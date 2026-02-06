AH1実行委員会(所在地：愛知県名古屋市)は、日本・アジア各国の人気アーティストが集結する、日本最大規模のヒップホップフェス「ASIAN HIPHOP CONNECTION“AH1”」を、2026年5月3日(日)に愛知県国際展示場(Aichi Sky Expo) 野外特設ステージにて開催します。





このたび、第2弾出演アーティストに、\ellow Bucks、GADOROの追加出演が決定しましたので発表いたします。

第1弾で発表された元BADHOPメンバーのT-Pablowに加えて、今年も3人のトリプルヘッドライナーが出揃い、他にも日本のヒップホップシーンを代表する豪華アーティストが一堂に集結します。





第二弾までの出演者





【第2弾アーティスト】

＜HEAD LINER＞

T-Pablow、\ellow Bucks、GADORO





＜LIVE (A to Z)＞

Bark、Eric.B.Jr、guca owl、IFE、Masato Hayashi、MIKADO、NENE、PLAYSSON

Pxrge Trxxxper、SANTAWORLDVIEW、Vingo、Watson、WILYWNKA、Worldwide Skippa

Yvngboi P、Yvng Patra、Yellow Pato、YOU THUG、Zeebra、3Li\en、7





ROAD TO "AH1" Champion





DJ RYOW with "E"qual、G.CUE、Mr.OZ、SOCKS、柊人、G.O.T.O. & more





今年のAH1は、STREETとBIG STAGEが本気で交差する。

夢を懸けた挑戦と、シーン最前線のライブが同じ場所で鳴り響きます。





T-Pablow

\ellow Bucks

GADORO





【ROAD TO AH1 - STREET から BIG STAGE へ -】

AH1メインステージへの出場権を懸けた、ラップパフォーマンスバトルイベント「ROAD TO AH1」 の出場者が決定！

全国から1,000組以上の応募が集まり、その中から選ばれた50組がエントリー通過。2026年2月・3月・4月にBLACK NAGOYAにて開催されます。

予選出場者は決定しており、近日公開予定となっております。









【イベント概要】

日時 ： 予選 2月22日(日)、3月15日(日)・決勝 4月5日(日)

(各日程の開場 12：00/開演 13：00)

会場 ： BLACK NAGOYA(愛知県名古屋市中区栄3丁目8-22 サンリツビル2F)

観戦チケット： チケットぴあ・一般チケット(各大会先着 300名)

https://w.pia.jp/t/roadtoah1/

主催 ： AH1実行委員会

司会 ： Mr.OZ

セレクター ： DJ RYOW

大会後見人 ： \ellow Bucks





STREETで眠る若き無名の原石たちが、この戦いにより一夜にして全国へ名を轟かす。

AH1メインステージへの出場権を賭けた STREET からの挑戦が今、幕を開けます。夢のBIG STAGEへ駆け上がる瞬間を見逃すな。





エントリー通過者告知

決勝スケジュール

THANKS画像





【公演詳細情報】

日時 ： 2026年5月3日(日) 開場 10：00 / 開演 11：00 / 終演 20：30

会場 ： 愛知県国際展示場(Aichi Sky Expo)多目的広場野外特設ステージ

(愛知県常滑市セントレア5-10-1)

アクセス ： 名鉄空港線 中部国際空港駅 徒歩10分

主催・企画 ： AH1実行委員会/office keef株式会社/

株式会社SOLOMON I&I PRODUCTION

運営・制作協力： オーバーレコード株式会社/合同会社DECO/GRADE ONE STEP/

株式会社L&R









【チケット席種・料金(先行販売価格)】

※2026.1.5～2026.3.28まで適用

入場券/ADMISSION 9,000円(税込)

入場券/GOLD 20,000円(税込)

入場券/PLATINUM 25,000円(税込)

入場券/FIRST CLASS+特別特典付 48,000円

入場券/小学生以下 800円(税込)

前売りオフィシャルタオル 2,500円(税込)









【チケット席種・料金(一般販売/当日券 価格)】

※2026.3.29～2026.5.3まで適用

入場券/ADMISSION 10,000円(税込)

入場券/GOLD 22,000円(税込)

入場券/PLATINUM 30,000円(税込)

入場券/FIRST CLASS+特別特典付 50,000円

入場券/小学生以下 1,000円(税込)

前売りオフィシャルタオル 3,000円(税込)





※各チケットには会場内で入れるエリアが決められておりますので予めご確認ください。

※小学6年生までのお子様は保護責任者同伴の上、来場可 (※2014年4月1日生まれまで)

※入場時にドリンクチケット2枚、1,000円で別途購入いただきます。

※AH1オリジナルタオル・グッズは当日会場内にて交換いたします。

※開場・開演時間は変更になる可能性があります。

※雨天決行・荒天中止。

※出演者の変更・キャンセルに伴う払い戻しは致しません。

※本イベントガイドラインを必ずご確認の上、ご購入ください。









【チケット販売】

チケットぴあ： https://w.pia.jp/t/ah1-hiphop

ローチケ ： https://l-tike.com/ah1-hiphop

イープラス ： https://eplus.jp/ah1-hiphop

チケットペイ： https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=60595









【公式アカウント】

公式サイト： https://ah1.jp

Instagram ： https://www.instagram.com/ah1_hiphop

TikTok ： https://www.tiktok.com/@ah1_hiphop

YouTube ： https://www.youtube.com/@ah1_official