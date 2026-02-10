ヨーロッパにありながら、まだ多くの人々に知られていない美しさを秘めた国、アルバニア。オスマン、地中海、バルカンの文化が重なり合うこの国には、表層的な観光では見えてこない奥行きがあります。世界100ヶ国以上の現地旅行会社と連携し、オーダーメイドの海外旅行を提供するOooh（ウー）株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：山下晋太郎、以下「当社」）は、2026年2月、アルバニアの新規旅行プランの取り扱いを開始。現地旅行会社が今おすすめするアルバニアの観光ランキングと、それらを楽しむオリジナルのモデルプランをご紹介いたします。観光地化されすぎていない、ありのままのヨーロッパの姿を探し求める旅に出かけてみませんか？

◆現地旅行会社厳選！アルバニアの観光ランキングTOP3をご紹介

海と山に囲まれ、時間がゆっくりと流れる国、アルバニア。近年アクセス環境の改善により訪れやすくなった一方で、団体観光や大量消費型ツーリズムの波は限定的。旅人自身が歩き、感じ、考える余白が残された国として、旅慣れた層を中心に静かに評価が高まっています。以下ではアルバニアで特に訪れたいおすすめのスポットTOP3と、現地旅行会社厳選のモデルプランをご紹介します。

【第1位】ベラトとジロカストラの歴史地区

オスマン帝国時代の記憶を今に伝える、石造りの世界遺産都市。山肌に連なる家々や石畳の路地には、観光地化されすぎていない静かな時間が流れています。“千の窓の街”と称されるベラト、要塞都市ジロカストラ、それぞれ異なる表情を持ちながらも、共通して感じられるのは“暮らしとして残る歴史”。歩くほどに建築や生活の痕跡が立ち上がり、アルバニアの文化的奥行きを最も深く体感できる場所です。アルバニアの本質を象徴する存在として、1位に選ばれました。

【第2位】ブトリント遺跡

ギリシャ、ローマ、ビザンツ、オスマンと、複数の文明が幾層にも重なる世界遺産。劇場や神殿、バシリカなどの遺構が湿地と森に囲まれ、自然と歴史が溶け合う独特の景観を生み出しています。一つの文明を「見る」のではなく、時代の重なりを「歩いて辿る」体験ができるのが最大の魅力。地中海世界とバルカンの接点にあったアルバニアの歴史的役割を肌で感じられる場所です。文化遺産としての完成度の高さから、2位にランクインしました。

【第3位】ブルーアイ

深い青が吸い込むように広がる、神秘的な湧水スポット。底知れない透明度と色彩は、写真以上の迫力を持ち、訪れる人を静かに圧倒します。山岳地帯の自然の中に突如現れるこの泉は、アルバニアの「知られざる自然美」を象徴する存在。歴史都市や遺跡とは異なる、豊かな自然体験として旅に変化を与えてくれます。純粋な美しさと記憶への残りやすさが評価され、3位に選ばれました。

◆現地旅行会社が特別なアルバニア旅行をお手伝い！

1996年に設立された当社は、お客様のニーズに合わせた特別な観光体験をお届けすることで、南東ヨーロッパにおけるトップの旅行代理店となりました。クロアチアを中心に南東ヨーロッパ全域（スロベニア＆ボスニア・ヘルツェゴビナ＆セルビア＆モンテネグロ＆アルバニア）で確固たる地位を築いています。スペシャリストによる企画旅行、快適な宿泊施設、スリル満点のエクスカーション、シームレスな旅行手配など、どのようなご要望にもお応えします。最高級のホテル、リゾート、航空会社、レンタカー会社などと提携し、ストレスのない楽しい旅をお約束します。一般的な旅行からビジネス旅行、スポーツツーリズム、忘れられない文化ツアーまで、幅広い旅行ソリューションを提供しています。今までにない素晴らしい旅を実現するお手伝いをさせてください！

◆行きたいところへ、もっと自由で、わがままに。Ooohが提供する新しい旅のスタイルとは

Oooh（ウー）は、旅行者と世界中の現地旅行会社をつなぐオーダーメイド旅行の相談プラットフォーム。現地を知り尽くした旅行会社にチャットを通して直接相談・申込ができます。

ポイント① 想いを形にするオーダーメイドの旅

旅の行程や体験はすべて自由にカスタマイズ。 パッケージツアーや既成のオプショナルツアーでは見つからなかった、「こんな旅ができたらいいのに」という想いをそのまま形にできます。 特別な目的やこだわり、あなただけの理想を出発点に、世界にひとつだけの旅を一緒につくりましょう。

ポイント② 世界中の現地旅行会社と言葉の壁を超えてつながる

現地を知り尽くした旅行会社が、最新の観光事情や地元のおすすめ情報をもとにプランを提案します。ガイドブックには載らない“リアルな体験”を、世界中の旅行会社と一緒につくることができます。 また、OoohにはAI翻訳機能があるので、言葉の壁を気にせず世界中の旅行会社と自由に話ができます。

ポイント③ 日本のサポートが、ずっとそばで寄り添う

現地の旅行会社と直接やり取りできるのは魅力的。 でも、文化も言葉も違う相手と話すのは少し不安を感じるかもしれません。 Ooohでは、日本のサポートチームがチャットに同席して、相談がスムーズに進むよう丁寧にフォローします。 「伝わるかな？」「返事が遅かったらどうしよう？」そんな心配はいりません。 Ooohなら安心して、納得のいくプランを作り上げることができます。

ポイント④ 旅先でも、安心できるつながりを

旅行中も現地旅行会社と直接つながっているため、万が一トラブルや予定変更があっても、リアルタイムで現地旅行会社が対応します。 日本のOoohサポートもバックアップしているので、フォロー体制も万全。 だから、旅行中も安心して過ごせます。