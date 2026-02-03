こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
地域の脱炭素支援NEXYZ.（ネクシーズ）が京葉銀行との業務提携施策としてビジネス商談会に参加
株式会社NEXYZ.Group（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長兼グループ代表 近藤太香巳 証券コード：4346）の連結子会社である株式会社NEXYZ.（読み：ネクシーズ）は、京葉銀行との業務提携施策として、地域の脱炭素・サステナブル経営の実現を目的とした「ビジネス商談会」に参加いたしました。
本商談会は京葉銀行千葉みなと本部において個別面談形式で行われ、LED照明や空調、厨房機器、キュービクル等の導入工事に対応可能な施工・保守事業者が県内外から参加し、当日は27件の面談が行われました。
初期投資0円・月額払いによる「ネクシーズZERO」が地域企業に普及・浸透することで、設備更新が加速し、CO₂排出削減とコスト最適化、さらには地域内経済循環（エコシステム）の創出につなげてまいります。
▼株式会社NEXYZ.（株式会社NEXYZ.Groupの100％グループ子会社）
サービス：「ネクシーズZERO」 企業・自治体向け設備導入支援（初期投資0円・月額料金制）
認 定 等：エコ・ファースト企業（2020年 環境大臣認定）
上場市場：東京証券取引所スタンダード市場（証券コード：4346）
グループ：1987年創業／グループ企業27社
LED、空調、冷蔵庫、キュービクル、農業ハウス等の業務用設備を初期投資0円で導入できるサービス「ネクシーズZERO」を提供しています。
設備導入は地域拠点の設備戦略プランナーが、費用と省エネ効果の見積もり・工事手配・進捗管理・アフターサポートまでワンストップで行っています。
151社の金融機関とのパートナーシップ、および11の地域子会社39拠点のネットワークで、地域に根差した事業展開を行っています。
導入設備による省エネ効果をCO₂排出削減量に換算したレポートは、自社のカーボンニュートラル実現に向けた取り組みとしてご活用いただけます。
本件に関するお問合わせ先
株式会社NEXYZ.Group
グループ広報・IR（担当：嶋田）
TEL：03-6415-1178
MOBILE：090-7135-5085
Mail：pr_ir@nexyzgroup.jp
関連リンク
「株式会社NEXYZ.」コーポレートサイト
https://www.nexyz.jp/
「ネクシーズZERO」サービスサイト
https://service.nexyz-zero.jp/
当日の様子
