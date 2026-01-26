¥¹¥¤¥¹¡¦¥À¥Ü¥¹¤è¤ê¡ÖÏÃ¤·¹ç¤¦¡×¤«¤é¡Ö±þ±ç¤·¹ç¤¦¡×¤Ø¡¡¡ØWorld Economic Forum¡Ù¤¬2026Ç¯1·î¤Ë³«ºÅ
2026Ç¯1·î¡¢¥¹¥¤¥¹¡¦¥À¥Ü¥¹¤ÇWorld Economic Forum(À¤³¦·ÐºÑ¥Õ¥©ー¥é¥à¡¿WEF)¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦Ãæ¤«¤é¥êー¥Àー¤äÀìÌç²È¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤Î¾ì¤Ç¡¢ÆüËÜ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿·¤·¤¤¡ÖÂÐÏÃ¤Î¹Í¤¨Êý¡×¤¬¡¢ÀÅ¤«¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯1·î¥¹¥¤¥¹¡¡¥À¥Ü¥¹²ñµÄ¤Ë¤Æ
¤½¤³¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿¥ー¥ïー¥É¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢Japan's Turn(¤¤¤Þ¡¢ÆüËÜ¤Ë´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë)¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦°ì¤ÄÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Spirit of Dialogue(ÂÐÏÃ¤ÎÀº¿À)¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À°Õ¸«¤ò¸À¤¤¹ç¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¡¢¿®Íê¤ò°é¤Æ¡¢±þ±ç¤·¹ç¤¦¤¿¤á¤ÎÂÐÏÃ¡£
¤½¤ó¤Ê¼¡¤Î»þÂå¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¤¤¤Þ»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£À¤³¦¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤Ë¡¢¾¯¤·Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë
Àµ¤·¤µ¤ò¼çÄ¥¤·¹ç¤¦¡£
°Õ¸«¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¡£
¾¡¤ÁÉé¤±¤ò·è¤á¤ë――¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢À¤³¦¤Ï¾¯¤·Èè¤ì¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤éº£¡¢µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ëÂÐÏÃ¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¹Í¤¨¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤½¤ó¤Ê¸«Êý¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¤¿¤Ã¤¿°ì¸À¤Ç¡¢¿Í¤Ï°Â¿´¤·¡¢¤â¤¦°ìÅÙÁ°¤Ë¿Ê¤àÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤¬É¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Í¤ÎÂº¸·¤È²ÄÇ½À¤ò°ú¤½Ð¤¹ÂÐÏÃ¤Ç¤¹¡£
¢£¤Ê¤¼¡¢¤¤¤ÞÆüËÜ¤Ê¤Î¤«
ÆüËÜ¤Ï¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤ä¹âÎð²½¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤«¤éÀ¤³¦¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤ò¡¢¤¹¤Ç¤Ë·Ð¸³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¼«Á³¤È¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÎÏ¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¼¹â¤Ë¼çÄ¥¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¿®Íê¤µ¤ì¤ë»ÑÀª
Áê¼ê¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó
¿Í¤ò¾ÃÌ×¤µ¤»¤Ê¤¤´Ø·¸¤Î¤Ä¤¯¤êÊý
Ä¹¤¯Â³¤¯¥Áー¥à¤ä±ï¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÊ¸²½
À¤³¦¤Ïº£¡¢¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¿Í¤òÈè¤ì¤µ¤»¤º¤ËÆ³¤±¤ë¤Î¤«¡×
¤½¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¡¢ÆüËÜ¤Ëµá¤á»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Fun Fan Chat(¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Á¥ã¥Ã¥È)¤ÎÌ¥ÎÏ
― ±þ±ç¤·¹ç¤¦ÂÐÏÃ¤¬¡¢¼«Á³¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß ―
ÈÝÄê¤·¤Ê¤¤Àß·×¤À¤«¤é¡¢Ã¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤ÆÏÃ¤»¤ë
¤Û¤á¤ë¡¦Ä°¤¯¡¦¹¤²¤ë¤¬¼«Á³¤Ë½Û´Ä¤·¡¢Áê¼ê¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ë
Ê¸²½¡¦¸À¸ì¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤¤¤¿¤¤´Ø·¸À¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë
