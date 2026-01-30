【生成AI活用人材を育てる】ChatGPT／Gemini活用｜AIを「マナーとモラルをもって」使いこなす人材を育成するAI研修を提供開始
株式会社カケハシスカイ（本社：東京都新宿区、代表：中川智尚、以下：当社）は、生成AIを安全かつ効果的に活用できるビジネス人材の育成を目的とした企業向け研修プログラム「ChatGPT／Gemini活用研修」を2026年1月5日、提供開始いたします。AIを業務で活用することが当たり前になりつつある中、企業では「AIに頼りすぎた不十分なアウトプット」や「情報リスクへの意識不足」といった課題が顕在化しています。当社では、若手社員と管理職の双方を対象とした研修を通じ、AIを“正しく使いこなせる”人材育成を支援します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340532/images/bodyimage1】
■AI研修プログラムの特徴
1. 正しい知識とモラルを身につけ、安心して業務に活用できる
AIの便利さに偏ることなく、情報管理・リスク意識・利用上のマナーをしっかりと理解。社内外で信頼されるAI活用の基礎を育てます。
2. 実践を通じて「成果の出せる使い方」を体得
ChatGPT／Geminiを実際に使い、業務シーンに即したプロンプト設計・アウトプットの精査を体験。
精度の高い成果物を生み出す力を養います。
3. 若手社員と管理職、それぞれに合わせたカリキュラム設計
・若手社員向け：モラルやリスク管理、基本スキルの習得
・管理職向け：AI活用による業務効率化と、部下への指導・支援スキルの習得
■研修ラインナップ
■若手社員向け ChatGPT／Gemini基礎＆モラル研修
対象：新入社員～若手社員層
目的：AIを業務で活用するための基礎知識・モラル・マナーを学び、精度の高いアウトプットを出すためのプロンプトスキルを身につけます。
●Section1：現状の活用状況と成功・失敗事例の共有
●Section2：AI活用に必要なモラルとマナー
●Section3：精度の高いアウトプットを出すプロンプト設計
受講効果：
・AI活用に対するリスク意識の向上、モラルとマナー理解
・成果物の品質向上
・上司・先輩から信頼される若手人材の育成
▼若手社員向けChatGPT/Gemini基礎＆モラル研修の詳細・お問い合わせはこちら
https://www.kakehashi-skysol.co.jp/education-training/theme/aiyoungperson/
■管理職向け ChatGPT／Gemini基礎研修
対象：管理職層
目的：AIへの苦手意識を解消し、自らの業務効率化に活かすとともに、部下のAI活用を適切に指導できる管理職を育てます。
●Section1：AIの基礎知識と業務活用体験
●Section2：優れたプロンプト設計の習得
●Section3：AI活用する部下への指導と風土づくり
受講効果：
・AIへの理解と親近感の醸成
・部下の成果物の評価・指導力向上
・組織としてのAI活用文化の醸成
▼管理職のためのChatGPT/Gemini基礎研修の詳細・お問い合わせはこちら
https://www.kakehashi-skysol.co.jp/education-training/theme/aimanager/
■導入の背景
近年、AIは学生や若手社員層のプライベート利用を中心に、企業でも急速に普及しています。
しかし企業の現場では、リスク管理や品質担保といった観点が不足したまま活用されるケースが増加。「便利な道具」として使えるだけでは、業務で信頼を得る成果は出せません。特に現場では、若手がAIのアウトプットを精査せずそのまま提出してしまい、管理職がそのリカバリーや指導に追われるなど、生成AIをめぐる課題が急速に高まっています。
当社は採用・育成領域の豊富なノウハウを活かし、「AIを正しく活用できる人材」を育成する研修として本プログラムを開発しました。
■実施概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340532/images/bodyimage1】
