創業75年の業務用パンメーカー株式会社オリエンタルベーカリー（本社：大阪府大阪市浪速区元町1-3-2・代表取締役社長：原田 幸博）は、２０２６年２月３日(火)、１年にわたり実施してきた通販サイトの大規模リニューアルがついに完了し、誰でも・いつでも・手軽に商品が購入できるサービスが開始します。

①健康課題への貢献②地域事業者の持続性確保への支援③食文化継承の機会創出上記３つの事業軸に分けて展開してきたサービスがいよいよ本格始動します。

第１フェーズ（2025年5月） 『 健康志向パン 』

生活習慣病の増加、塩分摂取量の高さ、たんぱく質不足など、日本の食をめぐる健康課題は年々複雑化しています。当社は、１万件以上にもおよぶ病院・介護福祉施設との取引実績があり、従来より評価をいただいている無塩パン・減塩パンなどに加え、１個当たり約８ｇのたんぱく質量の菓子パン・惣菜パン、高鉄分パンなど、健康を支えるラインナップを中心とした展開を開始しました。第１フェーズでは、病院で入院中に食べていたパンが業務用のため、退院後に買いたくても買えなかった方から好評をいただいており、毎日の朝食を支えております。

第２フェーズ（2025年10月） 『 事業者支援パン 』

コロナ禍以降、新たな食事提供シーンとしてキッチンカーによる販売が大幅に増え、今では街中のいたる所で見かけられるまでに成長し、新たな産業となるまでに発展しました。しかし一方で、深刻的な人手不足や物価高騰も大きく加速し、小規模事業者の運営が厳しくなっております。当社は１万件以上の外食業態のお客様との取引実績より得たノウハウを商品に反映し、品質と利便性を両立させております。今回、ホテルクオリティーの商品を誰でも気軽に購入できる機会を提供することで「安定供給」、「扱いやすさ」、「品質の統一性」という部分で小規模事業者の方々を応援します。第２フェーズでは誰でも気軽に購入できるプロ仕様の商品展開が開始しました。

第３フェーズ（2026年2月） 『 食文化継承パン 』

みなさんこのような思いをしたことはないでしょうか。「昔食べて美味しかったあの商品、どこで買えるかわからない」。「あの時の幸せの味をもう一度体験したい」。当社でもそんなお声をたくさんいただき、限定的な場所でしか手に入らなかった商品を、誰でも・いつでも・手軽に購入できるよう、菓子パン・惣菜パンの取り扱いを開始します。

発売開始から約15年。新たな定番商品となった『くるみん』。しっとりした生地にメープル味のシートを折り込み、表面にはメープルクリームをさらにトッピング。仕上げは、表面にくるみをたっぷりのせて完成。一度食べたら忘れられない逸品。どこで買えるか探されていた人気商品が、いつでも・どこでも・気軽に購入できるようになりました。

三領域での展開がついに開始。社会貢献へのチャレンジが本格始動。

創業７５年の当社は、地域の食卓とともに歩んできました。今回のＥＣサイトのリニューアルにより、「健康」・「地域社会」・「食文化」において貢献でき、また毎日きちんと朝食をとることは健康寿命の延伸にも繋がると考え、食に関連する企業の責任であり、使命であると捉えております。今後もみなさまにより良い商品をお届けできるよう努めてまいります。

