250306_jidouunten.pdf
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
µþ²¦ÅÅÅ´ ¹ÊóÉô
TEL.£°£´£²¡Ý£³£³£·¡Ý£³£±£°£¶ Mail¡§koho.pub@keio.co.jp