Fun Fan Chat¤Ï¡¢µÄÏÀ¤Î¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿®Íê¤¬°é¤ÄÂÐÏÃ¶õ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥á¥½¥Ã¥É¤Ç¤¹¡£
¤Û¤á¹ç¤¦ÂÐÏÃ¤ò¡¢³Ø¤Ó¡¢»È¤¤¡¢À¤³¦¤ØÆÏ¤±¤ë
¤³¤¦¤·¤¿¹Í¤¨Êý¤ò¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¿Í¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢À¤³¦¥Ç¥Ó¥åー¥×¥í¥Ç¥åー¥¹½Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î½Î¤Ï¡¢¤Û¤á°é¥°¥ëー¥×ÂåÉ½¡¡¸¶ Ë®Íº¤È¡¢Fun Fan ChatÁÏ»Ï¼Ô¡¡»°±º ¤µ¤ä¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±Ñ¸ì¤¬´°àú¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£
¹ñºÝ·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤äÁÛ¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î½Î¤Ç¤Ï――
¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤ò¡¢À¤³¦¤Ç´î¤Ð¤ì¤ë²ÁÃÍ¤ËÊÑ¤¨¤ë
¤Û¤á¤ë¡¦Ä°¤¯¡¦¤Ä¤Ê¤°ÎÏ¤ò¡¢ÂÐÏÃ¤Î¤«¤¿¤Á¤Ë¤¹¤ë
¶µ°é¤ä¿ÍÀ¸·Ð¸³¤ò¡¢»Å»ö¤ä³èÆ°¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤ë
ÆüËÜ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦¤È´Ø·¸¤ò¤Ä¤¯¤ë
¤½¤ó¤Ê¼ÂÁ©Åª¤ÊÊýË¡¤ò¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ë³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤¹¤Ç¤Ë¡¢À¤³¦¤ÇÆ°¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë
¸¶ Ë®Íº¤Ï¡¢30ºý¤òÄ¶¤¨¤ëÃøºî¤òÄÌ¤¸¤ÆÍýÇ°¤òÈ¯¿®¤·¡¢¹ñºÝ²ñµÄ¤ä¶µ°éÊ¬Ìî¤Ç¤âÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¥¤¥ó¥É¤ÎÂç³Ø¤ÇµÒ°÷¶µ¼ø¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢2026Ç¯7·î¤«¤é¤Ï¡¢Àµ¼°¤ÊÃ±°Ì¤¬¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¼ø¶È¤È¤·¤Æ¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Fun Fan Chat¤â¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¶µ°éµ¡´Ø¤òÃæ¿´¤ËÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ß¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¶µ°é¤È¤·¤Æ¼ÂÁõ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¼¨¤¹¡¢¿·¤·¤¤¥êー¥Àー¤Î¤«¤¿¤Á
Japan's Turn¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¡Ö¾¡¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
À¤³¦¤¬¤³¤ì¤«¤é¿Ê¤àÆ»¤ò¡¢ÀÅ¤«¤Ë¾È¤é¤¹Ìò³ä¤òÃ´¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Û¤á¹ç¤¤¡¢¿®Íê¤ò°é¤Æ¡¢ÂÐÏÃ¤Ç¿Í¤òÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤Î»ÑÀª¤³¤½¤¬¡¢AI»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¿Í´Ö¤é¤·¤¤¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤Î¿·¤·¤¤´ð½à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Spirit of Dialogue¤Î¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÆüËÜ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÀ¤³¦¥Ç¥Ó¥åー¥×¥í¥Ç¥åー¥¹½Î¡ä
https://miraie-go.net/wds-2026/
ÆüËÜ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê»þÂå¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢¼ÂÁ©·¿¥°¥íー¥Ð¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î
¡¦¶µ°é¤Î·Ð¸³
¡¦¿ÍÀ¸¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÁÛ¤¤
¡¦ÀìÌçÀ¤ä¸½¾ìÎÏ
¤ò¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Ç´î¤Ð¤ì¡¢ÄÌÍÑ¤¹¤ë²ÁÃÍ¡×¤Ø¤ÈÊÔ½¸¤·¡¢ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¡ß ¹ñºÝ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Ï¢Æ°·¿¡£
±Ñ¸ìÎÏ¤ä³¤³°·Ð¸³¤è¤ê¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Î¥¹¥Èー¥êー¤Èºß¤êÊý¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö±þ±ç¤·¹ç¤¦ÂÐÏÃ¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¤³¦¥Ç¥Ó¥åー¤ò¤³¤³¤«¤é¡£